Через десять дней или около того президент США Дональд Трамп встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Если для президента США на первом месте будет Америка, о чем он говорил в ходе предвыборной кампании 2016 года, он твердо даст понять главе Кремля, что пришло время прекратить все информационные операции России против США.

Jacksonsun.com Конгресс США

В противном случае Москва столкнется с пропорциональными действиями Вашингтона, в том числе, но не ограничиваясь, более жесткими экономическими санкциями. В то же время, учитывая недавнее возобновление кибератак на Украину, по крайней мере одно целенаправленное убийство, а также активизация артиллерийских обстрелов и других нападений на украинских военных, Трамп также должен напомнить Путину о его собственном стремлении положить конец войне, пишут Эвелин Н. Фаркас и Жаклин Рамос в статье для The Foreign Policy.

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Но для того, чтобы такие предупреждения не были пустыми словами, президенту США нужны рычаги, чтобы Путин не смог проигнорировать угрозы Вашингтона. Создать рычаг давление можно лучше всего с помощью быстрого принятия законопроекта о санкциях в отношении России, который в настоящее время рассматривается в Конгрессе. Действительно, неспособность действовать в этот решающий момент ослабляет США.

Республиканцы и демократы в Палате представителей обязаны для обеспечения национальной безопасности принимать немедленные и решительные меры, которые будут соответствовать законопроекту о санкциях в отношении Ирана и России, одобренных подавляющим большинством членов обеих партий в Сенате. Этот законопроект призван покарать Россию за ее многогранную атаку на выборы в США в 2016 году, вторжение на Украину в 2014 году, а также за «оккупацию» ее частей. Законодательная инициатива представляет собой самый решительный шаг Конгресса, с помощью которого удастся сдержать Кремль от дальнейших действий по подрыву международного права, безопасности, стабильности и демократических принципов, которыми дорожат в странах Прибалтики, во Франции, США, на Украине и в других государствах, куда вмешивалась Россия.

Lawrence Jackson Сенат США

Прежде всего, законопроект Сената касается вмешательства России в выборы в 2016 году в США. Подобный удар по избирательной системе — в самое сердце и душу американской демократии — терпеть нельзя. Россия должна понести ответственность за свое поведение. Это не вопрос исключительно Демократической или Республиканской партий. Защита суверенитета США и целостность, свобода и справедливость избирательного процесса страны — это проблема всех граждан США.

Чтобы привлечь Россию к ответственности, с помощью законопроекта вводятся запреты для граждан или организаций США по ведению дел с оборонными или разведывательными секторами в России, чем гарантируется, что предприятия США не будут косвенно поддерживать военные или разведывательные операции России, направленные против США, их союзников и партнеров или невинных мирных жителей в Сирии. Это законодательство может стать препятствием для третьих сторон в ведении бизнеса с этими секторами, в результате чего будет оказано существенное влияние на продажи российского оружия, а также поспособствует тому, что союзники и партнеры США быстро отучатся использовать российское вооружение.

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Затем, с помощью законопроекта Сената статус настоящего закона получают экономические санкции, которые США уже реализовали в ответ на нарушение Россией суверенитета Украины в Крыму и на Донбассе, а также в ответ на злонамеренную кибер-деятельность страны. Законопроект дает Конгрессу право вето на любые предложения исполнительной власти об изменении режима санкций, четко сигнализируя решимость США. Европейский союз, НАТО и другие крупные союзники, включая Австралию, Японию и Южную Корею, которые присоединились к санкциям США, рассчитывают на то, что Вашингтон продолжит осуществление этих усилий. Законопроект Сената также расширяет санкции в отношении энергетического сектора России, доходы от которых идут в карманы российской элиты, а также обеспечивает более половины всего российского бюджета.

В то время как действующие санкции ЕС и США запрещают участие в проектах разведки нефти в России, законопроект Сената блокирует инвестиции во все проекты с участием российских нефтяных компаний. Он также предоставляет президенту свободу действий по запрещению инвестиции в проекты российских энергетических трубопроводов. Хотя положения этого законопроекта могут быть приемлемыми не для всех, очевидно, что нужно пойти на жертвы для привлечения России к ответственности за нарушение суверенитета США.

H-rf.ru Джеймс Коми и Дональд Трамп

Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что российское правительство «вернется» на следующих выборах, но оно, по сути, никуда и не уходило. Российские разведчики продолжают действовать в США, и вполне вероятно, что пророссийские хакеры все еще работают, атакуя институты США. В то же время Россия продолжает использовать пропагандистские и ложные новости, чтобы влиять на общественное мнение и политические результаты в США. Власти США надо пойти на более активные меры, чтобы закрыть лазейки санкций, преградить темные российские деньги с помощью новых мер обеспечения прозрачности и активизировать работу министерств юстиции и финансов. Тем не менее законопроект Сената является первым шагом к тому, чтобы покарать Россию за ее атаку на демократию.

Помня об этом, единый Конгресс должен принять самые решительные меры уже сейчас. Вместе республиканцы и демократы должны предоставить Трампу рычаг, с помощью которого России будет дан четкий сигнал: США будут самым решительным образом выступать за защиту демократических принципов и бороться с любым, кто попытается подорвать их суверенитет.