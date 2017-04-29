Виталий Архиреев, , 06:00 — REGNUM Разговоры о выходе универсала Lada Vesta начались еще до старта производства седана. И это было не случайно, ведь в планах развития этот автомобиль был уже заложен. Да, сместились сроки выхода на рынок, но на то, надеемся, были веские причины. В данной публикации ИА REGNUM собраны все известные на данный момент факты об этой новинке, об универсале Lada Vesta.

Впервые, но только в кроссовом исполнении, универсал Lada Vesta был представлен на московском OFFROADSHOW 2015. Произошло это в августе 2015 года, за несколько месяцев до старта продаж седана. Стоит признаться, что внедорожный обвес и фирменный цвет концепта очень подходили автомобилю в этом кузове. И даже в самой компании всерьез рассматривался вопрос о выводе только кроссовой версии, а не простого универсала. Позже от этого отказались. Теперь на рынок выйдет как просто универсал, так и вседорожная версия. Все, что вы прочтете ниже, будет относиться к этим двум моделям, за исключением того, что кросс будет облачен в обвес из некрашеного пластика и будет иметь более внушительный клиренс, что будет достигнуто настройками подвески и колесами большей размерности.

Платформа универсала Lada Vesta базируется на платформе седана Vesta. Изменения, что естественно, затронули размеры кузова, остекление и линию наклона крыши. Относительно элементов освещения, а именно задних фонарей, ничего не поменялось, они остались прежними. Такой унифицированный подход позволил в более короткие сроки внедрить изменения и оптимизировать инженерные и производственные затраты. Всего, относительно седана, универсал получил около 300 изменений в конструктивной части. О дополнительных опциях и новых решениях, которые позволят развести седан и универсал, будет написано чуть ниже.

От кузова перейдем к силовым агрегатам. Вполне логично, что линейка комплектаций универсала будет включать в себя два мотора и две трансмиссии, это двигатели 1,8 литра, мощностью 122 л. с и 1,6 литра, мощностью 106 л.с. Для нового поколения моделей с Х-дизайном производитель отказался от слабых моторов еще при появлении Весты и Иксрея.

Для универсала Весты будет предложено две коробки — МКПП 5 ступеней и наделавший шума «робот». Продажи, скорее всего, начнутся со средних комплектаций, но это не более чем предположение, основанное на опыте маркетинговых акций разных производителей, АВТОВАЗ — не исключение. Задержавшись на моторах для универсала, можно сказать, что двигатель мощностью 122 л. сс крутящим моментом 170 НМ (в 106-сильном 148 НМ), в разработке которого принимала участие английская фирма RICARDO, будет предлагаться в более топовых комплектациях, как и на седане. Но дело не только в отработанном маркетинговом решении. Более мощный мотор имеет меньшую локализацию. Посудите сами, на данный момент на АВТОВАЗе для этого мотора выпускаются: головка блока цилиндров, крышка головки, корпус подшипников, блок цилиндров, коленчатый вал и масляный картер. Другими словами, он банально дороже 106-сильного двигателя. Но не стоит думать, что перечисленные комплектующие это и есть весь процент локализации. Ряд других элементов производится в России, но общая локализация мотора все равно не превышает 50%.

Вернемся к моменту презентации кроссовой версии универсала. Тогда, а у «руля» бренда LADA стоял БуАндерссон, были озвучены жесткие сроки выхода новой модели на рынок. Произойти это должно было через год после старта продаж седана Весты, а значит в ноябре 2016 года. Этого, как мы видим, не произошло. Нет Бу Андерссона, нет жестких сроков.

Но ИА REGNUM, основываясь на данных собственных источников, писало о предварительном старте производства. Это произойдет 30 июня 2017 года. А вот старт продаж, по возобновленной российской традиции, снова размазан — это сентябрь или октябрь 2017 года.

После старта производства и до конца года на Lada Ижевск планируют выпустить порядка 6 000 автомобилей в этом кузове (универсал и кроссовый вариант исполнения). Общий же годовой объем, который указывался в корпоративном издании АВТОВАЗа, составит 20 000 автомобилей.

Для новых моделей будут предложены и новые цвета. Всего их будет не более двух. Это стало доброй традицией LADA. Такое можно было наблюдать на Весте и Иксрее.

Что касается нововведений, которые получит именно универсал в исполнении кросс, о которых ИА REGNUM уже писало, то это будут задние дисковые тормоза, новая приборная панель, датчик давления в шинах. Кроме этого не исключено появление кнопки открывания пятой двери. Из всей линейки LADA такое есть только на XRAY. Некоторые из перечисленных новшеств со временем могут перейти на универсал, а потом на топовые комплектации седана Весты. В этом кроется не то чтобы хитрый замысел, а вполне понятный инструмент. Как в целевой аудитории развести эти два автомобиля? Сделать один более оснащенным.

Закончить эту публикацию стоит указанием цены на универсал. Конечно она ориентировочная, но озвученная президентом АВТОВАЗа, Николя Мором в день старта производства Весты на АЗИЯ АВТО (Казахстан). Николя Мор сказал, что универсал будет стоить около 800 000 рублей.