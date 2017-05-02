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Минобороны: Эксперты из Human Rights Watch — «сказочники»

Политика

Организация заявила о применении в сирийском Хан-Шейхуне химической бомбы «советского производства»

Москва, 2 мая 2017, 21:45 — REGNUM  Эксперты из организации Human Rights Watch, утверждающие, что в сирийском городе Хан-Шейхун могла быть применена химическая бомба «советского производства», — сказочники, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Химические боеприпасы, о которых рассказано в докладе сотрудников HRW, никогда не вывозились за пределы СССР, а также конструктивно не пригодны для снаряжения зарином, подчеркнул генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков напомнил, что за месяц, прошедший после инцидента с химоружием в Хан-Шейхуне, никто из громко заявлявших о «химической атаке» представителей Запада так и не смог сообщить ничего конкретного, кроме слухов и гипотез на основе информации из соцсетей, с легкостью опровергнутых даже западными экспертами.

По словам Конашенкова, ни один эксперт из ОЗХО или из западных стран до сих пор так и не посетил место инцидента.

Игорь Конашенков особо отметил, что боевики, контролирующие Хан-Шейхун, узнав о приглашении в Хан-Шейхун миссии ОЗХО, «по чьей-то команде залили единственную воронку от якобы разрыва «химического» боеприпаса цементным раствором».

На этом общем фоне расследование HRW, якобы обнаружившей фрагменты советской авиабомбы ХАБ-250 «со следами зарина», уже неудивительно.

Одним из «доказательств» у HRW стала фотография макета бомбы ХАБ-250 из музея Вооруженных Сил в Москве.

Конашенков пояснил, что советские авиабомбы ХАБ-250 никогда не вывозились за пределы СССР и были уничтожены в 1960-х годах.

Официальный представитель Минобороны специально для «сказочников» уточнил, что «заливных» горловин с колпачками, о которых сообщается в докладе HRW, у ХАБ-250 нет вообще. Бомбы этого типа заправляли химическим составом через боковое отверстие в корпусе. Кроме того, авиабомбы ХАБ-250 конструктивно не подходили для снаряжения зарином.

Но самой интересной особенностью ХАБ-250 являлось то, что бомба этого типа взрывалась в воздухе на высоте от 30 до 70 метров и никакой воронки не оставляла.

Конашенков подчеркнул, что только прибытие в Хан-Шейхун специальной команды экспертов способно прояснить реальную картину происшествия. «Чем больше западные страны будут препятствовать этому — тем больше будет появляться «сказок» и «сказочников» в лице HRW, шарлатанов из «Белых касок» и им подобных», — пояснил генерал-майор Конашенков.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Судьбу Асада решат сирийцы

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