Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, независимо от партийной принадлежности, согласились с президентом Владимиром Путиным в том, что следует как можно скорее «деполитизировать проблему» Исаакиевского собора, его музейного статуса и вопроса передачи здания собора Русской православной церкви, и прекратить «мелкую внутриполитическую возню». При этом политики, представляющие разные стороны конфликта, сочли, что глава государства поддержал именно их позицию, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Исаакиевский собор

Противники передачи музея в безвозмездное пользование РПЦ, «яблочник» Борис Вишневский и представитель «Партии роста» Максим Резник считают, что Владимир Путин на Прямой линии предложил «оставить всё как есть», то есть сохранить музейный статус Исаакия с возможностью проведения там религиозных служб.

«Конечно, в том, что сказал Путин, каждый может увидеть и услышать то, что понравится, как всегда. Но я вижу, что, дабы не было политизации и какой-то ненужной эскалации, следует оставить всё как есть. Я считаю, что это очень хорошая идея, высказанная президентом», — сказал Резник.

Вишневский также полагает, что под преодолением противоречий президент имел в виду сохранение музейного и культурного статуса Исаакия, и признаётся, что, к удивлению для себя, полностью согласен с главой государства.

«Культурная и религиозная функции обеспечены уже сейчас, так что надо оставить собор в прежнем статусе. Может быть, стоит уточнить соглашение о взаимодействии между музеем и Санкт-Петербургской епархией. Никаких проблем здесь нет, я предлагал это губернатору Георгию Полтавченко еще в январе. Чтобы избежать всех противоречий и их решения протестным путем, нужно сохранить нынешний статус собора», — сказал Вишневский.

Резник в свою очередь также предложил, например, дать возможность церкви проводить службы по средам, когда в музее обычно объявляют санитарный день. «Варианты есть, надо просто их положить на бумагу», — подчеркнул депутат.

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Его коллега по партии, депутат Оксана Дмитриева осталась довольна тем, что Владимир Путин сослался на закон и международные обязательства России. В частности, президент напомнил о 327-ФЗ о передаче религиозных ценностей конфессиональным структурам, а также о других законах и соглашениях, которые запрещают передавать в другие руки то, что является памятниками архитектуры и находится под защитой ЮНЕСКО.

«Есть некоторое противоречие, но мы легко выйдем из этого противоречия, обеспечив и музейную деятельность, и отправление религиозных культов. Я сейчас не хочу забегать вперед, но такие решения есть в мире — в том же Ватикане. Нужно деполитизировать эту проблему, с уважением относится и к религиозным чувствам людей, и не забывать, что это здание строилось как церковь, а не как музей. Музейные функции там конечно должны сохраниться. Как выстроить эти взаимоотношения? На самом деле, это не так сложно сделать. Только не надо ничего здесь накручивать, спекулировать на этой теме, не нужно людей возбуждать и использовать это как инструмент мелкой внутриполитической возни», — заявил на Прямой линии 15 июня президент Владимир Путин.

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«Если мы говорим о деполитизации — прекрасно, надо следовать закону. А по закону 327-ФЗ, на самом деле, передать Исаакиевский собор нельзя. Президент частично затронул этот вопрос, сослался на некоторые противоречия закона, но их нет. Потому что закон 327-ФЗ не распространяется на музеи. На них распространяется закон о музейном фонде, который не допускает передачу или отчуждение ценностей. На что и сослался президент, упомянув почему-то международные обязательства. Но это наш закон. В данном случае, весь политический протест направлен на то, чтобы соблюдался закон», — сказала Оксана Дмитриева.

По ее мнению, «политизировать» историю вокруг Исаакия начали вовсе не оппозиционеры, а региональные власти. Дмитриева напомнила, как петербургский губернатор Георгий Полтавченко в январе 2017 года заявил, что по Исаакию «вопрос решен».

«А президент говорит сейчас, что надо «найти решение». Не было никакого экспертного обсуждения. С самого начала вопрос политизировали не мы. Принимались бесконечные обращения о срочной передаче собора к Пасхе», — напомнила Дмитриева о письме группы петербургских ректоров в Кремль, которое они подписали на приеме в Заксобрании под эгидой спикера парламента Вячеслава Макарова.

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Сам Макаров неоднократно и экспрессивно выступал с парламентской трибуны по теме Исаакиевского собора, а на сайте парламента ежедневно уже много месяцев подряд на главную страницу помещают видеоролик, где Макаров высказывается за передачу Исаакия церкви. Пока спикер оказался недоступен для комментариев.

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Его однопартиец, руководитель фракции «Единой России» в Заксобрании Александр Тетердинко, который также несколько раз выступал по теме Исаакиевского собора с трибуны Мариинского дворца, заявил, что партия власти проблему «никогда не политизировала», а под «мелкой внутриполитической возней» президент Путин имел в виду петербургскую оппозицию.

«Президент призвал прекратить околополитические спекуляции на эту тему. Я считаю, что здесь он, конечно же, имел в виду тех депутатов, которые пытаются организовать незаконный референдум (о судьбе собора — прим.ред.). Мы никогда тему не политизировали. Всегда лишь отвечали. Нам задают вопрос, мы разъясняем. Но мы никаких активных пиар-действий не предпринимаем по этому поводу, как вы видите», — сказал Тетердинко.

Кроме того, он убежден, что Владимир Путин в своем сообщении на Прямой линии встал на сторону петербургских единороссов, которые, в свою очередь, поддерживают требования РПЦ, если таковые когда-то будут задокументированы.

«Мы поняли так, что он сказал именно то, о чем мы постоянно говорили. Мы считаем, что Исаакий действительно строился как храм, в первую очередь, а не как музей. Но при решении вопроса о передаче его церкви должен быть решен и вопрос о сохранении в Исаакиевском соборе музейной функции и экскурсионной деятельности», — подчеркнул Тетердинко.

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К слову, упомянутый референдум о статусе Исаакиевского собора уже трижды по инициативе единороссов не дали обсудить на пленарном заседании городского парламента вопреки, как считает оппозиция, федеральному закону.

Зато уже на следующее заседание в повестку попал вопрос о другом референдуме — об отзыве мандатов у шестерых депутатов-противников передачи Исаакия. В инициативной группе этого референдума оказались люди, имеющие связи с «Единой Россией».

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«Яблочник» Борис Вишневский отметил, что противники передачи Исаакия в руки РПЦ закончат настаивать на своем референдуме только тогда, когда «тема будет закрыта».

«Давайте закроем тему, и она немедленно будет деполитизирована. А пока не будет твердых гарантий, мы будем требовать референдума. Гарантией может быть официальное заявление РПЦ о том, что она не будет подавать никаких заявок на передачу Исаакия и согласна с его музейным статусом, готова обсуждать соглашение о взаимодействии музея с церковью», — заметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко назвал условия, при которых возможна передача Исаакиевского собора в руки Русской православной церкви. «Передача может состояться только при двух условиях: получении официального обращения РПЦ и когда будут соблюдены все процедуры, предусмотренные законом. Но это после обращения. Обращения не поступило», — подчеркнул губернатор.

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Ранее подготовка Смольного к передаче собора, вызвала массовые протесты в городе и несколько судебных исков, которые, однако, не были приняты судами к рассмотрению.