Новости о возможности отправки киргизских военных в Сирию вызвала бурную реакцию в самой Киргизии. Для местных политиков, экспертов и общественных деятелей новость оказалась неожиданной, а реакция — острой.

Армия Кыргызстана

Позиция силовиков

Официальные лица заявили об отсутствии у них какой-либо информации.

Генеральный штаб Вооруженных сил Киргизии пока не обладает никакой информацией о переговорах по отправке киргизстанских военнослужащих в Сирию. Об этом сегодня, 23 июня, сообщило ИА «Zanoza.kg» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

«Подобного рода вопросы решаются на уровне первых лиц государства. Если поступит приказ об этом, то будет дополнительная информация», — уточнили в Генштабе Киргизии. Там же, по информации ИА «КирТАГ» заявили, что информация о переговорах — «выдумки российских СМИ».

«Разговоры о том, что якобы ведутся переговоры с Россией об отправке киргизских солдат в Сирию, не имеют смысла. Если бы на самом деле был такой разговор, к нам поступило бы официальное обращение от имени главы государства. Но нет и не было никакого обращения», — подчеркнули в ведомстве.

В Совете безопасности Киргизии тоже утверждают, что ничего не слышали про официальные переговоры по сирийской теме, пишет «Sputnik Кыргызстан».

«На заседании постоянного совета ОДКБ поднимался вопрос о направлении миротворческого контингента организации в Сирию. Пока никаких официальных обращений и решений нет, на данном этапе никакие переговоры не ведутся», — пояснил председатель Совбеза Темир Джумакадыров.

Экс-заместитель председателя Госкомитета нацбезопасности Киргизии Артур Медетбеков считает участие киргизстанских военнослужащих в антитеррористической кампании в Сирии нецелесообразной и излишне затратной, сообщило ИА «K-news». Бывший представитель киргизстанских спецслужб отметил, что основным плюсом такой поездки стало бы получение дополнительного опыта местными военными, а главным минусом — рост террористической угрозы и учащение межрелигиозных внутренних конфликтов в Киргизии.

«Между Киргизской Республикой и Сирией нет никаких соглашений по сотрудничеству, взаимопомощи. На основании каких международных документов военные будут находиться там? Этот вопрос вряд ли в ближайшее время будет рассматриваться, так как сейчас ведется подготовка к выборам. Данная ситуация имеет, скорее, не военную, а политическую окраску», — подытожил Медетбеков.

Парламентарии осторожничают

Большинство киргизских депутатов предпочитают высказываться по теме очень осторожно, подчеркивая, что решение об отправке военнослужащих будет приниматься депутатами только в том случае, если руководство страны посчитает целесообразным участие киргизстанских военных в войне против террористов в Сирии.

Зампредседателя парламентского Комитета по международным делам, обороне и безопасности Каныбек Иманалиев отметил, что подобное решение не будет противоречить военной доктрине Киргизии.

«Если там мало риска и миссия будет носить более миротворческий характер и, как объясняется, с целью проведения мониторинга. Во-первых, это большой опыт для наших бойцов. И, во-вторых, поскольку мы члены ОДКБ, в вопросах безопасности Россия является нашим стратегическим партнером. Думаю, это соответствует нашим национальным интересам», цитирует Иманалиева «ИА 24. kg».

МИД отрицает

Глава министерства иностранных дел Эрлан Абдылдаев сообщил, что «участие киргизских военных в боевых действиях в Сирии на переговорах в Москве во время государственного визита Алмазбека Атамбаева в Россию не обсуждалось».

Казахстанский МИД также опроверг факт ведения переговоров об отправке военнных.

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Оппозиция

Часть оппозиционных политиков уже высказалась против участия киргизского воинского контингента в любых операциях в Сирии и призвала сторонников выступить с протестами.

Социальные сети

В комментариях в СМИ и социальных сетях киргизстанцы, обсуждая возможность отправки военнослужащих из Киргизии в Сирию, разделились на три лагеря.

Одни поддерживают эту инициативу, обосновывая свою точку зрения тем, что киргизстанские военные смогут получить реальный боевой опыт и будут впоследствии более эффективно бороться с террористами у себя на родине.

Вторые, и таковых большинство, выступают против отправки солдат, не понимая «зачем участвовать в чужой войне» и рисковать жизнями солдат.

Наиболее предприимчивые не возражают, если ОДКБ за свой счет оснастит киргизстанских солдат всем необходимым, но они при этом никуда не поедут.

ИА REGNUM напоминает, что 22 июня в СМИ распространили информацию о том, что Россия предложила руководству Казахстана и Киргизии отправить военных из этих стран в Сирию. При этом журналисты сослались на соответствующие заявления, сделанные главой Комитета по обороне Государственной думы Владимиром Шамановым и пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном.

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