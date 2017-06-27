Архангельский лес раскинулся на сотни километров, уходя вглубь материка от устья Двины. Лесная промышленность — основа налоговых поступлений региона и заработка для местного населения. Лес заготавливали здесь испокон веков. Но наступил Год экологии, и появились международные экологи с удивительным предложением. Вместо делянок лесозаготовок сделать особо охраняемую природную территорию.

Иван Шишкин. Молодые сосны

Иностранные экофонды, такие как WWF (Всемирный фонд дикой природы) и Гринпис, стали диктовать свои правила. Как рубить, как восстанавливать лес, как жить. Региональной власти был поставлен ультиматум — будете не согласны, устроим скандал и протесты на территории в памятный год. В итоге, заготовка леса остановилась.

Также действуют WWF и Гринпис по отношению к промышленным предприятиям и проектам. СТОП-ГОК в Челябинской области, СТОП-НИКЕЛЬ в Воронежской, СТОП-МУСОР по всей стране. В случае с мусором, экоактивисты атакуют масштабный государственный проект «Чистая страна», призванный очистить крупные города от мега-свалок бытовых отходов. Экологи против мусоросжигательных заводов, продвигая другие западные технологии переработки мусора. О том, что стоимость таких технологий в разы превышает расчетные показатели «Чистой страны», иностранные экологи умалчивают.

Фронт борьбы иностранных экофондов расширился и на безобидную туристическую отрасль. Под удар попали олимпийские курорты Сочи, которые планомерно выполняют задачи по импортозамещению. Отличная инфраструктура, растущий сервис и транспортная доступность привлекают отечественных туристов, которые предпочитают отдыхать дома, а не за рубежом. Но развитие российских курортов блокируют иностранные экологи, направляя жалобы в международные структуры.

Замечает ли такую разрушительную деятельность наша власть? Замечает. Спецпредставитель президента РФ по экологии Сергей Иванов даже предложил новый термин — «экологический терроризм»: «Поджог нефтяных скважин в Кувейте войсками Ирака во время войны войны в Персидском заливе, а также деятельность «радикальных экологических организаций наподобие «Гринпис», являются примерами экологического терроризма».

Предпринимает ли власть какие то действия против «экологического терроризма»? Частично. Недавно, региональный некоммерческий фонд «Серебряная тайга», созданный в 2002 году на основе Сыктывкарского отделения WWF, был признан «иностранным агентом». Однако, пока организациями, мешающими развитию страны, признаются лишь отделения головных структур, сами иностранные экологи все больше внедряются в общественно-политические институты России.

На днях директора WWF в России Игоря Честина назначили в Общественную палату России. Почетное звание теперь позволит ему выступать от имени всего российского общества. При том, что вопросы к избранию сотрудника международной организации в Общественную палату были и 10 лет назад, когда Честин входил в состав первого созыва палаты. Согласно закону «Об Общественной палате», представители международных организаций не могут быть включены в ее состав. Однако тогда формальности были улажены: Честина в палату делегировал Союз охраны птиц России.

Это происходит при молчаливом согласии руководителей профильных департаментов Администрации президента РФ. Оппозиционеру-общественнику дается площадка, с высот которой он может заявлять любые тезисы. Также было и при подготовке к Олимпиаде в Сочи. В 2009 году Игоря Честина включили в общественный совет по подготовке к Играм, из которого он со скандалом вышел, заявив, что «без кардинальных изменений в системе принятия решений по Олимпиаде будет не только разрушена уникальная природа, но вероятно и сорвано проведение самих игр». Сами игры прошли блестяще, но это не останавливает иностранных экологов.

В этом году Игорь Честин занял пост заместителя председателя по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты. А директор Гринпис России Цыпленков входит в Совет по правам человека при президенте РФ. И активно использует свою вторую должность для … борьбы с инфраструктурными проектами России. Прикрываясь универсальными ценностями прав человека или защиты окружающей среды, иностранные экологи делают все, чтобы остановить любое развитие России. Экология превратилась в железнодорожный стоп-кран.

Насколько это серьезно? Для этого нужно взглянуть на ситуацию с самым масштабным российским проектом последних лет — развитие Арктических территорий страны. Как отмечает обозреватель ИА REGNUM Владимир Станулевич, «Гринпис» и WWF — давние борцы с российскими проектами развития Арктики, — начиная с требований сокращения судоходства и добычи рыбы, до десантов на построенную на «Севмаше» буровую платформу «Приразломную», — с требованиями запретить добычу углеводородов в Ледовитом океане. Эти организации практически требуют освободить Арктику от антропогенного влияния России — непонятно куда деть людей и прекратить хоздеятельность.

Последствия таких действий иностранных экологов известны на опыте других стран. Сопредседатель Экологической палаты России Вадим Петров приводит пример Индии, где из-за деструктивной деятельности Гринпис потери ВВП Индии составили около 3% или 50 млрд долларов США. «Мы видим как чистая зеленая идея используется в грязных геополитических играх. Атаки Гринпис и WWF на российскую атомную промышленность, арктическую программу и имиджевые проекты страны, такие как Олимпиада в Сочи, не идут на пользу развития России», — заключил Вадим Петров.