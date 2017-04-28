Итоги годовой работы самого крупного госхолдинга Казахстана: прибыль растет
Краткие результаты деятельности ФНБ «Самрук-Казына» по его консолидированной финансовой отчетности
Марат Шибутов, 28 апреля 2017, 19:37 — REGNUM
ФНБ «Самрук-Казына» является самым главным государственным активом, а также самой большой компанией Казахстана. Поэтому к его деятельности всегда приковано пристальное внимание как внутри страны, так и за ее пределами. На днях был опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности за 2016 год. Ниже даны краткие выдержки основных сведений из него.
Пересчет в рубли дан по официальным средним за год курсам Национального банка Республики Казахстан: в 2016 году курс рубля к тенге составил тенге 5,11 тенге за 1 рубль, а в 2015 году — 3,61 тенге за 1 рубль. Обсуждение трендов будет идти относительно цифр в тенге.
Произошло общее увеличение активов фонда, в основном за счет текущих активов, долгосрочные активы увеличились незначительно.
АктивыФНБ «Самрук-Казына»
Категория активов
2016 год
2015 год
млн тенге
млн рублей
млн тенге
млн рублей
Долгосрочные активы
16 354 787
3 200 545
15 699 509
4 348 894
Текущие активы
4 822 159
943 671
4 000 811
1 108 258
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи
1 283 914
251 255
1 189 364
329 464
Итого активы
22 460 860
4 395 472
20 889 684
5 786 616
Также незначительно увеличились и капитал и обязательства, причем капитал вырос за счет компаний, которые были неприватизированы. Произошло увеличение текущих обязательств.
Капитал и обязательства ФНБ «Самрук-Казына»
Капитал и обязательства
2016 год
2015 год
млн. тенге
млн. рублей
млн. тенге
млн. рублей
Капитал, относящийся к акционеру материнской компании
9 351 082
1 829 957
8 873 864
2 458 134
Неконтрольная доля участия
1 640 592
321 055
1 527 508
423 132
Итого капитал
10 991 674
2 151 013
10 401 372
2 881 266
Долгосрочные обязательства
8 247 272
1 613 948
8 081 177
2 238 553
Текущие обязательства
2 529 218
494 955
1 841 968
510 240
Обязательства, связанные с активами, классифицированными как предназначенные для продажи
692 696
135 557
565 167
156 556
Итого обязательства
11 469 186
2 244 459
10 488 312
2 905 350
Итого капитал и обязательства
22 460 860
4 395 472
20 889 684
5 786 616
За 2016 год практически на один триллион тенге выросла общая выручка компании. Прирост пошел за счет увеличения продажи сырой нефти, грузовых железнодорожных перевозок, авиаперевозок, реализации аффинированного золота, продажи продукции переработки газа и нефтепродуктов. Исходя из этой картины сразу видно, какие дочерние компании ФНБ хорошо поработали, а какие — не очень. Снизился, правда прочий доход, а значит, малые дочерние компании опять низкорентабельны.
Выручка ФНБ «Самрук-Казына»
Процессы
2016 год
2015 год
млн. тенге
млн. рублей
млн. тенге
млн. рублей
|Продажа сырой нефти
702 052
137 388
121 652
33 699
|Грузовые железнодорожные перевозки
684 271
133 908
620 918
171 999
|Продажа урановой продукции
317 789
62 190
303 998
84 210
|Транспортировка нефти и газа
314 765
61 598
296 617
82 165
|Продажа продукции переработки газа
292 783
57 296
213 782
59 219
|Продажа нефтепродуктов
282 718
55 326
212 499
58 864
|Электрический комплекс
232 899
45 577
230 192
63 765
|Авиаперевозки
227 324
44 486
172 314
47 732
|Телекоммуникационные услуги
201 439
39 421
180 705
50 057
|Реализация аффинированного золота
154 042
30 145
92 200
25 540
|Транспортировка электроэнергии
115 775
22 657
98 028
27 155
|Переработка давальческой нефти
98 380
19 252
78 046
21 619
|Пассажирские железнодорожные перевозки
81 279
15 906
72 926
20 201
|Процентный доход
56 394
11 036
49 933
13 832
|Почтовые услуги
35 381
6 924
31 387
8 694
|Прочий доход
296 203
57 965
315 984
87 530
|Минус: косвенные налоги и коммерческие скидки
1 215
238
643
178
|Итого
4 092 279
800 837
3 090 988
856 229
С доходами сложилась интересная ситуация. Операционная деятельность в 2015 году принесла убыток в 481 миллиард тенге, но ситуация в 2016 году выправилась, и теперь она уже принесла прибыль в 142 миллиарда. В целом, чистая прибыль увеличилась с 305 миллиардов до 575 миллиардов тенге, что довольно хорошо.
Доходы ФНБ «Самрук-Казына»
Категория доходов
2016 год
2015 год
млн тенге
млн рублей
млн тенге
млн рублей
Выручка
4 092 279
800 837
3 090 988
856 229
Государственные субсидии
34 209
6 695
28 732
7 959
Валовая прибыль
729 386
142 737
404 688
112 102
Прибыль/убыток от операционной деятельности
142 222
27 832
-481 085
-133 265
Прибыль до учета походного налога
376 893
73 756
317 190
87 864
Чистая прибыль в год от продолжающейся деятельности
207 001
40 509
43 171
11 959
Чистая прибыль за год
575 200
112 564
304 802
84 433
Чистая прибыль, приходящаяся на:
Акционера материнской компании
454 545
88 952
161 995
44 874
Неконтрольную долю участия
120 655
23 612
142 807
39 559
Также снизились и займы — хоть на 342 миллиарда тенге, но все равно положительная тенденция. Правда, до сих пор основная часть долга в размере 4 588 миллиардов тенге — это долг в долларах США, и поэтому сохраняются валютные риски.
Займы ФНБ «Самрук-Казына»
Категория займов
2016 год
2015 год
млн тенге
млн рублей
млн тенге
млн рублей
Займы с фиксированной ставкой вознаграждения
3 777 764
739 288
4 097 890
1 135 150
Займы с плавающей ставкой вознаграждения
1 973 964
386 294
1 994 821
552 582
Всего займов
5 750 728
1 125 387
6 092 711
1 687 732
Обратим внимание, что чистая прибыль, приходящаяся на долю государства как акционера материнской компании, составила 454,545 миллиардов тенге.
Сколько же составят дивиденды? В 2015 году ФНБ из прибыли, приходящейся на государство, в размере 161,995 миллиардов тенге выплатил 10,393 миллиарда, что довольно мало. Будем ждать решения совета директоров.
Но надо отметить в дополнении к вопросу, что за 2016 год:
- ФНБ получил субсидии в размере 34, 209 миллиардов тенге
- ФНБ потратил по распоряжению государства на различные социальные объекты 39,525 миллиарда тенге и финансировал расходы по проведению ЭКСПО на 2,145 миллиарда тенге
В целом, ФНБ «Самрук-Казына» улучшил свое положение по сравнению с 2015 годом, что хорошо для экономики Казахстана.
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