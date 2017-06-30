Несмотря на то, что религия тонкий и субъективный вопрос, который, по мнению большинства, нельзя измерить цифрами, все же некоторые вещи в религиозной сфере весьма хорошо поддаются учету. А уж из учета можно вывести различные тенденции.В 2011 году в Казахстане было зарегистрировано 32 конфессии и более 20 деноминаций. Всего они составляли 4 430 религиозных объединений и групп, 3 839 из которых были зарегистрированы как юридические лица или филиалы, а 559 — как малочисленные группы. Все эти религиозные объединения владели и пользовались 3 369 культовыми сооружениями.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Казахстана

Сведения о количестве религиозных объединений,

малочисленных религиозных групп и культовых сооружений в Республике Казахстан в разрезе конфессий по состоянию на 1 января 2011 года

Наименование конфессий, деноминаций

Всего религиозных объединений и групп

в том числе:

Количество культовых сооружений

зарегистри-рованных как юридическое лицо или филиал

поставленных на учет как мало-численная группа

1

2

3

4

5

6

1

2740

2365

353

2408

2

5

5

3

3

7

7

3

4

4

4

2

5

291

279

12

261

6

2

2

1

7

1

1

1

2

2

2

4

3

1

2

2

2

2

8

1

1

9

82

80

2

86

10

5

5

2

11

36

25

11

21

12

314

232

79

190

48

8

13

5

4

1

4

14

15

13

2

8

15

1

1

1

1

1

12

12

9

20

18

1

14

2

2

1

61

61

10

16

72

38

33

30

54

44

10

27

13

9

4

8

13

7

6

4

6

6

2

2

4

3

1

1

1

1

1

1

1

1

73

73

17

17

57

52

5

26

51

44

7

33

6

6

5

12

11

1

5

4

4

2

7

7

3

32

31

1

5

5

4

1

6

4

2

1

10

10

4

1

1

1

1

1

114

108

6

33

18

68

56

12

41

19

47

46

1

29

20

80

75

5

48

21

2

2

1

22

2

2

23

1

1

24

19

19

2

25

12

10

2

2

26

3

3

27

3

3

1

28

2

2

29

2

30

2

1

31

3

3

1

32

27

26

5

Однако позднее, в конце 2011 года был принят новый закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». В стране также произошел ряд террористических актов. Поэтому государством были ужесточены требования к религиозным объединениям, и была проведена их перерегистрация. В течение 2012 года в религиозной сфере произошло следующее:

количество религиозных объединений сократилось до 3 088, которые представляли всего 17 конфессий;

к православным причислили старообрядцев и Армянскую апостольскую церковь;

из 666 протестантских религиозных объединений прошли перерегистрацию всего 462, 204 подали на ликвидацию;

из 48 нетрадиционных харизматических объединений перерегистрировались только 16, а 32 были ликвидированы;

ликвидированы были также сайентологи.

После 2012 года в Казахстане опять начался рост количества объединений.

Сергей Марцынюк Астана. Мечеть Хазрет Султан

По данным Министерства по делам религий и гражданского общества, на 20 апреля 2017 года в Казахстане зарегистрировано 3679 религиозных объединений (2570 мусульманские, 333 православные, 85 католические, 668 протестантские, 7 ­ иудейские и 17 другие), представляющие 18 конфессий.

Религиозные объединения Республики Казахстан

Конфессии

Количество религиозных объединений (по состоянию на 20.04.2017 г. )

Количество религиозных объединений (по состоянию на 01.01.2011 г. )

Динамика

2570

2756

-186

333

303

30

219

97

122

181

314

-133

106

239

-133

85

87*

-2

60

80

-20

42

68

-26

26

47

-21

14

36

-22

13

15

-2

8

12

-4

7

27

-20

6

19

-13

4

5

-1

2

5

-3

2

2

0

1

2

-1

3679

4430

-751

* — вместе с униатами

Фактически, до сих пор количество религиозных объединений не восстановилось. Однако культовых сооружений стало больше на 67 единиц — согласно Стратегическому плану Министерства по делам религий и гражданского общества, на 1 октября 2016 года в Казахстане функционировало 3436 культовых сооружений, из них:

2528 мечетей

294 православных церквей

108 католических церквей

490 протестантских храмов и молитвенных домов

7 иудейских синагог

2 буддийских культовых сооружения

3 молитвенных домов Общества сознания Кришны

4 молитвенных домов бахаи.

В стране в настоящее время действуют 495 миссионеров (миссионеры должны регистрироваться, чтобы вести свою деятельность). В количественном отношении среди зарегистрированных миссионеров преобладают представители католицизма — 238, а православие представлено 87 миссионерами.

Vmenkov Алма-Ата. Свято-Вознесенский кафедральный собор

В общем, государство все больше контролируют религиозную сферу, а в 2017 году и вовсе объявило о том, что будет защищать светские основы государства.

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