Марат Шибутов, , 19:37 — REGNUM

ФНБ «Самрук-Казына» является самым главным государственным активом, а также самой большой компанией Казахстана. Поэтому к его деятельности всегда приковано пристальное внимание как внутри страны, так и за ее пределами. На днях был опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности за 2016 год. Ниже даны краткие выдержки основных сведений из него.

Пересчет в рубли дан по официальным средним за год курсам Национального банка Республики Казахстан: в 2016 году курс рубля к тенге составил тенге 5,11 тенге за 1 рубль, а в 2015 году — 3,61 тенге за 1 рубль. Обсуждение трендов будет идти относительно цифр в тенге.

Произошло общее увеличение активов фонда, в основном за счет текущих активов, долгосрочные активы увеличились незначительно.

АктивыФНБ «Самрук-Казына»

Категория активов 2016 год 2015 год млн тенге млн рублей млн тенге млн рублей Долгосрочные активы 16 354 787 3 200 545 15 699 509 4 348 894 Текущие активы 4 822 159 943 671 4 000 811 1 108 258 Активы, классифицированные как предназначенные для продажи 1 283 914 251 255 1 189 364 329 464 Итого активы 22 460 860 4 395 472 20 889 684 5 786 616

Также незначительно увеличились и капитал и обязательства, причем капитал вырос за счет компаний, которые были неприватизированы. Произошло увеличение текущих обязательств.

Капитал и обязательства ФНБ «Самрук-Казына»

Капитал и обязательства 2016 год 2015 год млн. тенге млн. рублей млн. тенге млн. рублей Капитал, относящийся к акционеру материнской компании 9 351 082 1 829 957 8 873 864 2 458 134 Неконтрольная доля участия 1 640 592 321 055 1 527 508 423 132 Итого капитал 10 991 674 2 151 013 10 401 372 2 881 266 Долгосрочные обязательства 8 247 272 1 613 948 8 081 177 2 238 553 Текущие обязательства 2 529 218 494 955 1 841 968 510 240 Обязательства, связанные с активами, классифицированными как предназначенные для продажи 692 696 135 557 565 167 156 556 Итого обязательства 11 469 186 2 244 459 10 488 312 2 905 350 Итого капитал и обязательства 22 460 860 4 395 472 20 889 684 5 786 616

За 2016 год практически на один триллион тенге выросла общая выручка компании. Прирост пошел за счет увеличения продажи сырой нефти, грузовых железнодорожных перевозок, авиаперевозок, реализации аффинированного золота, продажи продукции переработки газа и нефтепродуктов. Исходя из этой картины сразу видно, какие дочерние компании ФНБ хорошо поработали, а какие — не очень. Снизился, правда прочий доход, а значит, малые дочерние компании опять низкорентабельны.

Выручка ФНБ «Самрук-Казына»

Процессы 2016 год 2015 год млн. тенге млн. рублей млн. тенге млн. рублей Продажа сырой нефти 702 052 137 388 121 652 33 699 Грузовые железнодорожные перевозки 684 271 133 908 620 918 171 999 Продажа урановой продукции 317 789 62 190 303 998 84 210 Транспортировка нефти и газа 314 765 61 598 296 617 82 165 Продажа продукции переработки газа 292 783 57 296 213 782 59 219 Продажа нефтепродуктов 282 718 55 326 212 499 58 864 Электрический комплекс 232 899 45 577 230 192 63 765 Авиаперевозки 227 324 44 486 172 314 47 732 Телекоммуникационные услуги 201 439 39 421 180 705 50 057 Реализация аффинированного золота 154 042 30 145 92 200 25 540 Транспортировка электроэнергии 115 775 22 657 98 028 27 155 Переработка давальческой нефти 98 380 19 252 78 046 21 619 Пассажирские железнодорожные перевозки 81 279 15 906 72 926 20 201 Процентный доход 56 394 11 036 49 933 13 832 Почтовые услуги 35 381 6 924 31 387 8 694 Прочий доход 296 203 57 965 315 984 87 530 Минус: косвенные налоги и коммерческие скидки 1 215 238 643 178 Итого 4 092 279 800 837 3 090 988 856 229

С доходами сложилась интересная ситуация. Операционная деятельность в 2015 году принесла убыток в 481 миллиард тенге, но ситуация в 2016 году выправилась, и теперь она уже принесла прибыль в 142 миллиарда. В целом, чистая прибыль увеличилась с 305 миллиардов до 575 миллиардов тенге, что довольно хорошо.

Доходы ФНБ «Самрук-Казына»

Категория доходов 2016 год 2015 год млн тенге млн рублей млн тенге млн рублей Выручка 4 092 279 800 837 3 090 988 856 229 Государственные субсидии 34 209 6 695 28 732 7 959 Валовая прибыль 729 386 142 737 404 688 112 102 Прибыль/убыток от операционной деятельности 142 222 27 832 -481 085 -133 265 Прибыль до учета походного налога 376 893 73 756 317 190 87 864 Чистая прибыль в год от продолжающейся деятельности 207 001 40 509 43 171 11 959 Чистая прибыль за год 575 200 112 564 304 802 84 433 Чистая прибыль, приходящаяся на: Акционера материнской компании 454 545 88 952 161 995 44 874 Неконтрольную долю участия 120 655 23 612 142 807 39 559

Также снизились и займы — хоть на 342 миллиарда тенге, но все равно положительная тенденция. Правда, до сих пор основная часть долга в размере 4 588 миллиардов тенге — это долг в долларах США, и поэтому сохраняются валютные риски.

Займы ФНБ «Самрук-Казына»

Категория займов 2016 год 2015 год млн тенге млн рублей млн тенге млн рублей Займы с фиксированной ставкой вознаграждения 3 777 764 739 288 4 097 890 1 135 150 Займы с плавающей ставкой вознаграждения 1 973 964 386 294 1 994 821 552 582 Всего займов 5 750 728 1 125 387 6 092 711 1 687 732

Обратим внимание, что чистая прибыль, приходящаяся на долю государства как акционера материнской компании, составила 454,545 миллиардов тенге.

Сколько же составят дивиденды? В 2015 году ФНБ из прибыли, приходящейся на государство, в размере 161,995 миллиардов тенге выплатил 10,393 миллиарда, что довольно мало. Будем ждать решения совета директоров.

Но надо отметить в дополнении к вопросу, что за 2016 год:

ФНБ получил субсидии в размере 34, 209 миллиардов тенге

ФНБ потратил по распоряжению государства на различные социальные объекты 39,525 миллиарда тенге и финансировал расходы по проведению ЭКСПО на 2,145 миллиарда тенге

В целом, ФНБ «Самрук-Казына» улучшил свое положение по сравнению с 2015 годом, что хорошо для экономики Казахстана.