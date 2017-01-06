Премьера Литвы пугает высокий контроль при использовании средств ЕС

Власти Литвы называют Литву лидером по освоению средств ЕС, хотя в публичном пространстве не раз утверждалось, что эффективно используется только 10-15% средств

Вильнюс, , 17:57 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис встретился с членом Европейской аудиторской палаты Римантасом Шаджюсом и обсудил с ним замечания аудиторов ЕС к бюджету Литвы, которые, по словам премьера, второй год подряд уменьшаются, сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 января, в правительстве Литвы.

Премьер выразил надежду на то, что указанные в отчете Европейской аудиторской палаты слабые места помогут лучше концентрироваться на результатах и обяжут стран-членов ЕС более ответственно инвестировать именно в те сферы, которые окажут наибольшее влияние на рост хозяйства отдельных стран и всего ЕС.

На встрече шла речь о необходимости применять принцип пропорциональности, который тесно связан с сокращением ноши администрирования средств фондов ЕС. Было отмечено, что необоснованно высокий контроль может сократить привлекательность средств фондов ЕС, а тогда возникает риск для потенциала этих финансов и участия в осуществлении целей ЕС.

В свою очередь министр финансов Вилюс Шапока с членом Европейской аудиторской палаты Римантасом Шаджюсом обсуждал меры поощрения экономики ЕС и обеспечению финансовой стабильности — использованию мер финансовой инженерии при осуществлении проектов, финансируемых на средства ЕС, деятельности Европейского фонда стратегических инвестиций, действию общего механизма по контролю над банками.

«Европейская аудиторская палата, оценивая осуществление программ ЕС, судит не только по надлежащему выполнению программ, но и по их влиянию на развитие хозяйства. Литва стремится эффективно использовать все возможности, которые помогли бы поощрять экономику, в то же самое время не нарушая фискальную дисциплину. Поэтому важно учитывать рекомендации и проблемы, которые Палата поднимает в масштабе всей Европы», — сказал Шапока.

По части средств, выделяемым на меры финансовой инженерии, и достигнутым результатам Литва попадает в число лидирующих стран ЕС и считается примером для подражания. Оценив опыт в период за 2007−2013 годы (фонды осуществлены в полном объеме, привлечены частные средства, вернувшиеся средства были использованы для повторных инвестиций), Литва продолжает использовать эти меры и в период инвестиций ЕС за 2014−2020 год, планирует развивать их применение.

Еврокомиссия предложила продлить деятельность Европейского фонда стратегических инвестиций до 2020 года, удвоив привлекаемые инвестиции до 630 млрд евро (вместо 315 млрд евро, планируемых при учреждении этого фонда в 2015 года). Это решение уже одобрил совет министров экономики и финансов ЕС. В Литве финансирование Европейского фонда стратегических инвестиций утверждено для трех проектов: строительство вильнюсской когенерационной электростанции, работающей на биотопливе и отходах (проекту, общая стоимость которого — 381 млн евро, уже гарантирован кредит Европейского инвестиционного банка в размере до 190 млн евро), повышение безопасности Вильнюсского аэропорта и приспосабливание в обслуживанию планируемых потоков пассажиров (кредит в размере до 30 млн евро), реконструкция и модернизация скоростного отрезка магистрали Вильнюс-Утена длиной 75,15 км (А14) (кредит в размере до 40 млн евро). Также заключены три соглашения с банками по поводу финансированию мелкого и среднего бизнеса предприятий, общая стоимость которых — 365 млн евро.

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