Глава Хабаровского края считает, что СПВ Ванино станет развиваться активнее, если мост на Сахалин будет построен, губернатор Сахалина и ОАО РЖД — что мост станет частью соединения РФ и Японии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Знаменитый «морской» мост Циндао — Хуандао длиной 42,5 километра. Под мостом проложен тоннель

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Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт сообщил СМИ, что строительство моста Сахалин — материк даст новый импульс развития трем районам его региона.

По мнению Шпорта, стройка выгодна трем муниципалитетам, в которых пока вообще нет никаких дорог, — Комсомольскому, Николаевскому и Ульчскому. Поэтому Хабаровскому краю, в принципе, все равно — тоннель или мост — железная дорога, которая пройдет через указанные районы, выгодна в любом случае. Выгодно соединение Сахалина с материком и свободному порту Ванино, а также Советской Гавани, которая в сентябре уже получит статус порто-франко — потребности компаний, которые реализуют здесь свои проекты, растут, необходимо развивать БАМ, переходить на электротягу.

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Проект транспортного перехода, независимо от того, мост это будет или тоннель, включен в Стратегию развития транспортной системы России. Строительство перехода может стать частью другого, еще более масштабного проекта — сухопутного соединения России с Японией через Сахалин.

При этом будет создан транспортный коридор, способный обрабатывать более 40 млн тонн грузов в год. Главной его составляющей станет железная дорога.

Ранее возможности строительства губернатор Сахалина Олег Кожемяко обсудил с главой ОАО РЖД Олегом Белозеровым, а накануне — с начальником ДВЖД Николаем Маклыгиным, сообщило ИА «Сахалин. Инфо».

«Основное преимущество транспортного перехода для железной дороги — существенный рост грузооборота. По прогнозам — до нескольких миллионов тонн. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы появилось сухопутное соединение между островом и сухопутной частью страны», — сказал Николай Маклыгин.

ОАО РЖД еще в 2003 году начало в островном регионе так называемую «перешивку» железнодорожной сети, что является важнейшим условием при создании единой транспортной сети.

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Между тем недалеко от Сахалина и Хабаровского края — в соседнем Китае есть пример строительства не просто моста или тоннеля, а целого комплекса «мост + тоннель» и именно «над» и «под» морем. Речь о знаменитом Циндаосском мосте. Он соединяет город Циндао в провинции Шаньдун с административным районом Хуандао. Циндаосский мост входит в пятерку самых длинных мостов мира и до недавнего времени был самым длинным в мире мостом на водным пространством. Его длина 42,5 километра, он был построен за 4 года и обошелся КНР в рекордную суммув 5,5 млрд фунтов стерлингов, это примерно 60 млрд китайских юаней. Мост автомобильный. Он разделен на 6 дорожных полос. Его поддерживают 5200 опор, а на его строительство ушло 450 тыс. тонн стали и 2,3 млн кубометров бетона.

Под мостом, то есть — под морем — проходит еще и тоннель длиной 10 километров. Его построили для того, чтобы гарантированно избежать пробок и заторов.

Строители моста гарантируют, что он способен выдержать 8-балльное землетрясение, тайфун и столкновение с судном водоизмещением до 300 тыс тонн. Впрочем, в 2016 году в Китае был построен еще более длинный мост, длиной почти 50 километров, Макао — Чжухай — Гонконг.

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Как сообщало ИА REGNUM, о строительстве сухопутного перехода Сахалин — материк впервые заговорили еще в царской России. Тогда отставной офицер-энтузиаст предложил насыпать дамбу в самом узком месте — в проливе Невельского. Проект оставили без движения. Идея строительства тоннеля принадлежала Иосифу Сталину. Грандиозную стройку начали, но после смерти Сталина свернули. В постсоветские годы возникла идея построить мост. Но и она пока не реализована. В СССР уже в середине 70-х годов была построена паромная переправа Ванино — Холмск, к переправе на верфи Калининграда были построены 10 паромов класса «Сахалин». Такое количество паромов обеспечивало потребности региона, однако в штормовую погоду флот вставал, а грузы и пассажиры ждали в портах. Сейчас на линии Ванино — Холмск осталось всего 3 морально и физически устаревших парома. Этого крайне мало. Для нужд Сахалина будут построены 2 парома на Амурском судостроительном заводе. Но они не решат проблему транспортной доступности.