Два года свободного плавания тенге: валютные предпочтения в Казахстане
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В рассматриваемом периоде в структуре расходов на валюты разных стран наибольшая доля приходится на доллар США. Он занимает 75,56% или ¾ всего объема. На втором месте по популярности у казахстанцев — российский рубль, на который приходится 16,18%. На третьем месте — евро, его доля составила 7,63%. Небольшую долю занимают британский фунт стерлингов и китайский юань — 0,43% и 0,2% соответственно.
Доллар США (USD)
Несмотря на значительный рост курса после ухода тенге в свободное плавание, в Казахстане доллар США остается наиболее популярной валютой. Самый пик повышения курса пришелся на январь 2016 года, когда доллар стал почти в 1,8 раза дороже, чем на начало «свободного плавания» — 365,83 тенге. Затем курс начал неравномерно снижаться и на начало июня 2017 года остановился на уровне 313,51 тенге.
Спрос со стороны населения тоже упал. Если в августе 2015 года казахстанцы купили свыше 1,5 млрд долларов США, то сейчас покупают почти в два раза меньше — за май 2017 года было куплено всего 828 млн долларов США. Наибольшая точка падения покупки долларов США зафиксирована в мае 2016 года. Тогда в Казахстане долларов США было куплено почти в три раза меньше, чем в августе 2015 года — почти 439 млн долларов США.
Что касается продажи долларов США населением через обменные пункты, то больше всего было продано в сентябре 2015 года, когда тенге только начал свое свободное плавание — 1,12 млрд долларов США. Меньше всего было продано в январе 2017 года — объем составил 448,9 млн долларов США.
В среднем, население примерно в 1,4 раза больше покупает доллары США, чем продает. Из этого алгоритма выбился только период с февраля по июнь 2016 года, когда население примерно на 30% больше продавало, чем покупало.
Наибольший коэффициент разницы между покупкой и продажей приходится на декабрь 2015 года. Тогда было куплено порядка 1,67 млрд долларов США, тогда как продажа обменным пунктам составила 0,75 млрд долларов США. Разница здесь была в 2,24 раза.
Структура покупки и продажи обменными пунктами РК
Доллар (USD), тысяч ед.
Период
Курс
Покупка
Продажа
Август 2015
203,62
997 836
1 548 391
Сентябрь 2015
258,17
1 117 344
1 525 393
Октябрь 2015
275,54
673 233
1 180 167
Ноябрь 2015
302,27
738 997
1 097 497
Декабрь 2015
322,84
746 187
1 668 255
Январь 2016
365,83
858 717
1 071 792
Февраль 2016
359,15
772 704
495 320
Март 2016
344,87
797 170
561 506
Апрель 2016
337,53
768 741
518 438
Май 2016
332,73
622 815
438 989
Июнь 2016
336,52
578 210
552 530
Июль 2016
340,96
493 959
778 137
Август 2016
344,92
522 247
972 259
Сентябрь 2016
338,62
484 478
809 907
Октябрь 2016
332,01
502 226
806 214
Ноябрь 2016
339,05
508 021
905 762
Декабрь 2016
333,73
551 871
910 348
Январь 2017
331,14
448 942
651 023
Февраль 2017
320,8
502 555
695 911
Март 2017
316,07
461 864
756 132
Апрель 2017
312,24
474 088
562 504
Май 2017
313,51
477 626
828 110
По данным Национального банка РК
Российский рубль (RUR)
Российский рубль является второй по популярности у казахстанцев валютой. Его курс тоже пошел на постепенное повышение с незначительными колебаниями, сейчас коэффициент курса между периодами составляет 1,77. То есть если в августе 2015 года он стоил 3,1 тенге, то сейчас за один российский рубль предлагается 5,5 тенге. Наибольший курс был в апреле 2017 года — тогда курс рубля составил 5,54 тенге.
Структура покупки и продажи обменными пунктами РК
Российский рубль (RUR), тысяч ед.
Август 2015
3,1
4 767 119
25 042 080
Сентябрь 2015
3,87
3 721 734
14 954 533
Октябрь 2015
4,37
3 511 148
12 483 755
Ноябрь 2015
4,66
3 272 582
10 073 410
Декабрь 2015
4,62
3 805 876
12 964 649
Январь 2016
4,73
2 813 389
9 305 034
Февраль 2016
4,66
2 996 439
13 441 357
Март 2016
4,87
3 346 696
9 097 722
Апрель 2016
5,07
3 636 054
10 676 161
Май 2016
5,06
3 393 458
9 700 183
Июнь 2016
5,16
4 007 568
10 517 209
Июль 2016
5,31
4 279 649
11 045 760
Август 2016
5,31
4 386 491
11 604 192
Сентябрь 2016
5,25
3 716 137
10 588 283
Октябрь 2016
5,3
4 211 006
11 879 643
Ноябрь 2016
5,27
4 069 189
14 239 738
Декабрь 2016
5,38
3 858 938
10 694 514
Январь 2017
5,53
3 358 784
10 813 061
Февраль 2017
5,47
3 291 575
10 654 258
Март 2017
5,45
3 722 793
11 886 393
Апрель 2017
5,54
3 765 814
11 411 597
Май 2017
5,5
3 963 496
13 002 987
По данным Национального банка РК
Что касается объема покупки населением российского рубля, то сразу же после ухода тенге в свободное плавание он упал с 25 млрд рублей до отметки 14,95 млрд рублей. Затем наблюдалось постепенное снижение показателя, и в январе 2016 года казахстанцы купили наименьший объем российских рублей, который составил 9,3 млрд. После шел неравномерный рост до ноября 2016 года, за которым последовало падение до 10,69 млрд российских рублей. С этого периода наблюдается положительный тренд, по итогам мая 2017 года казахстанцы купили уже 13 млрд российских рублей. При этом казахстанцы предпочитают больше покупать, чем продавать, и в среднем покупают российский рубль в три раза больше, чем продают.
Евро (EUR)
Евро в Казахстане чуть менее популярен, чем российский рубль, но его тоже предпочитают больше покупать, чем продавать — в среднем в 2 раза. С момента выхода тенге в свободное плавание курс евро неравномерно, но повышался. Если на август месяц был зафиксирован курс в 226,72 тенге за евро, то в мае 2017 года он составил 346,5 тенге, с коэффициентом роста в 1,53. Наибольший рост был в феврале 2016 года. Тогда евро стоило 398,45 тенге, что означает рост на 76%. После этого периода евро с незначительными колебаниями пошел вниз и в апреле 2017 года достиг отметки 334,13 тенге за евро. В мае 2017 курс немного повысился и составил 346,5 тенге за 1 евро.
Структура покупки и продажи обменными пунктами РК
Евро (EUR), тысяч ед.
Период
Курс
Покупка
Продажа
Август 2015
226,72
56 173
79 598
Сентябрь 2015
290,26
48 498
102 187
Октябрь 2015
309,89
41 958
93 245
Ноябрь 2015
325,16
42 637
90 517
Декабрь 2015
351,13
42 045
90 114
Январь 2016
397,39
31 118
58 302
Февраль 2016
398,45
35 915
56 923
Март 2016
381,85
31 273
52 617
Апрель 2016
382,55
30 487
58 780
Май 2016
376,15
35 447
54 092
Июнь 2016
378,16
47 237
69 632
Июль 2016
377,39
41 481
75 021
Август 2016
386,53
40 309
68 140
Сентябрь 2016
379,44
39 983
74 035
Октябрь 2016
366,49
35 090
86 640
Ноябрь 2016
366,77
38 025
88 883
Декабрь 2016
352,43
48 517
84 772
Январь 2017
352
34 959
76 418
Февраль 2017
340,84
37 359
95 697
Март 2017
337,2
43 322
107 320
Апрель 2017
334,13
42 757
106 813
Май 2017
346,5
44 338
83 597
По данным Национального банка РК
Свободное плавание тенге способствовало росту покупки населением евро — видимо, казахстанцы в тот момент ожидали его значительного роста — в сентябре 2015 года в стране купили 102 млн евро. Затем объем покупки начал постепенно снижаться, дойдя до минимума в марте 2016 года — тогда было 52,6 млн евро, что почти в два раза меньше сентября 2015 года. Далее идет рост опять же с колебаниями, и в марте 2017 года объем покупок населением евро стал чуть выше уровня сентября 2015 года и составил 107,32 млн евро.
Другие валюты
Наименьшую долю среди рассматриваемых валют в валютной корзине казахстанцев занимают британский фунт стерлингов и китайский юань — всего 0,63% на двоих.
При этом у британского фунта стерлингов «классическое» преобладание покупки населением над продажей. Причем разница здесь идет почти в три раза.
У китайского юаня немного другая ситуация. Здесь преобладание объемов покупки над продажами приходится примерно на 50%, что означает, что в половине случаев казахстанцы больше покупали, чем продавали, и наоборот.
Что касается курса, то если в августе 2015 года 1 британский фунт стерлингов стоил 318,05 тенге, то потом он постепенно начал расти, достигнув максимума в январе 2016 года (526,81 тенге за 1 фунт стерлингов), после чего начал снижаться и в марте 2017 года снизился до 389,44 тенге. Затем курс опять пошел на повышение и в мае 2017 курс британского фунта стерлингов составил 405,37 тенге.
Структура покупки и продажи обменными пунктами британского фунта стерлингов (тыс. ед.)
Август 2015
318,05
1 155
3 979
Сентябрь 2015
396,78
2 002
6 113
Октябрь 2015
422,32
1 191
4 206
Ноябрь 2015
459,82
1 055
3 002
Декабрь 2015
484,06
1 172
4 099
Январь 2016
526,81
1 016
3 650
Февраль 2016
514,98
640
2 342
Март 2016
488,76
946
2 728
Апрель 2016
482,53
1 051
3 487
Май 2016
483,59
877
1 951
Июнь 2016
480,38
1 317
5 211
Июль 2016
449,24
1 693
4 204
Август 2016
452,51
1 285
4 002
Сентябрь 2016
445,32
1 297
4 576
Октябрь 2016
411,02
1 331
3 276
Ноябрь 2016
420,77
1 665
2 653
Декабрь 2016
416,72
1 369
3 527
Январь 2017
408,05
1 223
3 473
Февраль 2017
399,76
1 262
2 845
Март 2017
389,44
974
3 472
Апрель 2017
393,49
1 225
2 985
Май 2017
405,37
1 569
3 640
По данным Национального банка РК
По объемам покупки населением Казахстана британского фунта стерлингов можно отметить, что сразу после начала свободного плавания тенге наблюдается рост на 65% — если в августе 2015 года было куплено 3,98 млн фунтов стерлингов, то сентябрьский показатель составил 6,11 млн фунтов стерлингов. После этого объем начал падать со значительными колебаниями и достиг минимума в мае 2016 года. Тогда в Казахстане было куплено 1,95 млн фунтов стерлингов. Затем сразу в июне 2016 года был резкий рост — объем вырос в 2,67 раз и составил 5,21 млн фунтов стерлингов. После этого тренды пошли вниз, и в ноябре 2016 года объем купленных населением фунтов стерлингов составил 2,65 млн. На май 2017 года приходится рост в 37%, и объем покупки британского фунта стерлингов составил 3,64 млн.
По объемам покупки населением китайского юаня падение произошло сразу после начала свободного плавания тенге — в сентябре 2015 года объем покупок составил 15,34 млн юаней, что на 36% меньше, чем месяцем ранее. После этого объем поднялся на 35%, составив 20,64 млн юаней, а затем резко опустился вниз до уровня 10,83 млн юаней. Затем объем покупок казахстанцами китайского юаня несколько стабилизировался примерно на этом уровне и в июле 2016 продемонстрировал рост до 16,24 млн, затем сразу же до 21,57 млн юаней. После этого опять он начал неравномерно снижаться, достигнув в мае 2017 года уровня в 15,65 млн юаней.
Структура покупки и продажи обменными пунктами китайского юаня (тысяч ед.)
Август 2015
32,16
23 020
23 897
Сентябрь 2015
40,54
13 957
15 343
Октябрь 2015
43,39
11 793
20 638
Ноябрь 2015
47,47
14 229
10 828
Декабрь 2015
50,05
15 367
17 664
Январь 2016
55,68
12 157
10 555
Февраль 2016
54,84
13 178
9 615
Март 2016
52,95
12 162
10 781
Апрель 2016
52,12
12 797
11 331
Май 2016
50,97
11 780
12 239
Июнь 2016
51
10 313
11 781
Июль 2016
51,08
17 246
16 240
Август 2016
51,9
21 608
21 565
Сентябрь 2016
50,75
15 600
14 978
Октябрь 2016
49,39
19 246
20 821
Ноябрь 2016
49,6
16 272
16 072
Декабрь 2016
48,25
16 429
15 822
Январь 2017
48,05
15 652
16 093
Февраль 2017
46,59
15 543
15 851
Март 2017
45,84
13 747
14 509
Апрель 2017
45,32
15 788
14 584
Май 2017
45,53
16 029
15 653
По данным Национального банка РК
По курсу же юаня наблюдается примерно такая же динамика как у британского фунта стерлингов, пик повышения которого приходится на январь 2016 года. Если на начало свободного плавания тенге юань стоил 32,16, то в пиковый период роста он составил 55,68 тенге, что в 1,73 раза больше. После этого юань начал снижаться, и в мае 2017 года его курс составил 45,53 тенге.
Напомним, 20 августа 2015 года Кайрат Келимбетов, который был на тот момент председателем Национального банка Казахстана, заявил следующее:
«Сегодня мы переходим к режиму инфляционного таргетирования, что подразумевает собой отмену валютного коридора. В прошлом году была проведена валютная корректировка, после которой был установлен коридор в 170−188, 15 июля этого года коридор был расширен до 170−198. Теперь мы отказываемся от коридора и переходим к свободному плаванию обменного курса. Это когда Национальный Банк не участвует, как в прежнем режиме, а рынок сам определяет».
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