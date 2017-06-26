26 июня в 7.00 по местному времени в Монголии началось голосование на президентских выборах. По всей стране открылись 1983 избирательных участка, на которых должны проголосовать 1,978 млн избирателей. Голосование продлится до 22.00 часов по местному времени, и как сообщает пресс-центр Генерального избирательного комитета, в 23.00 будут объявлены предварительные итоги голосования.

Николай Рерих. Монголия (Поход Чингиз-хана). Ок.1937

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Как уже сообщало ИА REGNUM, за пост главы страны борются кандидаты от трех ведущих парламентских партий. От Монгольской Народной Партии был выдвинут нынешний спикер парламента Миеэгомбо Энхболд, от Демократической партии — бывший член правительства Халтмаа Баттулга, а от Монгольской Народной Революционной партии на пост президента Монголии баллотируется бывший член парламента и профсоюзный деятель Сайнхуу Ганбаатар, который не был отстранен от участия в выборах несмотря на случившийся накануне скандал.

Напомним, в пятницу, 23 июня, Главное полицейское управление Монголии направило на рассмотрение в суд дело о возможном получении взятки кандидатом от МНРП. Сайнхуу Ганбаатар подозревается в получении незаконных пожертвований от гражданина Республики Корея в размере 50 млн вон (2,62 млн рублей).

Доказательством этого дела послужила видеозапись, сделанная 23 мая 2017 года в доме Сайнхуу Ганбаатара. Полиция уже заявила о ее подлинности и зафиксировала отсутствие следов видеомонтажа. Если бы суд установил факт нарушения «Закона о выборах», кандидат от МНРП мог бы лишить права бороться за пост президента. Но суд рассмотреть дело не успел: документы поступили в последний рабочий день перед выборами, во второй половине дня 23 июня. Официально кандидат Сайнхуу Ганбаатар от выборов отстранен не был.

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Сайнхуу Ганбаатар стал кандидатом не с первого раза: первоначально Монгольская Народная Революционная партия (МНРП) выдвинула председателя МНРП и третьего президента Монголии Намбара Энхбаяра. Но 14 мая 2017 года Центральная избирательная комиссия Монголии отказала Энхбаяру в регистрации из-за его судимости, которая будет погашена только 2 августа 2017 года. Несмотря на массовые акции в поддержку бывшего президента, в качестве кандидата от МНРП был выдвинут бывший член парламента, профсоюзный деятельСайнхуу Ганбаатар.

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Подготовка к голосованию

24 июня председатель Генерального избирательного комитета Чойнзон Содномцэрэн заявил о полном завершении подготовки к выборам. По его словам, запечатанные конверты с результатами досрочного голосования будут вскрыты после 22 часов после окончания голосования.

Для исключения возможности фальсификации итогов выборов в стране подсчитают голоса автоматически, частично результаты будут проверены вручную. Также на всех избирательных участках установлены камеры видеонаблюдения. С целью обеспечения безопасности во время президентских выборов полицейские страны работают в усиленном режиме, на каждом участке — 1−2 сотрудника полиции.

По распоряжению мэра города Улан-Батора в дни голосования и технического подсчёта голосов, с 26 по 27 июня, на территории столицы Монголии запрещено организовать общественные митинги, культурные и спортивные мероприятия, также введен полный запрет на продажу спиртного.

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В соответствии с законодательством страны, день голосования является нерабочим. Поэтому закрыты рынки и крупные торговые центры, а руководство организаций, которым необходимо работать в этот день, должно обеспечить работников возможностью проголосовать.

Теледебаты

В день завершения предвыборной кампании, 24 июня, кандидаты, баллотирующиеся на пост главы государства, участвовали в теледебатах в прямом эфире Монгольского Национального общественного телевидения. Обсуждались главные вопросы внутренной и внешней политики Монголии. Все кандидаты признали, что вопросы восстановления национальной экономики, продовольственной безопасности, борьбы с коррупцией и улучшения правовой среды в горнорудной отрасли являются для Монголии особенно острыми, но разошлись в оценках и методах ее решения.

Представители предвыборных штабов трёх кандидатов отметили важность теледебатов, тогда как граждане Монголии остались недовольны. В социальных сетях они раскритиковали команду Монгольского национального телевидения за несправедливость проведения дебатов, в частности заявляли, что Национальное телевидение страны стало телевидением власти, явно поддерживает кандидата от нынешней руководящей партии Миеэгомбо Энхболда, которому выпадали откровенно неострые вопросы.

Наблюдатели

На нынешних выборах работают 123 наблюдателя из 37 стран, представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и мировых СМИ. Также работают более 17 тыс. наблюдателей от политических партий.

По состоянию на 12.00 часов по местному времени по всей стране явка на выборах составила 21,3%. Этот показатель значительно ниже по сравнению с предыдущими выборами, заявил председатель Генерального избирательного комитета. В связи с низким показателем явки, кандидаты призвали сограждан активнее участвовать в выборах.

Президент Монголии избирается путем прямого голосования на срок четыре года, избранный президент имеет право баллотироваться на второй срок. По итогам выборов кандидат, получивший более 50% голосов, станет победителем. Церемония инаугурации состоится 10 июля, за день до национального праздника Надома. В случае, если ни один из кандидатов не получит необходимые голоса, в течение двух недель будет проведен второй тур.

Отметим, президентские выборы проходят в Монголии в седьмой раз за всю историю страны. В этом году монголы выбирают пятого президента. Действующий глава страны Цахиа Элбэгдорж, представляющий Демократическую партию, впервые был избран в 2009 году, пробыл на посту два срока и, согласно закону о выборах, не имеет права баллотироваться в третий раз.

По закону о президенте Монголии, глава государства является символом единства народа Монголии. Президент Монголии не является единоличным главой исполнительной власти, но осуществляет командование вооружёнными силами, имеет право накладывать вето на принятые парламентом законы, инициировать законы, представлять свою страну за рубежом, назначать судьей и послов.