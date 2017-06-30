Ситуация в религиозной сфере Казахстана: обзор
Несмотря на то, что религия тонкий и субъективный вопрос, который, по мнению большинства, нельзя измерить цифрами, все же некоторые вещи в религиозной сфере весьма хорошо поддаются учету. А уж из учета можно вывести различные тенденции.В 2011 году в Казахстане было зарегистрировано 32 конфессии и более 20 деноминаций. Всего они составляли 4 430 религиозных объединений и групп, 3 839 из которых были зарегистрированы как юридические лица или филиалы, а 559 — как малочисленные группы. Все эти религиозные объединения владели и пользовались 3 369 культовыми сооружениями.
Сведения о количестве религиозных объединений,
малочисленных религиозных групп и культовых сооружений в Республике Казахстан в разрезе конфессий по состоянию на 1 января 2011 года
Наименование конфессий, деноминаций
Всего религиозных объединений и групп
в том числе:
Количество культовых сооружений
зарегистри-рованных как юридическое лицо или филиал
поставленных на учет как мало-численная группа
1
2
3
4
5
6
1
2740
2365
353
2408
2
5
5
3
3
7
7
3
4
4
4
2
5
291
279
12
261
6
2
2
1
7
1
1
1
2
2
2
4
3
1
2
2
2
2
8
1
1
9
82
80
2
86
10
5
5
2
11
36
25
11
21
12
314
232
79
190
48
8
13
5
4
1
4
14
15
13
2
8
15
1
1
1
1
1
12
12
9
20
18
1
14
2
2
1
61
61
10
16
72
38
33
30
54
44
10
27
13
9
4
8
13
7
6
4
6
6
2
2
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
73
73
17
17
57
52
5
26
51
44
7
33
6
6
5
12
11
1
5
4
4
2
7
7
3
32
31
1
5
5
4
1
6
4
2
1
10
10
4
1
1
1
1
1
114
108
6
33
18
68
56
12
41
19
47
46
1
29
20
80
75
5
48
21
2
2
1
22
2
2
23
1
1
24
19
19
2
25
12
10
2
2
26
3
3
27
3
3
1
28
2
2
29
2
30
2
1
31
3
3
1
32
27
26
5
Однако позднее, в конце 2011 года был принят новый закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». В стране также произошел ряд террористических актов. Поэтому государством были ужесточены требования к религиозным объединениям, и была проведена их перерегистрация. В течение 2012 года в религиозной сфере произошло следующее:
- количество религиозных объединений сократилось до 3 088, которые представляли всего 17 конфессий;
- к православным причислили старообрядцев и Армянскую апостольскую церковь;
- из 666 протестантских религиозных объединений прошли перерегистрацию всего 462, 204 подали на ликвидацию;
- из 48 нетрадиционных харизматических объединений перерегистрировались только 16, а 32 были ликвидированы;
- ликвидированы были также сайентологи.
После 2012 года в Казахстане опять начался рост количества объединений.
По данным Министерства по делам религий и гражданского общества, на 20 апреля 2017 года в Казахстане зарегистрировано 3679 религиозных объединений (2570 мусульманские, 333 православные, 85 католические, 668 протестантские, 7 иудейские и 17 другие), представляющие 18 конфессий.
Религиозные объединения Республики Казахстан
Конфессии
Количество религиозных объединений (по состоянию
Количество религиозных объединений (по состоянию
Динамика
2570
2756
-186
333
303
30
219
97
122
181
314
-133
106
239
-133
85
87*
-2
60
80
-20
42
68
-26
26
47
-21
14
36
-22
13
15
-2
8
12
-4
7
27
-20
6
19
-13
4
5
-1
2
5
-3
2
2
0
1
2
-1
3679
4430
-751
* — вместе с униатами
Фактически, до сих пор количество религиозных объединений не восстановилось. Однако культовых сооружений стало больше на 67 единиц — согласно Стратегическому плану Министерства по делам религий и гражданского общества, на 1 октября 2016 года в Казахстане функционировало 3436 культовых сооружений, из них:
- 2528 мечетей
- 294 православных церквей
- 108 католических церквей
- 490 протестантских храмов и молитвенных домов
- 7 иудейских синагог
- 2 буддийских культовых сооружения
- 3 молитвенных домов Общества сознания Кришны
- 4 молитвенных домов бахаи.
В стране в настоящее время действуют 495 миссионеров (миссионеры должны регистрироваться, чтобы вести свою деятельность). В количественном отношении среди зарегистрированных миссионеров преобладают представители католицизма — 238, а православие представлено 87 миссионерами.
В общем, государство все больше контролируют религиозную сферу, а в 2017 году и вовсе объявило о том, что будет защищать светские основы государства.
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