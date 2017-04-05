Кругом кроссоверы. Уже практически ни один крупный автопроизводитель не обходится без выпуска таких автомобилей. Вслед за массовыми марками к сегменту SUV приобщились даже те бренды, которым такого рода машины совершенно не свойственны.

Matthew Lamb Bentley Bentayga

Bentley выпустила первый в своей истории серийный кроссовер Bentayga в 2016. Rolls-Royce (икона стиля для седанов) готовит к выходу свой первый кроссовер, премьера которого назначена на 2018 год. Lamborghini, который традиционно выпускает элитные спорткары, также готовится к выпуску SUV — модели Urus. Не мог остаться в стороне и Илон Маск —Tesla будет производить малогабаритный кроссовер Model Y.

Насколько бы автомобильная марка не была популярна, если в модельной линейке нет кроссовера, то на рынке ей придется непросто. И это уже давно подтвержденный факт — у премиум-марки Porshe основную часть продаж составляет Cayenne, а самой популярной моделью у Lexus является RX.

M 93 Porsche Cayenne

«Скрещенный» сегмент переманивает на свою сторону потребителей, предпочитавших ранее совсем иные автомобили. Это удается осуществить благодаря весьма условным преимуществам, а порой даже недостаткам. За пару десятков лет «недовнедорожник» заработал себе громкое имя, то ли благодаря эффективной работе маркетологов, то ли благодаря охотному самообману со стороны автовладельцев.

Фактически спрос на SUV растет во всем мире и даже в ЕС, где интерес к такого рода технике не очень привычен, где в почете традиционно были компактные малолитражки. Согласно прогнозам аналитиков LMC Automotive, сегмент SUV в Европе будет продолжать быстрый рост. Только в 2016 году объем сегмента увеличился на 17% до более чем 1,4 миллиона машин. К 2018 году эта цифра будет равна двум миллионам, к 2020 — 2,3 миллиона.

Крупнейшим рынком компактных кроссоверов в Европе является Франция — из-за продаж таких моделей, как Renault Captur, Peugeot 2008 и Dacia Duster. В общей сложности 14% всех автомобилей, проданных во Франции в прошлом году, были именно машины сегмента SUV. Второй по счету стала Италия, обогнав Великобританию за счет высокого спроса на Fiat 500X. Германия в рейтинге заняла четвертое место благодаря модели Opel Mokka X.

M 93 Opel Mokka X

Наиболее успешными автопроизводителями оказываются, безусловно, те, кто быстро присоединился к сегменту компактных кроссоверов. Альянс Renault-Nissan составлял почти треть SUV в прошлом году из-за сильного спроса на Captur, Nissan Juke и Dacia Duster. PSA Group заняла второе место, но её доля увеличится после объединения с Opel/Vauxhall, который добавит в линейку Crossland X. Пока что неубедительное положение занимает Volkswagen Group, считают европейские аналитики. Предполагается, что его доля будет расти из-за T-Roc, T-Cross и модели Arona, и эти модели наконец предоставят крупнейшему автопроизводителю Европы возможность для большего присутствия в одном из самых быстрорастущих сегментов региона.

В целом кроссоверы более популярны в южной Европе, чем в Северной, где отсутствие дополнительного полного привода на некоторых моделях существенно замедлило рост продаж, особенно в странах, где часто бывают снега. Согласно данным JATO, только 14% SUV в 2016 году были проданы с полным приводом.

M 93 Nissan Juke

Как сообщают аналитики агентства «Автостат», доля автомобилей сегмента SUV растет и в России — по итогам января-апреля 2017 года она увеличилась на 3,2 процентных пункта, причем российские кроссоверы, в отличие от европейских, чаще всего полноприводные. Сегмент SUV потихоньку «отъедал» у других долю рынка, и продолжает это делать и сейчас, оставляя за бортом менее универсальные машины.

«В настоящее время на российском рынке есть два крупных сегмента — В (малый класс) и SUV. Их суммарная доля превосходит 80%, при этом еще пять лет назад на рынке лидировали автомобили С-класса (средний, гольф-класс). Именно они стали жертвой последних лет, когда производители массово вывели на рынок бюджетные модели В-класса и доступные кроссоверы, — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Автостата» Азат Тимерханов. — В-класс уже вплотную приблизился к С-классу, но при этом такие автомобили стоят дешевле. Покупая кроссовер, человек потратит те же деньги, что отдал бы за С-класс, но зато получит автомобиль, более приспособленный к российским дорожным условиям».

По его словам, говорить о том, какую долю может занять сегмент SUV в перспективе сложно. Скорее всего, они будут и дальше делить лидерство с В-классом, ведь именно такие модели являются самыми продаваемыми на российском рынке.

В ТОП-10 самых популярных автомобилей по итогам мая 2017 года вошло сразу пять кроссоверов: Hyundai Creta, Renault Duster, Toyota RAV4, Lada Xray и Renault Captur. Стоит отметить, что три из них — новинки, которые вышли на рынок относительно недавно, как раз в период восстановления рынка. В таких условиях модели смогли завоевать внимание покупателей за достаточно короткий срок.

Milhouse35 Renault Duster

«Экономическая нестабильность, обрушившая авторынок два года назад, сильнее всего ударила по автомобилям среднего ценового сегмента, к которому относится значительное количество кроссоверов. Часть покупательской аудитории была вынуждена сделать выбор в пользу более доступных автомобилей, другие отложили покупку на неопределенный срок. Теперь вместе с некоторым оживлением рынка мы видим и восстановление спроса на кроссоверы и внедорожники», — считает директор дилерского центра Ford РОЛЬФ Витебский Дмитрий Паршиков.

Как отмечает эксперт, еще одним фактором, стимулирующим спрос на автомобили сегмента SUV, стало расширение программы льготного кредитования на автомобили ценой до 1 450 тысяч рублей. Теперь под действие программы попадает и линейка бюджетных кроссоверов в начальных комплектациях, что оказало существенную поддержку рынку в целом и сегменту SUV в частности. Не случайно игроки рынка рассчитывают на увеличение ценового лимита для автомобилей-участников программы до 2 миллионов рублей. Но кроме внешних условий, на спрос во многом влияют и субъективные факторы.

«Рост спроса на компактные кроссоверы, действительно, наблюдается в последнее время, и в России на это влияет как наш менталитет, так особенности вождения, зачастую опасного. Так, куда более уверенно ощущаешь себя на дороге в автомобиле с высокой подвеской и широким обзором — это позволяет правильно оценивать дорожную обстановку, вовремя замечать другие машины и самому быть заметным для них. В то же время обладать автомобилем размером, скажем так, больше среднего, всегда было престижно в России. Сейчас с учетом того, что в мегаполисах в большинстве семей есть хотя бы один автомобиль, и на дорогах становится плотно, компактные кроссоверы становятся хорошей городской альтернативой полноценному внедорожнику», — уверен Антон Шиков, руководитель проекта «ПодборАМ». К тому же рост популярности SUV наблюдается и на рынке подержанных автомобилей.

NauyopTaiwan Opel Crossland

«На протяжении последних двух-трех лет мы наблюдаем динамику спроса на подобные модели. Самые востребованные: Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Mitsubishi Outlander. Ожидаем скорое появление на вторичном рынке и нового Hyundai Creta. От наших клиентов мы слышим в основном то, что такие машины удобны для поездок с семьей на дачу, за город. В то же время владелец чувствует себя комфортно и на городских дорогах за счет, как раз той самой компактности», — отмечает Антон Шиков.

Кроссоверы благодаря своей универсальности смогли угодить если не всем, то многим. Современному жителю мегаполиса зачастую не нужны по отдельности взятые аэродинамика и высокая скорость, полный привод и хорошая проходимость, огромный багажник и возможность посадить в машину много пассажиров. Именно благодаря универсальности и возможности использовать все вместе и сделали сегмент SUV столь популярным. Однако, как и любой универсальный продукт, кроссовер далеко не идеален, как может показаться потребителю — многие «плюсы» такой машины оказываются лишь красивыми словами. Это касается и вместимости, и безопасности, и управляемости. Но благодаря успешно сформированному образу универсальной машины и грамотной работе маркетологов, которые фактически придумали еще один класс автомобиля, тот идеал, который умеет всё, кроссоверы больше и больше завоёвывают внимание потребителей.