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В рассматриваемом периоде в структуре расходов на валюты разных стран наибольшая доля приходится на доллар США. Он занимает 75,56% или ¾ всего объема. На втором месте по популярности у казахстанцев — российский рубль, на который приходится 16,18%. На третьем месте — евро, его доля составила 7,63%. Небольшую долю занимают британский фунт стерлингов и китайский юань — 0,43% и 0,2% соответственно.

Доллар США (USD)

Несмотря на значительный рост курса после ухода тенге в свободное плавание, в Казахстане доллар США остается наиболее популярной валютой. Самый пик повышения курса пришелся на январь 2016 года, когда доллар стал почти в 1,8 раза дороже, чем на начало «свободного плавания» — 365,83 тенге. Затем курс начал неравномерно снижаться и на начало июня 2017 года остановился на уровне 313,51 тенге.

Спрос со стороны населения тоже упал. Если в августе 2015 года казахстанцы купили свыше 1,5 млрд долларов США, то сейчас покупают почти в два раза меньше — за май 2017 года было куплено всего 828 млн долларов США. Наибольшая точка падения покупки долларов США зафиксирована в мае 2016 года. Тогда в Казахстане долларов США было куплено почти в три раза меньше, чем в августе 2015 года — почти 439 млн долларов США.

Что касается продажи долларов США населением через обменные пункты, то больше всего было продано в сентябре 2015 года, когда тенге только начал свое свободное плавание — 1,12 млрд долларов США. Меньше всего было продано в январе 2017 года — объем составил 448,9 млн долларов США.

В среднем, население примерно в 1,4 раза больше покупает доллары США, чем продает. Из этого алгоритма выбился только период с февраля по июнь 2016 года, когда население примерно на 30% больше продавало, чем покупало.

Наибольший коэффициент разницы между покупкой и продажей приходится на декабрь 2015 года. Тогда было куплено порядка 1,67 млрд долларов США, тогда как продажа обменным пунктам составила 0,75 млрд долларов США. Разница здесь была в 2,24 раза.

Структура покупки и продажи обменными пунктами РК

Доллар (USD), тысяч ед.

Период

Курс

Покупка

Продажа

Август 2015

203,62

997 836

1 548 391

Сентябрь 2015

258,17

1 117 344

1 525 393

Октябрь 2015

275,54

673 233

1 180 167

Ноябрь 2015

302,27

738 997

1 097 497

Декабрь 2015

322,84

746 187

1 668 255

Январь 2016

365,83

858 717

1 071 792

Февраль 2016

359,15

772 704

495 320

Март 2016

344,87

797 170

561 506

Апрель 2016

337,53

768 741

518 438

Май 2016

332,73

622 815

438 989

Июнь 2016

336,52

578 210

552 530

Июль 2016

340,96

493 959

778 137

Август 2016

344,92

522 247

972 259

Сентябрь 2016

338,62

484 478

809 907

Октябрь 2016

332,01

502 226

806 214

Ноябрь 2016

339,05

508 021

905 762

Декабрь 2016

333,73

551 871

910 348

Январь 2017

331,14

448 942

651 023

Февраль 2017

320,8

502 555

695 911

Март 2017

316,07

461 864

756 132

Апрель 2017

312,24

474 088

562 504

Май 2017

313,51

477 626

828 110

По данным Национального банка РК

Российский рубль (RUR)

Российский рубль является второй по популярности у казахстанцев валютой. Его курс тоже пошел на постепенное повышение с незначительными колебаниями, сейчас коэффициент курса между периодами составляет 1,77. То есть если в августе 2015 года он стоил 3,1 тенге, то сейчас за один российский рубль предлагается 5,5 тенге. Наибольший курс был в апреле 2017 года — тогда курс рубля составил 5,54 тенге.

Структура покупки и продажи обменными пунктами РК

Российский рубль (RUR), тысяч ед.

Август 2015

3,1

4 767 119

25 042 080

Сентябрь 2015

3,87

3 721 734

14 954 533

Октябрь 2015

4,37

3 511 148

12 483 755

Ноябрь 2015

4,66

3 272 582

10 073 410

Декабрь 2015

4,62

3 805 876

12 964 649

Январь 2016

4,73

2 813 389

9 305 034

Февраль 2016

4,66

2 996 439

13 441 357

Март 2016

4,87

3 346 696

9 097 722

Апрель 2016

5,07

3 636 054

10 676 161

Май 2016

5,06

3 393 458

9 700 183

Июнь 2016

5,16

4 007 568

10 517 209

Июль 2016

5,31

4 279 649

11 045 760

Август 2016

5,31

4 386 491

11 604 192

Сентябрь 2016

5,25

3 716 137

10 588 283

Октябрь 2016

5,3

4 211 006

11 879 643

Ноябрь 2016

5,27

4 069 189

14 239 738

Декабрь 2016

5,38

3 858 938

10 694 514

Январь 2017

5,53

3 358 784

10 813 061

Февраль 2017

5,47

3 291 575

10 654 258

Март 2017

5,45

3 722 793

11 886 393

Апрель 2017

5,54

3 765 814

11 411 597

Май 2017

5,5

3 963 496

13 002 987

По данным Национального банка РК

Что касается объема покупки населением российского рубля, то сразу же после ухода тенге в свободное плавание он упал с 25 млрд рублей до отметки 14,95 млрд рублей. Затем наблюдалось постепенное снижение показателя, и в январе 2016 года казахстанцы купили наименьший объем российских рублей, который составил 9,3 млрд. После шел неравномерный рост до ноября 2016 года, за которым последовало падение до 10,69 млрд российских рублей. С этого периода наблюдается положительный тренд, по итогам мая 2017 года казахстанцы купили уже 13 млрд российских рублей. При этом казахстанцы предпочитают больше покупать, чем продавать, и в среднем покупают российский рубль в три раза больше, чем продают.

Евро (EUR)

Евро в Казахстане чуть менее популярен, чем российский рубль, но его тоже предпочитают больше покупать, чем продавать — в среднем в 2 раза. С момента выхода тенге в свободное плавание курс евро неравномерно, но повышался. Если на август месяц был зафиксирован курс в 226,72 тенге за евро, то в мае 2017 года он составил 346,5 тенге, с коэффициентом роста в 1,53. Наибольший рост был в феврале 2016 года. Тогда евро стоило 398,45 тенге, что означает рост на 76%. После этого периода евро с незначительными колебаниями пошел вниз и в апреле 2017 года достиг отметки 334,13 тенге за евро. В мае 2017 курс немного повысился и составил 346,5 тенге за 1 евро.

Структура покупки и продажи обменными пунктами РК

Евро (EUR), тысяч ед.

Период

Курс

Покупка

Продажа

Август 2015

226,72

56 173

79 598

Сентябрь 2015

290,26

48 498

102 187

Октябрь 2015

309,89

41 958

93 245

Ноябрь 2015

325,16

42 637

90 517

Декабрь 2015

351,13

42 045

90 114

Январь 2016

397,39

31 118

58 302

Февраль 2016

398,45

35 915

56 923

Март 2016

381,85

31 273

52 617

Апрель 2016

382,55

30 487

58 780

Май 2016

376,15

35 447

54 092

Июнь 2016

378,16

47 237

69 632

Июль 2016

377,39

41 481

75 021

Август 2016

386,53

40 309

68 140

Сентябрь 2016

379,44

39 983

74 035

Октябрь 2016

366,49

35 090

86 640

Ноябрь 2016

366,77

38 025

88 883

Декабрь 2016

352,43

48 517

84 772

Январь 2017

352

34 959

76 418

Февраль 2017

340,84

37 359

95 697

Март 2017

337,2

43 322

107 320

Апрель 2017

334,13

42 757

106 813

Май 2017

346,5

44 338

83 597

По данным Национального банка РК

Свободное плавание тенге способствовало росту покупки населением евро — видимо, казахстанцы в тот момент ожидали его значительного роста — в сентябре 2015 года в стране купили 102 млн евро. Затем объем покупки начал постепенно снижаться, дойдя до минимума в марте 2016 года — тогда было 52,6 млн евро, что почти в два раза меньше сентября 2015 года. Далее идет рост опять же с колебаниями, и в марте 2017 года объем покупок населением евро стал чуть выше уровня сентября 2015 года и составил 107,32 млн евро.

Другие валюты

Наименьшую долю среди рассматриваемых валют в валютной корзине казахстанцев занимают британский фунт стерлингов и китайский юань — всего 0,63% на двоих.

При этом у британского фунта стерлингов «классическое» преобладание покупки населением над продажей. Причем разница здесь идет почти в три раза.

У китайского юаня немного другая ситуация. Здесь преобладание объемов покупки над продажами приходится примерно на 50%, что означает, что в половине случаев казахстанцы больше покупали, чем продавали, и наоборот.

Что касается курса, то если в августе 2015 года 1 британский фунт стерлингов стоил 318,05 тенге, то потом он постепенно начал расти, достигнув максимума в январе 2016 года (526,81 тенге за 1 фунт стерлингов), после чего начал снижаться и в марте 2017 года снизился до 389,44 тенге. Затем курс опять пошел на повышение и в мае 2017 курс британского фунта стерлингов составил 405,37 тенге.

Структура покупки и продажи обменными пунктами британского фунта стерлингов (тыс. ед.)

Август 2015

318,05

1 155

3 979

Сентябрь 2015

396,78

2 002

6 113

Октябрь 2015

422,32

1 191

4 206

Ноябрь 2015

459,82

1 055

3 002

Декабрь 2015

484,06

1 172

4 099

Январь 2016

526,81

1 016

3 650

Февраль 2016

514,98

640

2 342

Март 2016

488,76

946

2 728

Апрель 2016

482,53

1 051

3 487

Май 2016

483,59

877

1 951

Июнь 2016

480,38

1 317

5 211

Июль 2016

449,24

1 693

4 204

Август 2016

452,51

1 285

4 002

Сентябрь 2016

445,32

1 297

4 576

Октябрь 2016

411,02

1 331

3 276

Ноябрь 2016

420,77

1 665

2 653

Декабрь 2016

416,72

1 369

3 527

Январь 2017

408,05

1 223

3 473

Февраль 2017

399,76

1 262

2 845

Март 2017

389,44

974

3 472

Апрель 2017

393,49

1 225

2 985

Май 2017

405,37

1 569

3 640

По данным Национального банка РК

По объемам покупки населением Казахстана британского фунта стерлингов можно отметить, что сразу после начала свободного плавания тенге наблюдается рост на 65% — если в августе 2015 года было куплено 3,98 млн фунтов стерлингов, то сентябрьский показатель составил 6,11 млн фунтов стерлингов. После этого объем начал падать со значительными колебаниями и достиг минимума в мае 2016 года. Тогда в Казахстане было куплено 1,95 млн фунтов стерлингов. Затем сразу в июне 2016 года был резкий рост — объем вырос в 2,67 раз и составил 5,21 млн фунтов стерлингов. После этого тренды пошли вниз, и в ноябре 2016 года объем купленных населением фунтов стерлингов составил 2,65 млн. На май 2017 года приходится рост в 37%, и объем покупки британского фунта стерлингов составил 3,64 млн.

По объемам покупки населением китайского юаня падение произошло сразу после начала свободного плавания тенге — в сентябре 2015 года объем покупок составил 15,34 млн юаней, что на 36% меньше, чем месяцем ранее. После этого объем поднялся на 35%, составив 20,64 млн юаней, а затем резко опустился вниз до уровня 10,83 млн юаней. Затем объем покупок казахстанцами китайского юаня несколько стабилизировался примерно на этом уровне и в июле 2016 продемонстрировал рост до 16,24 млн, затем сразу же до 21,57 млн юаней. После этого опять он начал неравномерно снижаться, достигнув в мае 2017 года уровня в 15,65 млн юаней.

Структура покупки и продажи обменными пунктами китайского юаня (тысяч ед.)

Август 2015

32,16

23 020

23 897

Сентябрь 2015

40,54

13 957

15 343

Октябрь 2015

43,39

11 793

20 638

Ноябрь 2015

47,47

14 229

10 828

Декабрь 2015

50,05

15 367

17 664

Январь 2016

55,68

12 157

10 555

Февраль 2016

54,84

13 178

9 615

Март 2016

52,95

12 162

10 781

Апрель 2016

52,12

12 797

11 331

Май 2016

50,97

11 780

12 239

Июнь 2016

51

10 313

11 781

Июль 2016

51,08

17 246

16 240

Август 2016

51,9

21 608

21 565

Сентябрь 2016

50,75

15 600

14 978

Октябрь 2016

49,39

19 246

20 821

Ноябрь 2016

49,6

16 272

16 072

Декабрь 2016

48,25

16 429

15 822

Январь 2017

48,05

15 652

16 093

Февраль 2017

46,59

15 543

15 851

Март 2017

45,84

13 747

14 509

Апрель 2017

45,32

15 788

14 584

Май 2017

45,53

16 029

15 653

По данным Национального банка РК

По курсу же юаня наблюдается примерно такая же динамика как у британского фунта стерлингов, пик повышения которого приходится на январь 2016 года. Если на начало свободного плавания тенге юань стоил 32,16, то в пиковый период роста он составил 55,68 тенге, что в 1,73 раза больше. После этого юань начал снижаться, и в мае 2017 года его курс составил 45,53 тенге.

Напомним, 20 августа 2015 года Кайрат Келимбетов, который был на тот момент председателем Национального банка Казахстана, заявил следующее:

«Сегодня мы переходим к режиму инфляционного таргетирования, что подразумевает собой отмену валютного коридора. В прошлом году была проведена валютная корректировка, после которой был установлен коридор в 170−188, 15 июля этого года коридор был расширен до 170−198. Теперь мы отказываемся от коридора и переходим к свободному плаванию обменного курса. Это когда Национальный Банк не участвует, как в прежнем режиме, а рынок сам определяет».

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