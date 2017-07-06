Одним километровым кусочком за другим Китай захватывает приграничные территории Индии в Гималаях. На протяжении десятилетий два азиатских гиганта ведут бескровную войну за территорию по своей высокогорной границе, и в последнее время Китай стал проводить более настойчивый курс, что говорит о необходимости для Нью-Дели создать новую стратегию сдерживания Пекина, пишет Брахма Челлани в статье для The Strategist.

Hans Гималаи

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В среднем, отмечает автор, Китай осуществляет по одной тайной вылазке на индийскую территорию каждые 24 часа. По словам государственного министра внутренних дел Индии Кирена Риджиджу, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) активно вторгается в незанятое приграничное пространство с целью его оккупации. Более того, бывшей высокопоставленный чиновник разведывательного управления Индии отметил, что страна за последнее десятилетие потеряла почти 2 тысячи квадратных километров в результате вторжений НОАК.

Стратегия, лежащая в основе действий Китая, более примечательна, нежели ее масштаб. Как на суше, так на море Китай использует гражданские активы — пастухов и фермеров — в качестве передовых частей своего наступления. Как только мирные жители поселяются на оспариваемых территориях, армейские части получают контроль над спорным районом, открывая путь для создания более постоянных лагерей или наблюдательных пунктов. Точно так же в Южно-Китайском море военно-морские силы Китая следуют за рыбаками, захватывая пространство для рекультивации скал или рифов. На обоих театрах для достижения своих целей КНР не разворачивала никаких ракет, беспилотников или иных войск.

При этом ненасильственная наземная агрессия Пекина встречает меньше противостояния, чем его морские амбиции, которые оспариваются США и идут вразрез с международным правом (хотя и безуспешно). Индийские лидеры иногда даже, казалось, одобряли действия Китая. В частности в ходе недавней групповой дискуссии в России премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что хотя между Китаем и Индией существует напряженность по вопросу границ, замечательным было то, что «за последние 40 лет [из-за них] не было произведено ни одного выстрела». В свою очередь, министерство иностранных дел Китая поприветствовало эти «позитивные замечания» Моди.

Более того, предшественник Моди, Манмохан Сингх, утверждал, что за свою пятитысячелетнюю историю Индия и Китай сражались только в одной войне — в 1962 году. Только в этом громком заявлении не принималось в расчет то, подчеркивает автор, что Китай и Индия стали соседями только после присоединения Китаем Тибета в 1951 году.

Если учесть уступчивую риторику Индии, страну легко рассматривать в качестве бумажного тигра. В то время как Моди ввел в оборот фразу «INCH toward MILIES» — по сути, игру слов, составленную из аббревиатуры «INCH» — 'India-China' (Индия и Китай) и «MILES» — 'millennium of exceptional synergy' (тысячелетие исключительной синергии), а также буквально «дюйм в сторону миль» — в качестве девиза индийско-китайского сотрудничества, НОАК продолжила свое циничное территориальное укрепление, воплощая данный лозунг во все большие территориальные приобретения. Находясь так много лет в обороне, Индия должна вновь взять на себя инициативу.

Прежде всего, необходимо отказаться от банальностей. Призывы Моди к миру и спокойствию на границах, может быть, и носят искренний характер, однако из-за тона, которым они были сказаны, Индия стала выглядеть кротким потакателем действиям Пекина.

Благодаря росту торгового баланса Китая с Индией, почти удвоившегося и достигшего $60 млрд при Моди, председатель КНР Си Цзиньпин стал проводить более уверенную территориальную политику. Из-за отсутствия ясности в отношении границ с Китаем, отказавшимся от своих обязательств 2001 года об обмене картами с Индией, НОАК может прикрывать свою агрессию, отрицая любые вторжения и утверждая, что ее войска действуют на «китайской земле». Но, примирившись с двусторонней торговлей — демпинг китайской стали на индийский рынок является лишь одним из многих примеров, — Индия помогла профинансировать стратегию НОАК.

За последнее десятилетие финансовый рычаг влияния Китая в регионе резко усилился благодаря тому, что КНР стал крупнейшим торговым и инвестиционным партнером почти всех стран Азии. В свою очередь, многие развивающиеся страны региона стали обращаться к Пекину по вопросам региональной безопасности и транспортных сетей. Однако, как подчеркнул сам Моди, у Индии остается много возможностей для участия в экономическом развитии Азии. С помощью более интегрированной в регион экономики Индии у Нью-Дели появится противовес территориальной экспансии Китая.

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Более того, Индия должна также усилить свои пограничные силы безопасности, которые должны стать более грозным препятствием для НОАК. В частности Индийская тибетская пограничная полиция, находящаяся под управлением министерства внутренних дел, является немногим более чем швейцаром. Проведение должной тренировки и оснащения этих подразделений, а также передача их под командование армии стали бы сигналом для Китая, что время открытых дверей подошло к концу.

Ведь если индийские силы попытаются захватить часть китайской территории, НОАК, несомненно, ответит чем-то более серьезным, чем словами. Но во многих случаях индийская пограничная полиция, патрулирующая территорию, даже не носит оружие. На фоне такой уступчивой позиции Китай мог делать, что ему нравится по всей северной границе Индии. В этом свете следует рассмотреть поддержку Китаем пакистанских военных, чьи силы часто стреляют в индийские войска вдоль оспариваемой границы Кашмира.

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НОАК отточила свою тактику «салями» в Гималаях еще в 1950-х годах, когда она отрезала плато Аксай Чин, размером со Швейцарию. Позже Китай нанес унизительное поражение Индии в пограничной войне 1962 года, обеспечив мир на своих условиях. Сегодня Пекин преследует «капустный» подход к границам, отрезая доступ к ранее контролируемой территории противника и постепенно окружая его многочисленными гражданскими и защитными слоями.

На этом фоне истинным признаком наступления мира в Гималаях станет не «зачехление» оружия, а прекращение пограничных вылазок. Уступчивый подход Индии не смог сдержать Китай, поэтому для предотвращения дальнейших посягательств, Индии нужно будет «обнажить собственные зубы».