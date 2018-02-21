Депутаты Воронежской областной думы предлагают своим коллегам из Госдумы внести поправки в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Проект, в частности, предполагает передачу полномочий по исключению памятников регионального значения из реестра с федерального уровня на региональный.

Анна Кумицкая Бережное отношение к истории по-воронежски

Краеведы, общественники и историки выступают против принятия таких поправок. Комитет Госдумы по культуре считает, что законопроект полностью соответствует Конституции. Предварительно, его рассмотрение назначено на октябрь 2017 года. Чем это обернется для воронежских памятников, выяснял корреспондент ИА REGNUM.

Исключить и запретить

Законопроект был внесен в Госдуму еще в апреле. Региональный парламент особо не распространялся об этой инициативе. Документа нет даже на сайте облдумы. Раздел «Законодательные инициативы в ГД ФС РФ» пока вовсе «находится в разработке».

В марте региональные СМИ сообщали о законопроекте. Но почему-то говорилось только об одной части — той, в которой депутаты предлагают запретить строительство на месте утраченных памятников. Причем, сообщалось, что автором выступил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Полномочным представителем на рассмотрение законопроекта назначен зампред думы и председатель фракции КПРФ Сергей Рудаков.

Затем проект закона был выложен на сайте Госдумы. И оказалось, что депутаты рассказали не обо всех предложениях.

В закон предлагается внести сразу несколько поправок. Первая касается порядка исключения памятников регионального значения из реестра. Сейчас исключение объекта культурного наследия производится только на основании акта правительства РФ. Депутаты же предлагают понизить уровень принятия таких решений до регионального, оставив контроль со стороны Минкультуры, но только в виде согласования процедуры.

Второе предложения вроде бы должно обрадовать защитников памятников истории. Депутаты хотят запретить строительство на участках, где стояли памятники, выведенные из реестра.

«На таких участках будет исключена градостроительная деятельность, кроме воссоздания утраченных объектов культурного наследия, и возможны лишь рекреационные работы и благоустройство. Таким образом, будут исключены случаи необоснованной утраты объектов культурного наследия», — говорится в пояснительной записке к документу.

Третье нововведение касается проведения историко-культурной экспертизы. Сейчас археолог, который проводит исследование, должен иметь разрешение от Минкульта и пройти аттестацию, чтобы получить статус эксперта. Требования, говорят, воронежские депутаты, практически одни и те же. Из-за этого предлагается все упростить и разрешить археологам не проходить аттестацию.

Примечательно, что спустя полтора месяца после того, как воронежский документ был внесен в парламент, аналогичный проект подготовила и группа депутатов Госдумы. Правда, законопроект по сравнению с предыдущим усечен: предлагается только одна поправка — о передаче полномочий по исключению объекта из реестра.

Без обоснования, но с причиной

Депутаты Госдумы РФ, которые входят в Общероссийский народный фронт, уже выступили против поправок. В организации назвали эти действия «упрощением» и заявили, что в случае принятия поправок в регионах массово начнут сносить памятники истории и культуры. Освободившиеся площади тут же начнут застраивать, искажая исторических облик городов и поселков, считают в ОНФ.

«В регионах высока потребность в новых строительных площадках. А значительная часть памятников истории и культуры при этом находится в неудовлетворительном состоянии. В результате наделение органов власти субъектов РФ правом снимать такие объекты с государственной охраны будет провоцировать чиновников лишать старинные здания их статуса вместо того, чтобы принимать меры по сохранению объектов культурного наследия», — цитируется в пресс-релизе, поступившем в редакцию ИА REGNUM, зампредседателя комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов.

Кроме того, это предложение «снижает уровень объективности принимаемых решений» и даже противоречит словам президента РФ Владимира Путина, который поручил совершенствовать систему госконтроля в сфере охраны объектов культурного наследия, считают в ОНФ.

Мнения о том, что в случае принятия законопроекта памятники массово начнут покидать реестр, придерживается и воронежский краевед, заместитель председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ольга Рудева.

По мнению эксперта, под угрозой может оказаться любое здание, стоящее на привлекательном участке. И это при том, что город и так утратил значительное количество памятников во время Великой Отечественной войны.

«Конечно, гораздо лучше, если выводить памятники культурного наследия из реестра будет Москва. Потому что Москва этого делать не будет. Федеральные власти обычно протестуют против таких решений: поставили — храните. Если это дать в руки наших чиновников, то мы утратим все, что еще осталось. Попытка ввести эти нормы — это, на мой взгляд, реакция на введенные охранные зоны вокруг памятников. Сейчас центр перекрыт охранными зонами, по факту, строить нигде нельзя. Если мы посмотрим на город, то мы увидим, что и места нет — куда еще втыкать новостройки. Остались одни парки. Все остальное — стометровые охранные зоны. И это правильно, потому что нам город достался во временное пользование, и нам надо его в приличном виде передать потомкам», — рассказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Ольга Рудева.

Охранная зона — территория, неприкосновенная для строителей. Напомним, что охранные зоны вокруг памятников появились в Воронеже в 2015 году. Краеведы добивались этой нормы долгое время. Но документ был принят только после того, как в центре появилось несколько пристроек к памятникам.

При этом даже предложение запретить строительство на месте утраченных объектов культурного наследия не идет вразрез с борьбой против памятников. В случае утраты памятника и выведения его из реестра моментально снимается и охранная зона. А значит, для строительства появляется новый участок.

«К примеру, дом Перелыгиной на улице Платонова. Памятник снесен, охрана не снята, поэтому строить там ничего нельзя, надо его восстанавливать, — рассказала Ольга Рудева. — Если его снять с охраны, то все, вырастает новостройка. То же самое — Чижовские казармы на Краснознаменной. Тоже участок привлекателен для строителей и очень подходит для новостройки».

Напомним, что один из домов из комплекса «Чижовские казармы» был снесен в 2014 году. При этом он находился под госохраной как памятник. Но из-за ошибки в документе уберечь его не удалось. Сейчас активисты пытаются добиться того, чтобы весь комплекс, построенный в 1910—1914 годах, был признан объектом культурного наследия. Но пока у домов разный статус. Некоторые — являются объектами культурного наследия, другие — имеют признаки объектов культурного наследия, а третьи — заброшены.

При этом если исключать — всегда готовы, то включение в реестр идет очень медленно и неохотно. К примеру, из-за этого новостройка чуть было не появилась на месте храма Рождества Христова, расположенном на улице Димитрова, в районе Придачи. Он был построен в 19 веке. В 21 веке этот участок купила компания «Выбор». После того, как против разрушения храма выступили и краеведы, и православные активисты, храм решено было передать РПЦ.

Но такое решение было просто доброй волей руководства строительной компании, гендиректором которой, к слову, является депутат облдумы Александр Цыбань.

P.S.

В 2016 году ИА REGNUM писало о том, что в Воронеже дела о незаконных вырубках зеленых насаждений не доходят до судов. Многомиллионный ущерб никто не возмещает, реальной угрозы поплатиться за вырубку деревьев — нет.

Тогда на одном из круглых столов бывший депутат гордумы Галина Кудрявцева четко и лаконично обозначила одну из возможных причин этой проблемы: «Как вы допустили, что у вас в думах сидят строители?», — сказала Галина Кудрявцева. И если в случае с вырубкой деревьев с этим аргументом можно еще поспорить, то в случае с разрушением памятников культуры — наверно, даже не стоит пытаться.

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