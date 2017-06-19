Основной темой минувшей недели в Казахстане стала Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017. Получен предварительный результат подсчетов: во сколько же обошлось Казахстану данное мероприятие. Пока звучит цифра в 400 миллиардов тенге, это 1,3 миллиарда долларов по текущему курсу. Однако тут стоит учесть, что курс доллара на момент выделения средств был гораздо ниже, также нет и раскладки, сколько и когда средств выделялось на этапе подготовки к мероприятию, так что пока рано останавливаться на этой цифре. Тем более что есть еще и взносы спонсоров.

ИА REGNUM Флаг Казахстана

Дополнительные нюансы в ситуацию привнесла статья Джеймса Палмера «Казахстан потратил 5 миллиардов долларов на «Звезду смерти», а она даже не стреляет из лазерных пушек» на ресурсе Foreign Policy, где автор раскритиковал как саму выставку, так и организацию мероприятия. В ответ на это казахстанская сторона применила тактику «страус испугался», и ресурс Foreign Policy просто оказался недоступен для казахстанцев.

Своеобразный ответ с казахстанских просторов все же прозвучал. Постоянный автор ресурса Sputnik Kazakhstan Айгюзель Кадир проявила смелость и вступила в заочную полемику с автором заблокированного в Казахстане ресурса, где посчитала уместным напомнить, что «международные выставки ЭКСПО делятся на 2 вида: всемирная универсальная (большая) и специализированная (малая)». И раскритикованная в том числе и за дороговизну казахстанская выставка является как раз примером «малой формы».

Еще удивительнее становится, если вспомнить, что ресурс Sputnik Kazakhstan — это новостное агентство, входящее в МИА «Россия сегодня». А значит, и ответ прозвучал не совсем от казахстанских СМИ.

Насколько эта тактика государственного пиара может быть действенна, написал казахстанский маркетолог Алимжан Бисембаев на своем сайте, где сравнил объемы и качество аудиторий Sputnik Kazakhstan и Foreign Policy.

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Еще одним значимым для Казахстана событием стало слияние АО «Народный сберегательный банк Казахстана» с АО «Казкоммерцбанк». В частности после получения разрешения от Национального банка Казахстана банки подписали на неделе договор купли-продажи 96,81% простых акций. Сумма сделки, которая серьезно повлияет на оздоровление банковской системы всей страны — 36 копеек.

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Правда, при этом надо учитывать, что после выполнения предварительных условий, «Народный банк» должен будет осуществить докапитализацию «Казкоммерцбанка» на сумму 185 миллиардов тенге (33,33 миллиарда рублей). Заодно был создан самый крупный банк страны, объединяющий практически 40% активов банковской системы страны, а также имеющий подавляющее преимущество по количеству отделений, банкоматов и обслуживаемых клиентов.

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Стоит отметить, что в рамках прошедшего на неделе официального визита грузинской делегации наконец решен вопрос возврата долга Казахстана перед Грузией в 2,29 млн долларов США.

Этот долг возник по результатам торгово-экономических отношений за 1992 год до открытия корреспондентских счетов и не был ранее учтен.

Переговоры по тематике шли между странами с 2001 года и 13 июня 2017 года первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили и министр финансов Казахстана Бахыт Султанов наконец подписали соглашение. В нем говорится, что объем грузинского долга будет сокращен с 27,77 миллионов до 25,48 миллиона долларов США.

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Из мероприятий, проведенных в Казахстане, можно выделить X Астанинский экономический форум, а также 5-е заседание Казахстанско-Российской Межправительственной комиссии (МПК) по комплексу «Байконур».

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Президент

Президента Казахстана Нурсултан Назарбаев на минувшей неделе провел встречу с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

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Стороны обсудили возможности Батумского нефтяного терминала и порта, которые принадлежат казахстанским компаниям и договорились проработать вопрос обмена студентами между университетами двух стран.

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Нурсултан Назарбаев на неделе обсудил ряд вопросов и с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, в завершение встречи он получил орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» и приглашение посетить Татарстан.

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Правительство

Правительство Казахстана на этой неделе рассмотрело итоги проведения весенне-полевых работ, ход реализации мер по защите трудовых прав работников и состояние коррупции в центральных и местных исполнительных органах.

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Также на неделе состоялось XIII заседание Совместной межгосударственной казахстанско-украинской комиссии по экономическому сотрудничеству, где в числе прочего Казахстан и Украина договорились продолжить совместную работу по развитию коридора Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) и согласовали по данному вопросу Дорожную карту.

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Стоит отметить, что на этой неделе правительство Казахстана в лице министерства сельского хозяйства подписало официальное постановление о создании нового государственного национального природного парка «Тарбагатай». Парк будет располагаться на территории Урджарского района Восточно-Казахстанской области. Общая площадь — 143 550,5 гектара.

Силовые структуры

На минувшей неделе силовые структуры Казахстана получили благодарность от президента Казахстана. Нурсултан Назарбаев выразил признательность «всей полицейской службе страны, Комитету национальной безопасности, Службе внешней разведки «Сырбар» и другим органам, которые обеспечивали безопасность на церемонии открытия EXPO-2017 с участием большого количества глав государств и других гостей. Мы провели открытие организованно».

Из громких силовых операций можно отметить задержание владельца завода «КазСтройСтекло» Муратхана Токмади, который, по данным силовых структур, является лидером ОПГ «Депутатский корпус». В связи с этим интересно почитать публикацию еще 2002 года про организованные преступные группировки Алма-Аты — часть фигурантов уже погибла, но часть еще здравствует и даже легализовалась.

В рамках деятельности силовых структур можно отметить участие главы военного ведомства Казахстана генерала-полковника Сакена Жасузакова в заседании Совета министров обороны государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, встречу представителей казахстанских ВС с военной делегацией Турецкой Республики, прибывшей под руководством командующего сухопутными войсками Вооруженных Сил Турецкой Республики генерала армии Салиха Зеки Чолака, а также встречу представителей военного ведомства Казахстана с военной делегацией Республики Узбекистан.

В вопросе взаимоотношений судейского и адвокатских корпусов Казахстана наметился небольшой прогресс. В частности Мангистауский областной суд и Мангистауская областная коллегия адвокатов подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве.

Напомним, тема давления на адвокатскую среду в Казахстане приобрела особую остроту в начале года. Катализатором стало нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за прикосновенность к преступлению и пособничество в уголовном правонарушении». Документ определял, в каких случаях адвокат может считаться соучастником своего подзащитного, и под угрозу уголовного преследования попала «правовая помощь в задуманном» и даже просто советы подзащитному.

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Недовольство у адвокатов вызывал и совместный приказ Верховного суда и МВД Казахстана по запрету на использование адвокатами в судах телефонов и компьютеров. Обобщив все вопросы, 24 февраля текущего года Президиум Республиканской коллегии адвокатов в лице председателя Республиканской коллегии адвокатов Ануара Тугеля обратились с открытым письмом к Нурсултану Назарбаеву.

Парламент

В рамках деятельности парламента Мажилис (нижняя палата) ратифицировал протоколы и поправки в них между Казахстаном и Киргизией о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием, а также о техническом содействии. Также Мажилисом было ратифицировано Соглашение Казахстана и Киргизии о применении порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики. Эти документы теперь отправятся в Сенат (верхняя палата).

Сенат тем временем на этой неделе ратифицировал Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Киргизской Республики о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции, принял Закон «О прокуратуре», а также принял поправки в законодательство по вопросам здравоохранения.

Политические партии

В силу неравномерного распределения сил в рамках парламента страны, эффективность деятельности политических партий можно пока оценить по качеству их депутатских запросов.

На неделе наиболее яркий вопрос задала правительству Казахстана фракция «Народные коммунисты». В частности их интересует, почему правительство оказывает помощь коммерческим частным банкам и не оказывает сообразную помощь проблемным заемщикам.

Напомним, только в феврале 2017 года Нурсултан Назарбаев выделил порядка 3,4 миллиарда долларов США из Нацфонда Казахстана на решение проблем финансового сектора. По мнению ряда экспертов, большинство этих средств пойдет на выкуп токсичных кредитов «Казкоммерцбанка» через Фонд проблемных активов.

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Также Народные коммунисты подняли вопрос несправедливой компенсации гражданам за изымаемое имущество собственников для государственных нужд. Кроме того, Народные коммунисты просят предусмотреть в новой концепции Налогового кодекса систему мер по повышению налогообложения сверхдоходов и демонстративного потребления, включая переход к прогрессивной шкале индивидуального подоходного налога физических лиц.

Демократическая партия Казахстана «Ак Жол» на этой неделе подняла тему отмены банковской тайны для зарубежных счетов членов правительства и руководителей нацкомпаний. В данном контексте акжоловцы также требуют рассмотреть вопрос о разработке и внесении в парламент законопроекта «О де-оффшоризации национальной экономики и противодействии отмыванию денег, добытых коррупционным путём». Помимо этого, прозвучало требование активизировать работу по заключению соглашений о сотрудничестве и взаимной выдаче коррупционеров с развитыми государствами, наиболее привлекательными для бегства капиталов.

В рамках второго запроса ДПК «Ак Жол» просит правительство рассмотреть вопрос по внедрению велосипедов в транспортную систему городов, путем создания велосипедных дорожек и дополнения правил дорожного движения нормами по безопасности велосипедистов.

Партия власти — «Нур Отан» — на этой неделе подняла вопрос защиты одиноких стариков и инвалидов от «черных риэлторов», а также порекомендовала МВД Казахстана выяснить мотивацию, которая подталкивает бывших сотрудников полиции входить в состав подобных ОПГ, и принять меры для устранения этих причин. Кроме того, отмечено, что необходимо ужесточить контроль над работой нотариусов. Еще один важный вопрос поднятый депутатами партии «Нур Отан», касается обеспечения сельских жителей качественной питьевой водой. По сведениям нуротановцев, сегодня в Казахстане доступ к централизованному водоснабжению имеют лишь 51 процент сельчан и 87 процентов горожан.

Гражданское общество

Активность гражданского общества Казахстана на этой неделе представлена деятельностью ОФ «Транспаренси Казахстан». В частности фонд опубликовал ответы на запрос о расходовании средств на противопаводковые мероприятия и ликвидацию последствий паводков. В нем говорится, что за три последних года было выделено 57,51 миллиарда тенге (13,103 миллиарда рублей).

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Перед общественными советами соответствующих ведомств на этой неделе отчитались министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов, министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Бейбут Атамкулов и министр юстиции Республики Казахстан Марат Бекетаев.

Стоит отметить, что вносятся изменения в правила предоставления сведений о своей деятельности неправительственными организациями.

Протестная активность

В негативном фокусе внимания казахстанцев оказались следующие вопросы: расходование средств на подготовку к ЭКСПО и посещаемость выставки, нехватка донорских органов в Актюбинской области, вымогательство со стороны преподавателей вузов в отношении дипломников.

Стоит отметить, что падение отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1а» транспортного грузового корабля «Прогресс МС-06», вызвавшее пожар, также стало причиной бурной реакции общественности. В частности через мессенджеры началась рассылка информации о содержании в обломках упавшей ракеты гептила. Комитет по ЧС Казахстана нивелировал вопрос практически сразу, разослав информационное сообщение о недостоверности информации. По самому происшествию — жертвами пожара стали два человека, один из которых погиб.

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Нормативно-правовые акты

В перечне документов, представленных для публичного обсуждения, наибольший интерес представляют следующие:

В публичном обсуждении также находятся соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики об освобождении от налогообложения. В частности правительство Республики Казахстан предоставляет Фонду освобождение от налогообложения дивидендов в отношении прямого участия в проектах Фонда Китайско-Казахстанского Фонда сотрудничества производственных мощностей, осуществляющего прямые инвестиции в Казахстан.

Речь идет о проектах, реализуемых на территории Республики Казахстан, в области индустриализации и инвестиций в рамках рамочного соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики об укреплении сотрудничества в области индустриализации и инвестиций, совершенного 31 августа 2015 года.

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