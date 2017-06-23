Новости о возможности отправки киргизских военных в Сирию вызвала бурную реакцию в самой Киргизии. Для местных политиков, экспертов и общественных деятелей новость оказалась неожиданной, а реакция — острой.

Армия Кыргызстана

Позиция силовиков

Официальные лица заявили об отсутствии у них какой-либо информации.

Генеральный штаб Вооруженных сил Киргизии пока не обладает никакой информацией о переговорах по отправке киргизстанских военнослужащих в Сирию. Об этом сегодня, 23 июня, сообщило ИА «Zanoza.kg» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

«Подобного рода вопросы решаются на уровне первых лиц государства. Если поступит приказ об этом, то будет дополнительная информация», — уточнили в Генштабе Киргизии. Там же, по информации ИА «КирТАГ» заявили, что информация о переговорах — «выдумки российских СМИ».

«Разговоры о том, что якобы ведутся переговоры с Россией об отправке киргизских солдат в Сирию, не имеют смысла. Если бы на самом деле был такой разговор, к нам поступило бы официальное обращение от имени главы государства. Но нет и не было никакого обращения», — подчеркнули в ведомстве.

В Совете безопасности Киргизии тоже утверждают, что ничего не слышали про официальные переговоры по сирийской теме, пишет «Sputnik Кыргызстан».

«На заседании постоянного совета ОДКБ поднимался вопрос о направлении миротворческого контингента организации в Сирию. Пока никаких официальных обращений и решений нет, на данном этапе никакие переговоры не ведутся», — пояснил председатель Совбеза Темир Джумакадыров.

Экс-заместитель председателя Госкомитета нацбезопасности Киргизии Артур Медетбеков считает участие киргизстанских военнослужащих в антитеррористической кампании в Сирии нецелесообразной и излишне затратной, сообщило ИА «K-news». Бывший представитель киргизстанских спецслужб отметил, что основным плюсом такой поездки стало бы получение дополнительного опыта местными военными, а главным минусом — рост террористической угрозы и учащение межрелигиозных внутренних конфликтов в Киргизии.

«Между Киргизской Республикой и Сирией нет никаких соглашений по сотрудничеству, взаимопомощи. На основании каких международных документов военные будут находиться там? Этот вопрос вряд ли в ближайшее время будет рассматриваться, так как сейчас ведется подготовка к выборам. Данная ситуация имеет, скорее, не военную, а политическую окраску», — подытожил Медетбеков.

Парламентарии осторожничают

Большинство киргизских депутатов предпочитают высказываться по теме очень осторожно, подчеркивая, что решение об отправке военнослужащих будет приниматься депутатами только в том случае, если руководство страны посчитает целесообразным участие киргизстанских военных в войне против террористов в Сирии.

Зампредседателя парламентского Комитета по международным делам, обороне и безопасности Каныбек Иманалиев отметил, что подобное решение не будет противоречить военной доктрине Киргизии.

«Если там мало риска и миссия будет носить более миротворческий характер и, как объясняется, с целью проведения мониторинга. Во-первых, это большой опыт для наших бойцов. И, во-вторых, поскольку мы члены ОДКБ, в вопросах безопасности Россия является нашим стратегическим партнером. Думаю, это соответствует нашим национальным интересам», — цитирует Иманалиева «ИА 24. kg».

МИД отрицает

Глава министерства иностранных дел Эрлан Абдылдаев сообщил, что «участие киргизских военных в боевых действиях в Сирии на переговорах в Москве во время государственного визита Алмазбека Атамбаева в Россию не обсуждалось».

Казахстанский МИД также опроверг факт ведения переговоров об отправке военнных.

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Оппозиция

Часть оппозиционных политиков уже высказалась против участия киргизского воинского контингента в любых операциях в Сирии и призвала сторонников выступить с протестами.

Социальные сети

В комментариях в СМИ и социальных сетях киргизстанцы, обсуждая возможность отправки военнослужащих из Киргизии в Сирию, разделились на три лагеря.

Одни поддерживают эту инициативу, обосновывая свою точку зрения тем, что киргизстанские военные смогут получить реальный боевой опыт и будут впоследствии более эффективно бороться с террористами у себя на родине.

Вторые, и таковых большинство, выступают против отправки солдат, не понимая «зачем участвовать в чужой войне» и рисковать жизнями солдат.

Наиболее предприимчивые не возражают, если ОДКБ за свой счет оснастит киргизстанских солдат всем необходимым, но они при этом никуда не поедут.

ИА REGNUM напоминает, что 22 июня в СМИ распространили информацию о том, что Россия предложила руководству Казахстана и Киргизии отправить военных из этих стран в Сирию. При этом журналисты сослались на соответствующие заявления, сделанные главой Комитета по обороне Государственной думы Владимиром Шамановым и пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном.

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