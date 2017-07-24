В Санкт-Петербурге нет ни одного водоема, пригодного для безопасного купания, а во всей Ленинградской области таких набралось всего 28. Чтобы изменить ситуацию, говорят эксперты, нужны многомиллиардные вложения в экологию. А пока — разумнее не рисковать.

Petersburglike.ru Загорающие у Петропавловской крепости

Специалисты Роспотребнадзора категорически не советуют гражданам совершать водные процедуры в реках и озерах Петербурга. «Употребление воды открытых водоёмов для питья, а также заглатывание воды при купании, создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — сообщили ИА REGNUM представители надзорного ведомства.

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Немногим лучше обстоит дело и в Ленобласти, богатой своими водными ресурсами. На весь регион специалисты МЧС нашли лишь 22 пляжа, безопасных для купания. Областное управление Роспотребнадзора сообщило, что лишь в 28 водоемах (или их участках) вода соответствует необходимым параметрам. И это при том, что жители города и области, не прислушиваясь к советам специалистов, купаются в сотнях озер и десятках рек региона.

Получается, что вопреки отчетам Водоканала и других организаций и ведомств о систематической работе по улучшению качества очистки сточных вод, добиться приемлемого состояния водоемов не удается. Впрочем, экологи склонны считать, что Водоканал тут ни при чем. Качество воды ухудшается по объективным причинам, и тут нужны либо огромные вложения, либо воздержание от купания.

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«Водоканал очищает сточные воды от ограниченного количества загрязнений», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель cеверо-западного отделения движения «Зеленый крест» Юрий Шевчук. Очищаются бытовые, но не промышленные стоки. Эти последние если не проходят очистки по месту производства, не проходят его вообще.

С другой стороны, не справляются с очисткой и естественные системы природы, продолжает эколог. Прежде чем попасть в Петербург по Неве, вода «путешествует» в течение 15 лет, и за это время («благодаря» людям и предприятиям) с ней не происходит ничего хорошего: качество воды медленно, но неуклонно снижается.

Выход из ситуации для населения Шевчук видит в том, чтобы выполнять рекомендации Роспотребнадзора и не купаться в большинстве водоемов города и области. «Конечно, это личное дело каждого — купаться или нет, — говорит эксперт. — Точно так же можно есть мухоморы, и здоровому человеку они не повредят, во всяком случае сразу. Так и с купанием: кто-то не заметит никакого эффекта, а у кого-то через несколько лет появятся кожные или другие болезни».

Для того, чтобы привести все водоемы и пляжи региона в порядок, требуются гигантские суммы. Эксперт оценивает необходимые вложения в 80−100 млрд рублей. Это сопоставимо с бюджетом всего региона, и местные власти, разумеется, проводить такую работу не смогут. Но не проводят ее и федеральные власти.

Другой вариант — финансирование таких работ за счет «игроков рынка» (например, санаториев, пансионатов и других организаций оздоровительного профиля). Впрочем, вероятность «отбить» хотя бы малую часть этих средств за счет потребителей, которые заплатят за купание на чистом пляже, тоже крайне низкая.

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В парламенте Ленобласти полагают, что, прежде чем рассуждать о финансировании, нужно «начать с себя». Если граждане будут хотя бы убирать за собой мусор с пляжа, это уже окажет большое благотворное влияние на ситуацию, сказал в беседе с корреспондентом агентства глава комиссии по экологии областного парламента Николай Кузьмин.

Аналогичным образом, по мнению депутата, нужно «начать с себя» и главам областных предприятий, некоторые из которых экономят на очистных сооружениях и сбрасывают отходы производства в водоемы. То же касается и местных чиновников и сотрудников контролирующих организаций, некоторые из которых из коррупционных соображений выдают разрешения тем, кому их выдавать нельзя, или снижают реальный уровень опасности тех или иных предприятий.

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Представители туристической отрасли в свою очередь полагают, что затраты на полную очистку областных водоемов и пляжей слишком велики и не имеют никаких шансов окупиться в обозримом будущем. Следовательно, осуществлять такие вложения — что бюджету, что частным инвесторам — вряд ли рационально, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заместитель директора Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Павел Румянцев.

Что не отменяет того факта, что в Ленинградской области все-таки есть пара десятков пляжей, пригодных для того, чтобы окунуться в воду, и каждый взрослый человек может самостоятельно принять решение о том, оправдан ли риск такого купания.