Белоруссия

Иван Шилов ИА REGNUM Республики СНГ — экономика

Иногда происходящее в одной постсоветской республике лучше воспринимать под углом событий, творящихся в другой. Взять ту же Украину, от общественности и руководства которой с 2013 года несётся что-то невнятное о цивилизационном выборе, «возвращении домой, в Европу», «прощай, Россия» и тому подобный «детский сад». А затем в Минск приезжают представители немецкого бизнеса и говорят: «Что такое единое экономическое пространство от Владивостока до Лиссабона — это соединение, с экономической точки зрения, с Европейским союзом и Таможенным. И всеми остальными странами между этими союзами. Включая Украину. Для Беларуси это важный проект, так как Беларусь — транзитная страна. Для Беларуси это будет очень важно». Такое мнение выразил во время выступления председатель правления германской компании Ульф Шнайдер. В начале июня возобновил работу белорусско-германский совет делового сотрудничества и визит представителей бизнеса ФРГ в Минск был посвящён как раз этому событию.

Ещё 5−7 лет назад таким мостом могла бы стать Украина: больше транспортных маршрутов, выход к морю, возможность паромных переправ в порты Юга России, Закавказье. Теперь же эту нишу прочно удерживает РБ. А всё потому, что руководство республики развивало экономику и отношения с крупнейшими региональными экономическими блоками, а не инфантильные представления о том и другом.

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Кстати, о транспортных маршрутах. В рамках китайского проекта «Один пояс — один путь» был открыт грузовой ж/д маршрут между провинцией Хэйлунцзян и Беларусью. Первый поезд уже отправился в путь, и в 20-х числах июня должен прибыть в республику.

Обратно Китай хотел бы везти белорусские продукты питания. «В Китае есть огромный рынок, у вас — продовольствие. Белорусское правительство работает очень быстро и очень эффективно, и это заставляет нас ускоряться. Думаю, сроки мы выдержим», — заявил президент корпорации DRex Дай Шивей, приехавший в Минск согласовывать детали крупного экспортного проекта.

Белоруссия предоставляет активы — мясо‑ и молокопереработку. Китай в них инвестирует 1 млрд долл, арендует землю под строительство молочно-товарных ферм на 40 тыс. голов. В рамках уже существующего парка «Великий камень» будет создано производство упаковки для продукции белорусско-китайского СП. Для облегчения инвестирования китайская сторона даже намерена приобрести долю в капитале банка Москва-Минск. И уже осенью этого года китайцы намерены доказать, что даже текущий экспорт белорусской с/х продукции (4,2 млн долл за I квартал, +50% к аналогичному периоду прошлого года) в Поднебесную — не предел. Планируется, что СП будет ежемесячно отгружать товаров на 10 млн долл.

Киностудия «Арменфильм» — один из 47 объектов, которые планируется выставить на продажу в 2017 — 2020 гг

Белорусская с/х продукция пробивает себе дорогу не только в Китай. Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов отчитался о поставках в Сирию «…более чем на 1 млн долл [в I квартале 2017 года — Ред], что в несколько раз больше, чем в прошлом году».

Сотрудничество с КНР не исчерпывается развитием с/х и прокладыванием транспортного коридора. Китай и Белоруссия подписали соглашение о строительстве второй очереди социального жилья в республике. Всего соглашением предусматривается строительство 22 многоквартирных домов на 1854 квартиры во всех областях республики. Общая стоимость проекта порядка 50 млн долл и, как это принято в Китае, строить будут китайские специалисты из китайских материалов по китайским чертежам и с китайской техникой. Первая очередь этого проекта стартовала в 2016 году (16 домов на 1432 квартиры). Разумеется, для Китая это не только благотворительность, но и государственная поддержка экспорта, приобретение опыта в зарубежном строительстве в зонах с иными климатическими условиями (тестирование техники, проектов и строительных материалов), а также элемент присутствия в РБ: Китай имеет возможность планировать и действовать на перспективу, не ограничиваясь стремлением продать побольше и подороже. Глава Казахстана Назарбаев уже назвал КНР «основным партнёром» в экономике (см. ниже), похоже, что и с Белоруссией правительство Китая намерено достигнуть похожего статуса.

В целом же экономика РБ продолжает отыгрывать падение двух первых месяцев 2017 года. По итогам января-мая ВВП вырос уже на 6% к аппг и на 0,9% в годовом исчислении. Напомним, международные организации ранее прогнозировали белорусской экономике продолжение стагнации: МВФ обещал падение на 0,8%, ЕАБР и ЕБРР — на 0,5%, ВБ — на 0,4%. Правительство сохраняет ожидания роста ВВП на 1,7%.

По данным ЦБ РФ, объём денежных переводов из РФ в РБ в I квартале 2017 года составил эквивалент 71 млн долл, что на 12 млн долл ниже, чем за аппг. С другой стороны, сами белорусы стали переводить на родину даже активнее, на это указывает средняя сумма перевода в I квартале (эквивалент 333 долл), тогда как в IV квартале 2016 года — эквивалент 284 долл.

Белорусские машиностроители на минувшей неделе объединились в холдинг «АМКОДОР-Семаш». Теперь производители с/х техники собраны «под одной крышей». Цель объединения — снижение издержек, общая политика на внешних рынках, а также борьба за собственный. Руководство холдинга намерено вытеснить импортную с/х технику, предложив аграриям белорусские образцы. Во время торжественной презентации председатель совета директоров «Амкодор» Александр Шакутин заявил журналистам. что в развитие холдинга в ближайшие 2 года планируется инвестировать 150 млн долл, а 50% продукции пойдёт на экспорт.

Kremlin.ru Александр Лукашенко, Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Си Цзиньпин, Эмомали Рахмон на концерте по случаю заседания Совета глав государств – членов ШОС

Закавказье

ВБ сохранил прогноз роста экономики в Армении без изменений: 2,7% на текущий год и 3,1% — на 2018-й. Глава минфина Армении возражает: в I квартале экономика выросла на 6,5%. а по итогам года в правительстве рассчитывают на 3,2%. Заместитель исполнительного директора МВФ Тао Чжан в интервью информагентству АРКА указывает, что причиной такого результата для Армении (а также для всего региона Закавказья и Средней Азии) стали стабильные цены на нефть. Кстати, в МВФ оценка годового прироста ВВП республики почти совпадает с правительственной (3,1%).

С другой стороны, экономический эксперт Ваагн Хачатурян призывает обращаться внимание не только на рост ВВП, но и на динамику инвестиций. «В том же апреле из страны вывезено 86 млн долларов. Почему об этом никто не говорит?! А ведь такого рекордного показателя мы не помним с 2007 года. Это означает только одно — инвесторы не доверяют руководству страны, они боятся вкладывать в армянскую экономику деньги», — заявил эксперт в ходе пресс-конференции. Также, по его словам, ни прогноз МВФ, ни прогноз ВБ не спасут экономическую ситуацию в республике — даже если сбудутся. По его мнению, с подобным оттоком инвестиций Армении необходим как минимум 7,5% рост ВВП за год.

Одним из драйверов экономики при условии соответствующего внимания правительства, могла бы стать IT-отрасль. Как заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе встречи с с председателем Всемирного альянса по информационным технологиям и услугам Ивон Чиу, эта отрасль экономики в республике ежегодно растёт на 20−25%. Это подтверждает и директор Методологического центра профессиональной ориентации Айкуи Геворкян. По её словам, техник-программист сегодня — самая востребованная профессия в республике, если судить по количеству открытых вакансий.

Что же касается оттока инвестиций, то бороться с ним собираются испытанным средством — приватизацией. В 2017—2020 гг. на продажу планируется выставить 47 объектов (Центральный автовокзал, Ереванский ювелирный завод, студия Арменфильм, Институт физиотерапии и курортологии и другие активы), за которые в правительстве надеются выручить 75 млн долл.

Также в правительстве намерены использовать для самоконтроля рейтинг Doing Business. Ближайшая цель: подняться с нынешней 38-й на 26-ю позицию. «Мы слабы в налоговых отчетах, мерах по предотвращению процедуры банкротства, также в процессах получения разрешения на строительство и процессах подключения к коммунальным услугам, в частности к электричеству», — перечисляет замминистра экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян журналистам моменты, на улучшении которых сосредоточится правительство.

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС заявил, что с момента начала выдачи документов о поощрении инвестиций их количество достигло 154, а сумма инвестиций, которые удалось привлечь по ним в республику, составила 885 млн долл. Указ о ДПИ был подписан президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым почти 1,5 года назад и предоставляет режим персональной персональной СЭЗ для инвестора: освобождение от уплаты земельного налога, 50% льготы на подоходный налог, отмену уплаты НДС и пошлины на импорт техники и т.п. Прямые инвестиции в экономику в I квартале 2017 года составили 1,6 млрд долл, это на том же уровне, что и год назад. Несмотря на это экономика республики в январе-мае показала отрицательный результат: — 0,9% к аппг. Т. е. ситуация в Азербайджане обратна армянской

Кроме того Мустафаев, выступая на этом же мероприятии, сообщил, что с момента независимости страны ЕС вложили в экономику Азербайджана 20 млрд долл, и 38% товарооборота республики за январь-апрель 2017 года приходится на страны ЕС (35% за аппг).

Разбавить это «засилие» власти Азербайджана хотят по примеру Казахстана — ближневосточными инвестициями. Соглашения о сотрудничестве подписаны с Исламским банком развития, Центром по экономике и исламскому банкингу Al Huda Исламской корпорацией по развитию частного сектора. При этом соглашения предусматривают распространение в республике финансовых инструментов исламского мира, правда, соответствующее законодательство ещё только предстоит разработать.

Kumtor.kg Месторождение Кумтор, Киргизия

Средняя Азия

В начале июня сразу два важных мероприятия, определяющих формат экономики региона состоялись в Астане, причём благодаря миграции участников они постепенно перетекали друг в друга: «Экспо-2017» и форум ШОС. Во время последнего было подписано не только соглашение о продлении контрактов, ранее заключённых китайскими нефтяными компаниями с Казахстаном (сегодня 25% всей нефти в республике добывается китайскими нефтяниками). Нурсултан Назарбаев также отчитался о прогрессе в рамках соглашения о переносе производства из Китая в Казахстан: «Сейчас мы осуществляем, как мы договорились, перенос 51 предприятия в Казахстан. Уже три работают, по шести идет работа и дальше мы продолжаем», — цитирует его слова Tengrinews.kz. Назарбаев отметил, что Китай стал основным партнёром Казахстана в экономике: немалый товарооборот (7,9 млрд долл в 2016 году) по словам лидеров обеих стран в I квартале 2017 года вырос ещё. Правда лидеры разошлись в его оценке: у Назарбаева получилось +30% к аппг, а у Си Цзиньпиня — +46%. Под переносом следует понимать открытие совместных производств в Казахстане ряда китайских предприятий, активно торгующих с Казахстаном; теперь эта продукция будет производиться в самой республике. Причём соглашение реализуется практически молниеносно: впервые о нём стороны договорились всего год назад.

К слову, похожий проект с Казахстаном есть и у Белоруссии. «За последние три года создали три новых производства. Это сборка грузовой техники МАЗ в Алматы, совместное производство сельхозтехники в Кокшетау и строительство предприятия по выпуску коммунальной техники на базе МАЗ и «Амкодор» в Астане», — рассказал корреспонденту издания «Советская Белорусия» посол РБ в Казахстане Анатолий Ничкасов.

Переносятся не только предприятия. 8 июня стало известно, что 60% капитала Altyn Bank’a («дочка» Народного банка» — крупнейшей в Казахстане банковской структуры) теперь контролируется китайскими инвесторами: China CITIC Bank Corporation и China Shuangwei Investment. Таким образом, в Казахстане руководство КНР проводит ту же самую политику, что и в Белоруссии.

Рост ВВП Казахстана в январе-мае 2017 года составил 4,1% к аппг, сообщила пресс-служба Минэкономики РК. Инфляция в годовом выражении сократились более чем вдвое: 7,5% и 16,7% соответственно (май 2017/май 2016), хотя всё ещё продолжает оставаться самой большой среди стран ЕАЭС. Прорывным стал рост в фармацевтической и текстильной отраслях (39,6% и 29,2%). Национальный банк Казахстана пока не спешит с оценками и не меняет прогноз роста ВВП: 3% на 2017 год и 3,5−4% — на 2018-й.

Рост мог бы быть и выше, однако экономике не хватает инвестиций, сетует председатель холдинга «Байтерек» Ерболат Досаев. «…у нас, к сожалению, отсутствуют источники долгосрочного финансирования в тенге, чтобы предприятия могли совершить технологическую модернизацию… частный сектор в виде финансового сектора не вкладывают в развитие экономики столько, сколько мы хотели бы видеть их вклад и участие в обеспечении устойчивости нашей казахстанской экономики», — заявил он во время выступления на Астанинском экономическом форуме. Вот и получается, что у казахстанской экономики два основных инвестора: государство в лице «Байтерек» и его структур и китайского бизнеса (прямые инвестиции в январе-сентябре 2016 года — 650 млн долл).

Сборочные производства белорусской с/х техники хотела бы видеть у себя и Киргизия, о чём заявил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации РК Нурбек Мурашев во время заседания белорусско-киргизской межправительственной комиссии. Продукцию МТЗ тут собирают ещё с конца 2016-го, но правительство республики заинтересовано в локализации и другой импортируемой техники.

Также министр заявил, что оборот между двумя республиками рос в 2016 году, а в I квартале текущего года белорусский экспорт (в стоимостном выражении) вырос в 14 раз к аналогичному периоду 2016 года. В основном Белоруссия поставляет мясо-молочную продукцию.

Экономика Киргизии, похоже, также восстанавливается: согласно официальной информации +6,8% за январь-май 2017 года в сравнении с аппг 2016-го. В правительстве отдельно отмечают, что рост сохраняется (+2,9%) даже с исключением «фактора Кумтора» (месторождение золота, третье в мире по разведанным запасам). Да и вообще промышленность в первые 5 месяцев росла опережающими темпами (+34,7%). Кроме того, за этот же период вырос экспорт (+17,2%) — до 1,778 млрд долл. 677 млн из них приходятся на страны ЕАЭС.

А вот объём денежных переводов в Киргизию, повышавшийся с августа 2016-го по январь 2017-го, вернулся к снижению. В мае трудовые мигранты перевели в республику эквивалент 138,6 млн долл. (170 млн в апреле). Всего же с начала года мигранты поддержали экономику 753-мя млн долл.

Иван Шилов ИА REGNUM Республики СНГ — экономика

Влияние «фактора Кумтора» на экономику республики в правительстве планируют повысить, причём необычным способом — выпустить криптовалюту. Суть идеи проста: инвесторы приобретают т.н. токены, а правительство вкладывает полученные средства в разработку Кумтора. Растёт добыча — растёт и обеспечение криптовалюты, поскольку токену будет присвоен золотой эквивалент. Похоже на выпуск облигаций, однако золотой эквивалент токена делает его потенциальным объектом спекуляций — в случае, если стоимость золота на рынках будет расти. Впрочем инвесторы могут и потерять — при падении цены на золото на рынке.

Идея для правительства республики новая, поэтому там пока не понимают, сколько денег удастся привлечь (вилка весьма велика — 5−40 млн долл), к тому же пока неясно, сколько же будет стоить этот самый токен.

О криптовалюте задумались и в Казахстане, но уже глобальной. Такое предложение выдвинул Нурсултан Назарбаев на закрытии Астанинского экономического форума. Её основным принципом должно стать равное участие всех стран мира в её эмиссии, для чего президент Казахстана предлагает организовать пул центробанков при специально созданном комитете ООН. Рабочее название валюты — G-Global.

Согласно данным ВБ, Узбекистан в 2017 году занимает второе место в рейтинге наиболее динамично развивающихся стран мира. Обойти его удалось только Эфиопии. Оценка основана на прогнозе роста экономики республики в текущем году на 7,6%.

Экспорт Узбекистана решено поддержать грецким орехом — президент республики Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение о создании ассоциации производителей и экспортёров грецкого ореха. Из бюджета на это отпущена немалая в масштабах Узбекистана сумма — 50 млн долл, за которые орехом будет засажено 10 тыс. га, закуплены системы капельного орошения и т.п. Если спустя несколько лет эксперимент признают удачным, инвестиции и площадь посадок может быть увеличена.

В Узбекистане до сбора денег на развитие золотодобычи с помощью криптовалюты пока не додумались, поэтому 12 месторождений золота планируют по старинке передать в концессию иностранным компаниям. Разведанные запасы на месторождениях — не менее 14,5 тонн.