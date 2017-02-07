Верховный суд Казахстана решил, когда адвокатов считать соучастниками

Астана, , 18:05 — REGNUM В Казахстане разгорается конфликт между адвокатами и Верховным судом. Поводом послужило нормативное постановление Верховного суда за №14, опубликованное 22 декабря 2016 года.

«Целых 4 абзаца посвящены тому, как и когда адвокаты бывают пособниками своих подзащитных. Судьи дают рекомендации, как изобличать подлых адвокатишек. Под угрозу уголовного преследования попала «правовая помощь в задуманном» и даже просто СОВЕТЫ подзащитному. Ни одна другая профессия не затронута! Как выявлять пособников преступников среди самих судей, а также прокуроров и полицейских, Верховный суд почему-то не рассказал. Хотя это намного логичнее», — написал на своей странице в соцсетях казахстанский адвокат Джохар Утебеков.

Речь, в частности, идет о пункте пять нормативного постановления Верховного суда, где в частности сказано: «Адвокат, как субъект финансового мониторинга, должен принимать меры в соответствии с Законом от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон). При этом следует исходить из того, что в соответствии с требованиями подпункта 1) пункта 3 статьи 10 Закона адвокат вправе не представлять сведения и информацию об операции, подлежащей финансовому мониторингу, только в тех случаях, когда эти сведения и информация получены в связи с оказанием юридической помощи по вопросам представительства и защиты физических и юридических лиц в органах дознания, предварительного следствия, судах, а также при оказании им юридической помощи в виде консультаций, разъяснений, советов и письменных заключений по вопросам, разрешение которых требует профессиональных юридических знаний, составления исковых заявлений, жалоб и других документов правового характера. Во всех иных случаях, предусмотренных Законом, адвокат обязан предоставлять в уполномоченный орган по финансовому мониторингу сведения и информацию о подозрительных операциях его клиента, которые могут быть направлены на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма либо иную преступную деятельность. При укрытии лица, совершившего преступление, средств и орудий преступления, следов преступления и иных доказательств адвокат несет ответственность за заранее необещанное или заранее обещанное укрывательство на общих основаниях. В тех случаях, когда адвокат, узнав о готовящемся со стороны своего подзащитного нового уголовного правонарушения, дает ему советы или оказывает иную правовую помощь в задуманном, то он (адвокат) подлежит ответственности в качестве соучастника (пособника) деяния, совершенного его подзащитным», — говорится в документе.

«Новое нормативное постановление любезно развязывает руки силовикам в прослушивании адвокатов, видеоконтроле и наружном наблюдении за ними. Адвокатов склоняют к тому, чтобы стучать на своих подзащитных! Юристы! Если вы не поняли, нормативное постановление не только по душу адвокатов. Это касается нас всех. С таким коварным нормативным постановление юрист может еще легче лишиться свободы за советы по безобидным сделкам и налоговому планированию», — подчеркивает Утебеков.

По мнению члена Алма-Атинской городской коллегии адвокатов Искандера Алимбаева, это постановление может привести к исчезновению независимой адвокатуры в стране. Такие опасения Алимбаев высказал в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

ИА REGNUM: Искандер, можно ли сказать, что данным постановлением Верховный суд Казахстана де-факто приравнивает адвокатов к пособникам преступников?

Это постановление обязывает адвокатов доносить на своих доверителей. А если предположим, что мы оказываем юридическую помощь, то в определенных случаях адвокат может быть приравнен к пособнику, соучастнику преступления.

ИА REGNUM: Чего пытается добиться Верховный суд этим постановлением?

Очевидно, контроля над участниками процесса — как над адвокатами, так и над лицами, обратившимися за юридической помощью. Потому что, с одной стороны, это нормативное постановление предусматривает достаточно размытые и неопределенные основания для привлечения адвоката к уголовной ответственности, в том числе и за пособничество и недонесение на своих доверителей. А с другой стороны, оно нивелирует такие понятия как адвокатская тайна и право на квалифицированную юридическую помощь. Если адвокат обязан доносить на доверившееся ему лицо, то кто станет доверять такому адвокату?

ИА REGNUM: Если это постановление не будет опротестовано, то адвокатов, пользующихся доверием клиентов, в принципе не останется?

Я не знаю, как это будет реализовано практически, но теоретически — да, такая угроза реальна. Тут вот в чем дело. У нас было несколько случаев. Один из них — уголовное дело, где подзащитный одного из адвокатов находился в розыске. Затем, когда его задержали, он заявил, что адвокат был в курсе его местонахождения и т.п. И у адвоката потом были серьезные проблемы из-за этого. Получается, что благодаря этому нормативному постановлению, любого неугодного адвоката можно устранить из процесса и поставить на его место того, кого нужно. То есть фактически лицо, желающее получить юридическую помощь, лишают возможности советоваться и взаимодействовать с выбранным им адвокатом.

ИА REGNUM: То есть устраняется институт частных адвокатов? И в скором будущем у нас будут только государственные защитники?

Сейчас адвокатура независимая. Но мы боимся, что, если ситуация будет развиваться таким образом дальше и адвокатов начнут устранять по надуманным основаниям, в том числе указанным в этом нормативном постановлении, не исключено, то развитие такого сценария возможно.

ИА REGNUM: Есть ли сведения, чем было вызвано появление этого постановления?

Доподлинных сведений нет. Есть только слухи, что оно пролоббировано одним из правоохранительных органов. Так это или нет — утверждать не берусь, но в последнее время вы, наверное, и сами замечали, что между адвокатами, судом и некоторыми правоохранительными органами нет взаимопонимания по нескольким принципиальным вопросам. И адвокатура сегодня является последним оплотом, последним поистине независимым институтом, обеспечивающим защиту в первую очередь гражданских прав и интересов конкретных лиц, а не государства. Наверное поэтому определенные круги хотели бы получить над ней контроль. Отсюда и «закручивание гаек».

ИА REGNUM: Насколько мне известно, сейчас адвокаты готовят коллективное обращение к президенту страны, как к гаранту Конституции по этой ситуации.

Да. Адвокаты недоумевают, как такое постановление могло появиться.

ИА REGNUM: Какова вероятность того, что это постановление будет отменено? Были ли вообще в истории казахстанской адвокатуры случаи, когда им удавалось отменить нормативное постановление Верховного суда?

Я таких случаев не знаю. Впрочем, я не могу и припомнить случаев, когда адвокаты при оказании правовой помощи занимались пособничеством в совершении преступлений, покрывали преступников или еще как-то мешали оправлению правосудия.

ИА REGNUM: И тем не менее, это постановление появилось…

Да. Но мы очень надеемся, что мы сможем добиться внесения изменений в него или его полной отмены.

ИА REGNUM: А если не получится?

В этом случае мы не сможем полноценно осуществлять свои профессиональные обязанности. Поэтому у нас не остается другого выбора, как бороться до конца.