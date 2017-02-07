Ректоры петербургских вузов просят передать Исаакиевский собор уже к Пасхе

Санкт-Петербург, , 20:45 — REGNUM Группа ректоров и руководителей гражданских и военных вузов Санкт-Петербурга обратилась к губернатору Георгию Полтавченко с предложением ускорить передачу Исаакиевского собора в руки Русской православной церкви. Об этом сообщила 7 февраля пресс-служба Законодательного собрания по итогам встречи главы городского парламента Вячеслава Макарова с представителями ректорского корпуса Петербурга.

Встреча была приурочена к Дню российской науки. В мероприятии участвовали руководители 30 крупнейших учреждений высшего образования Северной столицы.

Как сообщается, участники встречи обсудили круг вопросов, связанных с экономическим и социальным развитием города. Затем был затронут вопрос о передаче Исаакиевского собора в распоряжение РПЦ.

«По итогам обсуждения ректоры и руководители вузов приняли обращение к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, в котором поддержали передачу собора Русской православной церкви, — отметили в пресс-службе Заксобрания. — Кроме того, они предложили ускорить процесс передачи и завершить его к празднику Пасхи, который в этом году будет отмечаться 16 апреля».

Отметим, что ранее с критикой властей и просьбой отменить решение о передаче собора выступили коллектив Исаакиевского собора, петербургские музейщики, Союз музеев России и Союз ученых Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в распоряжение РПЦ, с сохранением его музейной функции. 1 февраля большинство депутатов Заксобрания Петербурга поддержало решение о передаче Исаакиевского собора в руки РПЦ и попросило министра культуры РФ Владимира Мединского ускорить этот процесс. Однако в Минкультуры в тот же день ответили, что не могут влиять на ситуацию, которая находится в компетенции властей Петербурга.

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Согласно распоряжению городского комитета имущественных отношений, Исаакиевский собор должны передать Церкви в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом Санкт-Петербург, от лица государства, останется собственником собора.

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Глава городского комитета по культуре Константин Сухенко 31 января сообщил, что торопиться с передачей Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви не следует. «Я считаю, что особенно торопиться не надо, учитывая, что это судьбы людей. Это одна из крупнейших культурных организаций города. Но это мое мнение, решение принимает правительство», — подчеркнул Сухенко.

Вице-губернатор Михаил Мокрецов сообщил, что по поручению губернатора в городе готовятся «к процедуре будущего рассмотрения заявления о передаче здания Исаакиевского собора в безвозмездное пользование религиозной организации Русской православной церкви (Московский патриархат)».

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«Работа ведется в соответствии с планом-графиком подготовки к передаче Исаакиевского собора, разработанным по поручению губернатора», — отметил Мокрецов. «Непосредственно процедура исполнения закона в отношении Исаакиевского собора будет инициирована после официального заявления», — пояснял вице-губернатор.

Оппоненты передачи собора церкви возмущены тем, что в отсутствии необходимого документа Георгий Полтавченко распорядился готовиться к его выполнению. Это решение они попытались оспорить в суде, однако суд не принял иск к рассмотрению.

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