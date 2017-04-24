Спецназ и идеологи: как казахстанская армия будет бороться с экстремизмом

Астана, , 15:57 — REGNUM Доклад «О деятельности Вооруженных Сил Республики Казахстан» представил сегодня, 24 апреля, в Мажилисе (нижней палате) парламента Казахстана министр обороны генерал-полковник Сакен Жасузаков.

С содокладом выступил председатель Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев. Прозвучали также выступления ряда депутатов.

Пройдемся по основным темам, о которых говорил министр обороны. Главным стал вопрос ПВО и фронтовой авиации.

«На оснащение сил воздушной обороны поступили новые современные истребители поколения 4++, военно-транспортные самолеты СИ-295. Мы в этом году добираем два комплекта и, практически, мы завершаем комплектование военно-транспортной авиации. В армейскую авиацию у нас начали поступать не только штурмовые вертолеты, но и боевые вертолеты Ми-35. Четыре мы получили, еще четыре поступают, и в дальнейшем мы планируем до 2020 года завершить этот процесс. Единственным проблемным стоит вопрос фронтовой авиации. Идет их выход — это МиГ-27, МиГ-23, МиГ-29, и поступление Су-30 идет пока темпом — планировали два, но я доложил Верховному Главнокомандующему, что у нас потребность в этих самолетах большая и что ежегодно необходимо, чтобы четыре самолета мы получали во фронтовую авиацию. В принципе, это поддержано», — сказал Сакен Жасузаков.

Министр обороны также рассказал о состоянии сил противовоздушной обороны. От Российской Федерации получено пять комплектов С-300, которые в конце года будут поставлены на боевое дежурство. Организовано производство отечественных радиолокационных трехкоординатных станций «Нур». Первый комплект уже поставлен для прикрытия Астаны, второй устанавливается в Караганде, в дальнейшем этими станциями будут заменены старые радиолокационные установки.

Особое внимание в плане противовоздушной обороны уделяется Астане. Развернуты необходимые силы и средства, приобретается новая радиолокационная станция для обнаружения и наведения на низколетящие цели.

Кроме того, как сообщил министр, для вооруженных сил приобретаются беспилотники, также планируется их производство в Казахстане.

Вторым по значимости был вопрос финансирования вооруженных сил, что особенно актуально в период кризиса. В целом вооруженные силы Казахстана будут получать не менее 1 процента от ВВП:

«Министерство обороны ежегодно, по доктрине, должно финансироваться в пределах одного процента от ВВП. Но, практически, нам выделялось до 2016 года 0,95−0,96−0,98. В принципе, нас это удовлетворяло, мы решали задачи. Но я докладывал верховному главнокомандующему, почему-то нам дали лимиты на 2018−2020 годы, где было определено на уровне от 0,73 до 0,62 процента от ВВП. Это недофинансирование, естественно, повлекло бы за собой неполучение нового вооружения и военной техники, снижение подготовки войск. Поэтому я доложил об этом главе государства, и получена поддержка о выделении Министерству обороны не менее одного процента от ВВП», — сообщил министр обороны.

Деньги Министерству обороны нужны не только на поддержание действующей техники и покупку новой, но и на повышение денежного содержания военнослужащих. Последнее повышение было произведено еще в 2011 году. По вопросу увеличения денежного содержания военнослужащих уже проведено совещание в правительстве под председательством премьер-министра.

Решением президента Казахстана введен порядок компенсаций военнослужащим за аренду жилья. В 2016 году на это выделено 38,4 млрд тенге (7 миллиардов рублей) с увеличением на 18,2 млрд тенге (3,31 миллиарда рублей) по сравнению с выплатами 2015 года.

Отдельным немаловажным вопросом для казахстанской армии сейчас является борьба с религиозным экстремизмом. Она будет осуществляться как внутри самой армии, так и вне ее.

Для борьбы с террористами в армии определен состав сил и средств немедленного реагирования на террористические угрозы, который находится в постоянной боевой готовности. Для переброски этой группировки имеются необходимые самолеты и вертолеты, выработаны алгоритм и порядок действий группировки, продолжается практика проведения межведомственных учений.

За тем, чтобы религиозные радикалы не проникли в ряды военнослужащих, будут следить специальные офицеры:

«Введены должности офицеров по идеологической работе и спецпропаганде для противодействия идеологии религиозного экстремизма и терроризма, начиная от уровня бригады и выше. Для организации профилактической работы, повышения качества профессионального и психологического отбора кандидатов на военную службу мы ввели институт психологов. Сейчас, начиная от уровня батальон, бригада и выше, эти должности у нас введены. Понимая, что этот вопрос очень серьезный, в любой боевой обстановке военнослужащий подвергается стрессу, нужна работа психологов. Да, есть определенные моменты по качественному составу, мы сейчас их через курсовую подготовку стараемся обучить, как работать в этом плане», — сказал Сакен Жасузаков.

Кроме того, на контрактную службу будут призываться и выпускники военных кафедр вузов. По словам министра, в армии есть некоторый дефицит военных медиков, артиллеристов и связистов:

«На 29 военных кафедрах при гражданских вузах осуществляется подготовка по 79 учетным специальностям. Ежегодно военные кафедры выпускают более 3 700 офицеров запаса. Мы сейчас провели переориентирование, ряд кафедр сориентирован на подготовку по современным специальностям — IT-технологиям, информационной безопасности — и, в принципе, я думаю, что специалисты будут востребованы. В этом году я дал поручение своим, чтобы призвать по контракту на добровольной основе выпускников военных кафедр. Посмотреть, как они подготовлены и сможем ли работать».

Одной и самых главных и скандальных проблем министерства обороны является тема коррупции. Военное ведомство в 2014—2016 гг. уже сотрясали коррупционные скандалы, а в 2016 году по сравнению с 2015 годом количество коррупционных правонарушений увеличилось на 16%. Счетный комитет и финансовый контроль при каждой проверке выявляет нарушения закона «О государственных закупках».

«В Минобороны выявлена недостача около 15 миллиардов тенге (2,73 миллиарда рублей). Проводится работа по контролю средств Счетным комитетом и другими органами.

Подано в суд Астаны более 800 исков, 90 процентов удовлетворено судом. Эти средства уже возвращаются. Из 15 миллиардов тенге по 12 миллиардам имеются судебные решения. Проводится работа по ним, они находятся в производстве. К виновным лицам принимаются меры. Более 40 человек осуждены», — сообщил министр.

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