За три года до конца сытой жизни всем понятно, что никого из продвинутых западных членов ЕС Литва не догнала и близко. И вот, победоносно пишут некоторые российские СМИ, посмотрим, как эта страна (вместе с другими государствами Прибалтики) проживёт без допинга? Как будет платить пенсии, пособия, что будет с налогами, которые уже сейчас одни из самых высоких в Евросоюзе?

Picserver.org Коррупция

И вот вам неожиданный ответ: ничего для простого жителя не произойдёт. Для простого гражданина всё будет ровно, как сегодня. Как в эти минуты. А всё потому, что миллиарды из фондов ЕС, которые должны были поднять уровень жизни в стране, никогда до этого гражданина не доходили. Конечный получатель, простите за тавтологию, не получал практически ни-че-го. Всё — разворовали. В стране победившей демократии?! Но то, что Литва на самом деле страна победившей коррупции, прекрасно знают сами жители Литвы. А мы это сейчас докажем на примерах.

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Но чтобы понять весь масштаб «распила» и «усваивания» без всякого преувеличения миллиардов, понимать, кто же благословляет (вот тут, к сожалению, можно только предполагать: из-за непрофессионализма, или намеренно и не безвозмездно) масштабы дичайшей коррупции, надо перенестись ровно на 10 лет назад. И посмотреть хронику ИА REGNUM.

«26 марта 2007 года премьер-министр Литвы Гедиминас Киркилас провел переговоры с комиссаром Евросоюза Далей Грибаускайте. Комиссар ЕС обсудила с премьер-министром Литвы вопросы «плохого освоения средств Евросоюза». Как заявила Даля Грибаускайте на пресс-конференции после встречи, проблема заключается в том, что Литва не успевает осваивать средства, которые ей выделяет Евросоюз на различные проекты. Еврокомиссар отметила, что еще в 2004 году Литва лидировала по освоению средств ЕС. В 2005 году положение несколько изменилось, Литва оказалась уже в середине рейтинга. В 2006 году Литва была уже в самом конце. «Если тенденция не изменится, то весной 2008 года Литву может ожидать плохая новость», — заявила Грибаускайте. Это может произойти из-за того, что неосвоенные деньги Евросоюз потребует вернуть в свой бюджет.

В 2008 году Литву на самом деле ждала плохая новость, но не из-за усваивания средств ЕС. Из-за мирового кризиса, с которым Литва, единственная в ЕС, боролась, сокращая пенсии. Но еврокомиссар Даля Грибаускайте тогда снискала популярность среди избирателей своей жёсткой и непримиримой критикой властей. Её основной лейтмотив: мы, Литва, не пользуемся тем, что нам дают. Нам дают — огромный шанс. Миллиарды на построение благосостояния. Благосостояния каждого жителя. Мы не просто эти деньги не используем на благо населения. Мы их — разворовываем.

Как не влюбиться в даму из европейского бюрократического аппарата, которая обнажила своими гневными речами недалёкость закостенелых литовских провинциальных политиков, которые, как тараканы, с 2004 года до 2007 года — т. е. уже три года (!!!) — ничего не делали и их просто потеряли. Три года потерянных возможностей!

Даля Грибаускайте триумфально побеждает на выборах президента Литвы.

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Прошло 10 лет. Июнь 2017 года. «Литве в период 2014—2020 годов из структурных фондов ЕС выделено 8,39 млрд евро. Эти огромные инвестиции значительно ускорили рост хозяйства, но пока что только растрачивается время — уже наполовину прошел финансовый период, а страна сумела использовать только 13% выделенных ей денег. В 2017 году положение еще больше ухудшилось — в первом квартале план использования денег ЕС был выполнен всего на 4,8%, и из казны ЕС было взято всего 48 млн евро». Нет, это не «российская пропаганда», это пишет 14 июня вполне себе респектабельная и самая тиражная литовская ежедневная газета Lietuvos rytas.

А как эти деньги используются? «Развитые европейские страны создали для нас тепличные условия для того, чтобы развивать прогресс и догонять уровень проживания и качество жизни Западной Европы. Если бы все эти 8 млрд евро или почти 28 млрд литов мы использовали мудро, сегодня наше государство выглядело бы совершенно иначе. Иными словами, было бы уже в высшей лиге».

А это уже цитата местного обозревателя Гинтараса Сарафинаса, сказанная в эфире главной деловой радиостанции страны Žinių radijas.

Даже по его словам, до конечного потребителя дошло только 10% от этих дотаций. Остальное — разворовали. «Эти «усваивающие» должны знать, что они обидели тысячи людей. Ведь экономисты подсчитали, что за миллиард евро можно создать более 60 тыс. новых рабочих мест. Мы получили 8 млрд евро. Так что новых рабочих место могло было быть 500 тыс. Но нет. Спасибо «усваивающим» и равнодушию распределителей средств ЕС», — уверен Сарафинас.

А где президент Даля Грибаускайте, которая выиграла выборы на волне борьбы с несправедливым использованием евродотаций?

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Вот официальное заключение парламентского Комитета по экономике от 14 июня 2017 года. Согласно документу, Литва, за период с 2007 по 2016 год в систему инноваций, а также поощрения взаимоотношений науки и бизнеса инвестировала больше всего средств во всём Европейском союзе — 628 миллионов евро (за счёт дотаций ЕС, разумеется). Результат в 2016 году: Литва по инновационным решениям занимает 24-е место из 28 стран ЕС! И странного ничего нет — все деньги просто разворовали.

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То есть в стране просто какой-то хаос и все воруют направо и налево, спросит опять изумлённый скептик. Совсем нет. Точно не все. Помните, как президент Даля Грибаускайте пришла к власти? Правильно, на волне неэффективного использования средств ЕС. В годы её президентства — вуаля — Литва становится лидером по использованию евродотаций. Это в середине срока Грибаускайте. А потом мощный спад и уже упомянутые несколько процентов от всего «пирога дотаций». А как так получилось, в чём волшебство? В чём выгода для определённых кругов, объясняет литовская ежедневная газета Lietuvos rytas.

Мы переведём абзац: «Даже если Литва и успеет использовать поддержку ЕС, это было бы поспешно, потому что деньги не обязательно отправились бы туда, где страна получила бы наибольшую выгоду. Может кому-то такая спешка и выгодна — ослабевает контроль, конкурс проще выиграть своим. Но Литве это будет дорого стоить. Когда заканчиваются все сроки, все спешат быстрее использовать деньги ЕС, и бизнес завален лавиной вопросов. Работы опаздывают, качество ухудшается, а стоимость проектов растет. Кого нужно наказывать за такой саботаж с использованием денег ЕС? Как чаще всего случается в Литве, пальцем особо указывать не на кого, потому что ответственность за беспорядки — коллективная. В стране более 4 тыс. организаций, которые осуществляют конкурсные закупки, финансируемые и за счет средств ЕС. За использование этих денег несут ответственность все министерства. Минфин только координирует процесс и громко кричит, что дела идут плохо. Но все учреждения находят тысячи якобы объективных причин, почему не удается ускорить закупки. (…) Трудно избавиться от впечатления, что Служба конкурсных закупок стала своеобразным агентством по конкурсным закупкам, которое обслуживает самого важного заказчика — президентский дворец».

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Так что мы имеем в сухом остатке? В исследовании, проведенном по заказу Еврокомиссии, прогнозируется, что благодаря дотациям ЕС до 2023 года ВВП Литвы будет в среднем на 2,6% больше, чем без них. Другими словами, был бы ноль или минус. После детального анализа интервенции программ действий Литвы, Латвии и Эстонии выяснилось, что в 2014—2020 годах инвестиции ЕС увеличат ВВП Латвии в среднем на 2,5%, ВВП Эстонии — на 2,4%.

Предполагается, что инвестиции ЕС больше всего будут поощрять рост ВВП во всех странах Прибалтики в 2019 году, что предопределит увеличение ВВП на 4%. Данные исследования показали, что немалое влияние инвестиции ЕС окажут на стимулирование занятости. Наибольшее влияние на занятость ожидается в Литве и Латвии.

Каждый год в 2014—2023 годах инвестиции ЕС в этих странах Прибалтики будут увеличивать занятость в среднем на 1,8%, в Эстонии — в среднем на 1,4%. В связи с инвестициями ЕС в 2014—2020 годах в Литве число занятых работников в 2014—2023 годах будет каждый год увеличиваться на 23,8 тыс. Предполагается, что наибольшее влияние на увеличение занятости будет в 2018 и 2019 годах, когда инвестиции ЕС увеличат занятость на 2,5%. И это при том уровне воровства, о котором уже говорилось!

При этом основную часть дотаций ЕС осваивает один и тот же узкий круг. За указанный период один участник международных закупок выиграл гостендеров на 1,3 млрд евро, что составляет 30% от общего объема закупок в 2014—2016 годах.

Но действующий премьер Литвы Саулюс Сквернялис уверен: за распределением денег следят слишком строго. На одной из встреч по этому вопросу прозвучала мысль: «необоснованно высокий контроль может сократить привлекательность средств фондов ЕС, а тогда возникает риск для потенциала этих финансов и участия в осуществлении целей ЕС». Красиво, что тут скажешь.

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А при чём тут «нефть», что указана в заголовке? А это люди Литвы.

Помните, в начале этой статьи был неожиданный вывод, что после 2020−2022 годов ничего принципиального у жителей не изменится? Всё же и так разворовывали, а Литва, настоящая Литва, бытовая, жила как-то без этих дотаций — просто не доходили деньги.

Когда дотации ЕС закончатся, единственным шансом для поддержания себя самой у этой олигархической структуры под названием «Государство Литва» останутся граждане, которые ещё не успели эмигрировать. Население Литвы — далеко не идиоты и все эти выше описанные процессы всегда чувствовали. И из-за этого давно ушли в тень. «Теневая экономика» в Литве, по разным оценкам, составляет от 15% до 30% от ВВП. Гигантские цифры. Но винить население, когда вокруг вот так без прикрытия воруют, сложно.

Это понимает и элита. Но заранее знает, что единственные, кого надо «доить», — это те самые обычные налогоплательщики. Именно поэтому год назад все коммерческие банки как бы «не сговариваясь» установили квоту за съём с банковских карточек в размере чуть больше 800 евро в месяц (больше можно, но плати банку процент), а правительство решило 14 июня 2017 года, что наличный расчёт не может быть больше 3 тыс. евро. Они просто знают, что население — нефть. Последний ресурс. И готовятся к жизни без дотаций ЕС.