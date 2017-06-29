АО НК «КазМунайГаз» является самой крупной компанией в Фонде национального благосостояния «Самрук-Қазына» (госфонд, единственным акционером которого является правительство Республики Казахстан) и одной из самых крупных национальных компаний страны. Она распоряжается государственными активами в стратегически важной нефтегазовой отрасли и поэтому ее состояние очень важно. Ниже — краткая выжимка из ее годового отчета за 2016 год.

О компании

Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» — национальная компания по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющая интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана.

АО НК «КазМунайГаз» создано путем слияния Национальной нефтегазовой компании «Казахойл» и Национальной компании «Транспорт нефти и газа» на основании указа президента Республики Казахстан от 20 февраля 2002 г. №811.

Акционеры АО НК «КазМунайГаз»:

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» — 90% акций;

Национальный банк Республики Казахстан — 10%.

Несколько фактов о нефтегазовой отрасли Казахстана

В 2016 году Казахстан занимал 12-е место в мире по объемам доказанных запасов нефти и газоконденсата — 3,9 миллиарда тонн, 1,8% — доля в общемировых запасах, обеспеченность запасов (соотношение запасов и добычи) — 49 лет.

По доказанным запасам природного газа Казахстан в 2016 году занимал 25-е место в мире — 1 триллион кубических метров, 0,5% — доля в общемировых запасах, обеспеченность запасов (соотношение запасов и добычи) — 48,3 лет.

В 2016 году Казахстан занимал 17-е место в мире с объемом добычи 79,3 млн тонн нефти и газоконденсата (2% мировой добычи).

Основная доля (около 85%) добываемой в Казахстане нефти идет на экспорт. Главными внешнеторговыми партнерами Казахстана на рынке сырой нефти являются страны Европы: Италия, Нидерланды, Франция, Австрия, Швейцария и прочие, — а также Китай.

Транспортировка казахстанской нефти на экспорт осуществляется нефтепроводным транспортом, по морю из порта Актау на Каспии, портов Батуми и Новороссийск на Чёрном море, а также в акватории Средиземного моря нефтяными танкерами «Национальной морской судоходной компании «Казмортрансфлот», а также железнодорожным транспортом.

Деятельность компании

АО НК «КазМунайГаз» занимает небольшую долю по запасам и добыче нефти, однако доминирует на рынках транспортировки нефти и газа, а также переработки нефти.

Доля АО НК «КазМунайГаз» в нефтегазовой отрасли Казахстана

Направление деятельности

2016

2015

%

%

Запасы

Запасы нефти и газоконденсата А, В, С1 (доказанные) на конец года, млн тонн

785,8

20,1

801,2

20,5

Остаточные запасы природного газа А, В, С1 на конец года, млрд м3

480,1

51,3

486,2

51,9

Добыча

Добыча нефти и газоконденсата, тысяч тонн

22 638

29,0

22 670

28,6

Добыча газа (природный и попутный), млн м3

7 384

15,9

7 255

16,0

Транспортировка нефти

По магистральным нефтепроводам, млн. тонн

56,58

58,1

61,0

65

Морская транспортировка нефти из порта Актау, млн тонн

1,6

72

2,0

64

Транспортировка природного газа по магистральным газопроводам, млрд м3

88,08

91

102,75

94

Переработка нефти, тысяч тонн

11 892

82,1

12,11

83,3

Реализация

Нефти, тысяч тонн

1 399

16

1 293

16

Природного газа, млн м3

16 086

100

14 057

100

Для АО НК «КазМунайГаз» одним из приоритетных направлений является прирост запасов за счет геологоразведочных работ.

В 2016 году АО НК «КазМунайГаз» продолжило работы по текущим морским проектам (блок «Н», Жамбыл, Сатпаев) и проектам на суше (Урихтау, Кансу, Бектурлы Восточный, Самтыр, и т.д.), а также в соответствии с принятой на правлении КМГ программой развития геологоразведочных работ на период с 2016 по 2020 год проводило геологическую оценку и предконтрактную подготовку новых проектов Косколь, Королевское (надсолевое), Бейнеу, Жайык, Сарайшик, Забурунье, Бузачи, Карабулак и т.д.

Консолидированный объем добычи нефти и конденсата по группе компаний АО НК «КазМунайГаз» за 2016 год составил 22 638 тыс. тонн при плане 22 496 тыс. тонн (больше на 142 тыс. тонн) или 100,6% от плана. По сравнению с 2015 годом в 2016 году консолидированная добыча нефти и конденсата компаний, с учетом доли участия АО НК «КазМунайГаз», снизилась на 31 тыс. тонн или на 0,1%.

Доля АО НК «КазМунайГаз» по добыче нефти и конденсата в целом по Республике Казахстан составила 29,0%. Всего в 2016 году в Казахстане добыто 78,0 млн тонн нефти.

В 2016 году консолидированная добыча природного и попутного газа по группе компаний АО НК «КазМунайГаз» составила 7 384 млн м3 при плане 6 968 млн м3 (больше плана на 417 млн м3) или 106,0% от плана. В сравнении с 2015 годом консолидированная добыча природного и попутного газа по группе компаний АО НК «КазМунайГаз» в 2016 году увеличилась на 129 млн м3 или на 1,8%.

Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам осуществляется дочерней организацией АО «КазТрансОйл» (общая протяженность 5,4 тыс. км). Кроме того АО НК «КазМунайГаз» владеет акционерным капиталом в нефтепроводе Каспийский Трубопроводный Консорциум в размере 20,75%.

На сегодняшний день основными действующими экспортными маршрутами казахстанской нефти являются:

трубопровод «Атырау-Самара» (АО «КазТрансОйл» — 100%);

трубопровод Каспийский Трубопроводный Консорциум (АО НК «КазМунайГаз» — 20,75%);

трубопровод «Атасу-Алашанькоу» (АО «КазТрансОйл» — 50%);

морской терминал Актау.

Наибольший объем казахстанской нефти в 2016 году экспортирован по нефтепроводу КТК — 40,8 млн тонн и «Атырау-Самара» — 15 млн тонн. В китайском направлении транспортировано 10,1 млн тонн. Морской экспорт составил порядка 2,2 млн тонн.

Другая компания АО «КазТрансГаз» входит в группу компаний АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» и контролирует основную сеть транспортных газопроводов, протяженностью более 17 тыс. км с годовой пропускной способностью до 160 млрд кубометров, сеть газораспределительных газопроводов протяженностью более 40 тыс. км., обеспечивает бесперебойную работу 31 компрессорной станции, на которых установлены 322 газоперекачивающих агрегата, обслуживает 3 подземных хранилища газа.

У АО НК «КазМунайГаз» 4 актива, занятых переработкой нефтью — 3 нефтеперерабатывающих завода и один завод по производству битума.

Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) введен в эксплуатацию в 1945 году. Проектная мощность по переработке нефти составляет 5,0 млн тонн в год. 99,49% доли участия в АНПЗ принадлежит АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг». В 2015 году осуществлён ввод в эксплуатацию установки каталитического риформинга (CCR) мощностью — 1,0 млн. тонн в год (первый пусковой комплекс). В 2016 году осуществлён ввод в эксплуатацию установки по производству ароматических углеводородов РХ мощностью 496 тыс. т/год параксилола (второй пусковой комплекс). Глубина переработки АНПЗ в 2016 году составила 65,2%, что выше на 10% показателя 2015 года.

Чимкентский НПЗ введен в эксплуатацию в 1985 г. Завод контролируется компанией ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», в которой 49,73% принадлежит АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг». В настоящее время сбалансированная мощность завода составляет 5,25 млн тонн нефти в год. Глубина переработки ПКОП в 2016 году составила 75,4%, что на 0,5% больше показателя 2015 года.

Павлодарский НХЗ введен в эксплуатацию в 1978 г. 100% акций принадлежит АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг». В настоящее время сбалансированная мощность завода составляет 5,1 млн тонн в год. Завод перерабатывает смесь западносибирской сырой нефти, поступающей по нефтепроводу Омск-Павлодар. Глубина переработки ПНХЗ в 2016 году составила 76,6%, что на 5% больше показателя 2015 года.

Завод по производству дорожных битумов CaspiBitum введен в эксплуатацию в конце 2013 года. Проектная мощность по переработке нефти составляет 1,0 млн тонн в год. 50% доли участия в Caspi Bitum принадлежит АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг». В соответствии с производственной программой в 2016 году нефть перерабатывалась в полном объеме, в том числе на проектной мощности в июле, августе месяце — по 94 000 тонн, что подтверждает техническую готовность оборудования к эксплуатации. С января 2016 года введен в действие новый стандарт на полимермодифицированный битум, взамен действующего.

Розничная реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана осуществляется через сеть автозаправочных станций под брендом «КазМунайГаз» (ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»), расположенных во всех регионах Казахстана, в городах Астана и Алма-Ата. Доля компании на розничном рынке нефтепродуктов Казахстана в 2016 году составляла около 16%. К 2018 году планируется увеличить долю рынка не менее 20%, а к 2022 году — до 32%. Программа расширения собственной розничной сети под брендом «КазМунайГаз» осуществляется как за счет строительства новых автозаправочных станций, так и за счет приобретения и переоснащения действующих станций.

Помимо розничной реализации АО НК «КазМунайГаз» как национальный оператор в области нефти и нефтепродуктов производит отгрузку социально значимых нефтепродуктов по сниженным ценам в соответствии с графиками Министерства энергетики. Ежегодно компания в период посевных и уборочных работ осуществляет поставку удешевленного дизельного топлива для сельхозпроизводителей, а с наступлением отопительного сезона поставляет мазут для отопительных нужд социально-производственных объектов и учреждений. В 2015 году для нужд сельского хозяйства было отгружено дизельного топлива в количестве 120 тыс. тонн, мазута на отопительные нужды — 24 тыс. тонн.

Кроме того, постановлением правительства Казахстана от 12.12.2014 года за №1304 определены единые операторы по поставкам нефтепродуктов Вооруженным Силам Республики Казахстан, Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Национальной гвардии Республики Казахстан, уполномоченному органу в сфере гражданской защиты, уполномоченному органу в области государственного материального резерва:

1) бензина и дизельного топлива — ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»;

2) авиационного топлива — ТОО «КазМунайГаз — Аэро»;

3) мазута — АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг».

АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг» в 2016 году поставило Вооруженным Силам Республики Казахстан, Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан железнодорожным/авто транспортом мазута в объеме 32 тыс. тонн.

В рамках одной из стратегических целей своей деятельности в секторе маркетинга нефтепродуктов развивается конкурентоспособное предприятие на рынке обеспечения авиатопливом воздушных перевозок в РК — «КМГ-Аэро», созданное в 2014 году. По итогам 2016 года объем реализации авиатоплива КМГ-Аэро составил 55,7 тыс. тонн — это около 10% рынка.

Среднесписочная численность персонала в 2016 году составила 89 909 человек, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 17,4% — в 2015 году численность персонала была 76 591 человек.

В настоящее время в состав группы «КазмунайГаз» входит 201 компания. Они распределены по 5 направлениям:

разведка и добыча

транспортировка нефти

транспортировка и маркетинг газа

переработка и реализация

сервисный сектор

Финансовые результаты

Ниже представлены финансовые результаты компании за 2016 год. Интересно то, что вместе с выручкой подросла и себестоимость, что привело к снижению прибыли от операционной деятельности. Основная часть прибыли, получается, была получена за счет сторонних предприятий, где была доля компании. Но в целом итоговая прибыль компании снизилась практически в пять раз.

Финансовые показатели АО НК «КазМунайГаз»

Показатели

2016 год

2015 год

млрд тенге

млрд рублей

млрд тенге

млрд рублей

7 956,7

1 557,1

7 335,5

2 032,0

2 953,1

577,9

2 661,3

737,2

3 706,3

725,3

3 422,9

948,2

3 926,4

768,4

3 374,2

934,7

1 058,8

207,2

1 066,2

295,3

11 883,1

2 325,5

10 709,7

2 966,7

6 278,3

1 228,6

6 090,2

1 687,0

3 913,4

765,8

3 332,9

923,2

2 706,1

529,6

2 932,3

812,3

1 127,5

220,6

777,7

215,4

563,9

110,3

508,8

140,9

11 883,1

2 325,5

10 709,7

2 966,7

1 857,4

363,5

1 093,8

303,0

-1 561,7

-305,6

-1 090,4

-302,0

-24,8

-4,8

-483,6

-134,0

270,2

52,9

112,8

31,2

360,2

70,5

494,7

137,0

324,9

63,6

1 567,2

434,1

Планы компании

В рамках развития АО НК «КазМунайГаз» были утверждены следующие основные производственные показатели деятельности на среднесрочную перспективу.

Основные производственные показатели на перспективу

Единицы измерения

2017

2018

2018

тысяч тонн

23 374

24 059

25 543

тысяч тонн

29

406

529

тысяч тонн

15 483

15 983

тысяч тонн

55 197

54 326

52 981

тысяч тонн

7 088

7 088

7 088

млн. куб. м.

-*

116 148

115 934

* — отчете стояла цифра «11 268», но так как это очень сильно отличается от производственных показателей, то ее убрали — возможно в отчете допущена неточность (прим. редакции)

Полностью отчет вы можете прочитать здесь

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