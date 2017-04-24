Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, , 09:58 — REGNUM

Энергоблоки

По состоянию на 20 апреля 2017 года в работе находилось 12 из 15 энергоблоков украинских АЭС. На энергоблоке №3 Запорожской АЭС — 65-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке №2 Ровенской АЭС — 18-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС — 20-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: 4480 МВт (Запорожская АЭС), 2425 МВт (Ровенская АЭС), 1960 МВт (Южно-Украинская АЭС), 2020 МВт (Хмельницкая АЭС). Суммарное балансовое ограничение — 220 МВт.

В декабре 2017 года истекает проектный срок эксплуатации энергоблока №3 Ровенской АЭС. Руководство станции заявляет, что успеет до этого срока завершить комплекс работ, необходимых для продления срока эксплуатации блока на сверхплановый период.

Начальник отдела эксплуатационной безопасности, государственный инспектор Департамента по вопросам безопасности ядерных установок Госатомрегулирования Роман Халенко подтверждает намерение загрузить топливо Westinghouse в энергоблоки №№1,3 и 4 крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Ранее такое намерение высказывал глава Минэнерго Украины Игорь Насалик. В настоящее время топливо американской компании уже загружено в один из энергоблоков ЗАЭС.

В январе-марте производство электроэнергии украинскими АЭС незначительно выросло и составило 23,837 млрд кВт•ч (+0,93 млрд кВт•ч в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Это примерно на 0,7 млрд кВт•ч больше, чем определялось в плановом задании для атомных станций в министерстве энергетики.

Энергосистема «на волоске»

18 апреля энергоблок №6 Запорожской АЭС был отключён от энергосети из-за срабатывания автоматики. Причиной отключения, как выяснилось на следующий день, было отключение ВЛ-750 Кв на подстанции «Днепровская». И хотя уже на следующий день неполадки были устранены, а сам энергоблок подключён к сети, эта ситуация привлекает внимание к некоторым особенностям энергосистемы, которые, обычно, известны лишь узким экспертам.

«Потеря энергосистемой двух больших электростанций и многих магистральных линий электропередачи, оставшихся на неконтролируемой территории, резко ослабила устойчивость энергосистемы в этом районе. Возросли потери в сетях из-за неоптимального потокораспределения. Например, полумиллионный Мариуполь сейчас сидит на тупиковой ветке», — объясняет директор «Укрэнерго» (оператор ОЭС Украины) Всеволод Ковальчук в интервью изданию «Зеркало недели». Для того, чтобы повысить её устойчивость, правительство Украины в конце прошлого года привлекло финансирование от немецкой кредитной организация KfW. В частности, на модернизацию 4 подстанций на восточной Украине (одна из них — как раз «Днепровская») выделялось 150 млн евро.

Отключение энергоблока ЗАЭС показывает, что правительство беспокоилось совсем не зря. И вопрос теперь в том, успеют ли подстанции модернизировать до возникновения новых проблем в энергетике.

Далее. В обычное время внезапно выбывший из строя энергоблок диспетчеры «Укрэнерго» без проблем заменили бы вводом в работу энергоблоков ТЭС, стоящих в резерве. Однако с середины февраля в энергосистеме Украины введён режим ЧП, а с начала апреля ТЭС, работающие на антрацитовом угле, переводят в режим накопления. В настоящее время из 6 таких ТЭС продолжает работать на минимуме мощности только одна, остальные остановлены. На них остался неприкосновенный запас топлива (примерно 20−30 тыс. тонн на каждой), использовать который нельзя без разрешения диспетчера. В связи с этим количество блоков в резерве также сокращено с 1000 до 500 МВт. Отключение блока ЗАЭС создало в энергосистеме дефицит мощности в размере 1000 МВт. В этот раз, как следует из информации «Укрэнерго» его покрыли с помощью гидроэлектростанций. Однако с приближением лета на помощь ГЭС особо рассчитывать не следует, предупреждает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM : «Летом мощность ГЭС сразу упадёт на 30% из-за недостатка воды. Кроме того, по этой же причине Южно-Украинская АЭС, как и каждое лето, будет работать с ограничением 1800 МВт при установленной мощности 3000 МВт». Иными словами, лето и без всяких неполадок на подстанциях вышибет из энергосистемы мощность одного гигаватного энергоблока.

И эту проблему, в отличие от ремонта подстанций, быстро решить не удастся. Для охлаждения ЮУАЭС необходимо увеличивать объём Александровского водохранилища. Этот проект затевался ещё во времена Виктора Януковича, однако не реализован до сих пор: 19 апреля 2017 года состоялись первые общественные слушания по проекту, т. е. на его реализацию ещё даже не получено согласие общественности, ведь увеличение объёма означает затопление земель и необходимость компенсации их владельцам. Таким образом, ещё 2−3 летних сезона (в лучшем случае) ЮУАЭС придётся работать на чуть более чем половинной мощности.

В другое время никто, кроме специалистов этих проблем бы даже не заметил. Однако блокада Донбасса и остановка ТЭС автоматически поднимают проблему на новый уровень. Украине нечем страховать энергосистему от внезапных отказов инфраструктуры, а получить угрозу блэк-аута, как показала ситуация с подстанцией «Днепровской», можно и с исправными энергоблоками.

«Энергоатом»

Washington Times в своём недавнем материале запоздало обращает внимание на важную проблему украинской энергетики: «Проблемы, с которыми сталкивается атомная энергетика в Украине, многогранны, но главная проблема — это та же самая проблема, с которой сталкивается вся бывшая советская республика — коррупция, порождающая недостаточную подотчетность и неэффективное управление критически важной инфраструктурой отрасли». Автор имеет в виду то обстоятельство, что компания принимает политические решения вроде полного перехода на Westinghouse либо самостоятельно, либо по «звонку» правительства. Тогда как в системе украинской власти имеется профильный орган — Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины, в чьей непосредственной компетенции этот вопрос и находится. Однако её мнением на Украине интересуются в последнюю очередь.

«Энергоатом» присоединился к Меморандуму о сотрудничестве в проекте «ProZorro.Продажи». Руководитель компании Юрий Недашковский объяснил это следующим образом: «Деятельность «Энергоатома» связана не только с закупкой значительных объемов товарно-материальных ценностей, которые мы используем для обеспечения текущей эксплуатации энергоблоков АЭС и нового строительства на наших объектах, кроме этого компания реализует отдельные виды продукции и услуг, в том числе и неликвиды. Для «Энергоатома» это достаточно небольшие средства, по сравнению с основными видами деятельности. Но соответствующие операции проходят сегодня в непрозрачном режиме и вызывают много критики в адрес компании со стороны внешних организаций. В частности, мы получали жалобы относительно недостаточно обоснованной цены, по которой реализуются неликвидные материалы. Хотя во время внутренних проверок мы и не находили формальных нарушений законодательства, но нам, конечно, хотелось бы, чтобы соответствующие процедуры были полностью прозрачными… Думаю, что отработав с помощью ProZorro реализацию незначительных объемов таких неликвидов, как металлолом или отработанные масла, мы сможем начать продажу наших неэффективных складских запасов, общая стоимость которых составляет более 500 млн грн».

Также Недашковский заявил о том, что «Энергоатом» в 2017 году начнёт строительство комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов на Хмельницкой АЭС. На ЗАЭС такое строительство уже велось, хотя проекты обоих комплексов были утверждены на заседании правительства 5 апреля.

На территории комплексов будут расположены установки по извлечению радиоактивных отходов, сортировке и дезактивации соответствующих материалов, а также измерению активности, прессованию, фрагментации и сжиганию. Общая стоимость комплексов около 1,7 млрд грн, причём на ЗАЭС он будет завершён в текущем году, а на ХАЭС — не ранее 2021-го.

Директор Центра по внедрению новой модели рынка электроэнергии Сергей Бедин во время «круглого стола» упомянул, что принятие Верховной радой закона об энергорынке может стать шансом для атомных энергетиков на увеличение дохода от продажи электроэнергии: «Предлагаемый законопроект дает возможность государству провести свою государственную инвестиционную политику и за счет полученной прибыли развить генерирующие мощности этого предприятия [«Энергоатома» — Ред]… Одним из источников достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС может быть прибыль, полученная на рынке электрической энергии по новому закону». Формально он, конечно, прав, однако неплохо бы узнать калькуляцию. Сами атомщики утверждают, что только для намеченных инвестиционных программ им необходимо довести стоимость 1 кВт•ч до 0,67−0,7 грн. А для достройки ХАЭС необходимо «зашить» в тариф ещё не менее 8 млрд долл. И тут несколькими копейками не обойтись.

Так, стоимость ВЛ-750 Кв «Хмельницкая АЭС-Жешув», по словам Недашковского, составляет 55 млн евро. Как упоминал Дмитрий Марунич в эфире ради «Голос Столицы», для финансирования её строительства руководство «Энергоатома» пыталось включить эти расходы в тариф, что означало бы увеличение компенсации «Энергоатому» за каждый отпущенный кВт•ч на 0,06 грн. Учитывая стоимость строительства ХАЭС-3 и ХАЭС-4, можно самостоятельно прикинуть, на сколько «Энергоатому» придётся увеличивать стоимость киловатта, чтобы достроить станцию за деньги потребителей.

Эксперт в области атомной энергетики Иван Лизан в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM в отношении этих планов напоминает одну важную особенность украинской энергетики. Строительство АЭС — задача на несколько лет непрерывного и плотного участия в процессе. Между тем, у украинских властей как раз с этим проблемы: «Желание украинских атомщиков увидеть достройку новых энергоблоков на АЭС останутся не более чем мечтами. Киеву хронически не до атомной энергетики: что во времена Януковича, что сейчас атомная энергетика является государственной дойной коровой за счёт которой выживает тепловая генерация, на которой паразитируют олигархи или же чиновники. Сейчас же власти вообще не до атомной энергетики: чуть ли не каждую неделю в украинской политике происходит очередное ЧП, а горизонт планирования не превышает нескольких месяцев».

Дело Мартыненко

«Николай Мартыненко задержан силами Национального антикоррупционного бюро по делу получения откатов по контрактам «Энергоатома» на свою панамскую компанию со счетами в Швейцарии», — такое заявление сделал народный депутат Сергей Лещенко в своём Facebook. Факт задержания подтвердили и в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро (любопытно, что позже, чем об этом сообщил народный депутат). «14 апреля Апелляционный суд города Киева поддержал позицию Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отменил решение Соломенского райсуда Киева, которым, фактически, заставляли прекратить досудебное расследование фактов получения неправомерной выгоды [в размере 6,4 млн евро — Ред] при закупках государственного предприятия НАЭК «Энергоатом» оборудования у чешской компании Škoda JS», — говорится в сообщении.

Речь об известном украинском политике и предпринимателе Николае Мартыненко, одном из входящих в призабытую ныне когорту «любых друзив» Виктора Ющенко. То, что Мартыненко — своего рода негласный куратор «Энергоатома» и через него проходят некоторые закупки для компании, в т.ч. и ядерного топлива — не новость. Однако только с 2015 года попытки отодвинуть его от финансовых потоков компании становятся предметными. Упомянутое «дело Мартыненко» тянется с конца 2015 года, когда бизнесмен лишился депутатской неприкосновенности, но последнего момента ему удавалось отбивать атаки следователей и защищаться в судах. Учитывая, что Мартыненко считается фигурой, близкой к Арсению Яценюку, его нынешнее задержание скорее всего является попыткой окружения президента перехватить контроль над компанией. Главные события в этом деле, впрочем, еще впереди.

Строительство ЦХОЯТ

Минэнерго Украины и «Энергоатом» наконец-то объявили о начале строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Ранее сообщалось, что к концу августа 2017 года должна быть готова площадка для строительства, а сдача объекта назначена на 2019 год. Всё бы ничего, если бы не одно обстоятельство: с момента заключения соглашения о строительстве (2005) и нынешним временем стоимость строительства выросла почти в 10 раз — с 170 млн долл до 1,4 млрд долл. Оказалось, что цифра в 300 млн долл, которую весь прошлый год «пиарил» профильный министр Игорь Насалик, касается только запуска пускового комплекса ЦХОЯТ и не учитывает строительно-монтажные работы, а также стоимость технологий и оборудования.

Журналисты издания «Комментарии» отмечают, что со сметой строительства СХОЯТ-2 при Чернобыльской АЭС творились примерно такие же метаморфозы. Изначально его стоимость в соглашении, подписанном с Framatom, составляла 68 млн евро. Но после передачи контракта компании Holtec постоянно росла и приближается уже к 400 млн евро.

Экономия — один из главных аргументов, с которым Украина влезала во все эти авантюры по диверсификации. «Топливо дорогое, вывоз отработанного топлива дорогой, Украина построит собственное хранилище и оно окупит себя чуть ли не на третий год эксплуатации», — рекламировали соглашение в Минэнерго. Теперь же оказывается, что сначала нужно найти откуда-то более 1 млрд долл на строительство, поскольку кредиты Bank of America и Merrill Lynch покрывают только стоимость строительства пускового комплекса, и то не полностью (250 млн долл). Причём контракт может ещё долго преподносить сюрпризы украинцам, поскольку полный его текст является конфиденциальным и то, о чём сегодня пишут журналисты — лишь те моменты, которые к настоящему моменту обнародованы.

«Откровенно говоря, Украине ХОЯТ не нужно, в нём заинтересованы Holtec, которая будет хранить топливо, и Westinghouse, которая, в отличие от российского производителя ядерного топлива, не предоставляет услуг по вывозу и утилизации отработанного топлива. Ещё выиграют чиновники, для них ХОЯТ — кормушка. Поэтому строительство ХОЯТ — это очередная «стройка века», под которую украинское правительство будет клянчить деньги у всего мира, как ранее было в случае с объектом «Укрытие» на ЧАЭС», — считает Иван Лизан. Стоит отметить, что есть и более свежие примеры. Упомянутое выше СХОЯТ-2 строится именно по такому принципу — 85% финансирования строительства финансируют международные доноры и это единственная причина, по которой волшебные сметы Holtec стали объектом внимания прессы только сейчас.

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