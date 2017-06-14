Прибыль порядка 41,28 миллиарда тенге (7,44 миллиарда рублей) — таков был итог 2016 года для основного казахстанского железнодорожного перевозчика. При этом в 2015 году убыток компании составил 459,98 миллиардов тенге (82,88 миллиарда рублей). Эти данные были сегодня, 14 июня, представлены в консолидированной финансовой отчетности АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога. Казахстан

В частности, отмечается, что доход компании возрос на 9,38% и составил 823,11 миллиардов тенге (148,31 миллиарда рублей). При этом 83,61% доли дохода пришлось на грузовые перевозки, которые составили 688,204 миллиардов тенге (124 миллиарда рублей). В сравнение с прошлым годом, их рост составил 9,4%.

Пассажирские перевозки принесли 11,63% дохода в сумме 80,13 миллиардов тенге (14,44 миллиарда рублей). Здесь также зафиксирован рост по сравнению с прошлым годом в 11,63%. Государственные субсидии принесли компании 22,53 миллиарда тенге (4,06 миллиарда рублей) дохода. Рост по сравнению с прошлым периодом — 3,72%. Прочие доходы выросли на 7,68% и составили 32,24 миллиарда рублей (5,81 миллиарда рублей).

Расклад доходов компании по местопребыванию покупателей представляет следующую картину — из Казахстана поступило 815,75 миллиарда тенге или 99,1% от всей суммы. Это рост на 10% по сравнению с предыдущим периодом. Из России поступило 4,72 миллиарда тенге (850,9 миллионов рублей), что почти в 2 раза меньше чем в 2015 году (-43,65%). Из прочих стран — 2,64 миллиарда тенге (475,05 миллиона рублей), что является двухпроцентным ростом по сравнению с 2015 годом.

ИА REGNUM

С учетом того, что себестоимость составила порядка 80,04%, валовый доход компании составил 164,26 миллиардов тенге (29,6 миллиардов рублей). Это рост порядка на 21,01% по сравнению с прошлым периодом. Стоит отметить, что себестоимость в 2016 году несколько снизилась — в 2015 году она составляла 82%.

Прибыль до налогообложения составила 41,421 миллиарда тенге (7,46 миллиарда рублей), против убытка в прошлом году в 461,307 миллиарда тенге (83,118 миллиарда рублей).

Активы компании в 2016 году выросли на 5,25% и составили 3,035 триллиона тенге (546,93 миллиарда рублей). Вырос и капитал — он составил порядка 1,17 триллиона тенге (210,46 миллиарда рублей). Рост капитала в 2016 году составил 20,63%.

Обязательства компании снизились на 2,52% и составили порядка 1,87 триллиона тенге (336,47 миллиарда рублей). В том числе долгосрочных обязательств — 1,35 триллиона тенге (243,79 миллиарда рублей), а текущих обязательств 514,37 миллиарда тенге (92,68 миллиарда рублей). При этом по долгосрочным обязательствам зафиксировано снижение на 8,8%, а по текущим обязательствам — рост на 19,04%.

Kapital.kz Казахская железная дорога

Коротко об основных событиях для «Казахстан темир жолы» в 2016 году:

ключевой управленческий персонал (члены Правления и Совет директоров) — 14 человек. Общая сумма вознаграждений, включая заработную плату — 574,755 миллионов тенге (103,559 миллиона рублей);

в 2016 году компания получила основные средства от Акционера/конечного акционера на сумму 143,584 миллиона тенге (25,87 миллионов рублей);

в феврале 2016 года компания, в лице дочерней организации АО «Ремлокоматив» продала третьей стороне 25% долю участия в совместном предприятии ТОО «Электровоз курастыру зауыты». Прибыль от выбытия доли составила 7,099 миллиардов тенге (1,279 миллиардов рублей). Стоит отметить, что у группы есть еще контроль над 25% доли предприятия;

в апреле 2016 года компания в лице АО «Казтемиртранс» и ТОО «ЗИКСТО» заключен договор доверительного управления 69,94% доли участия в уставном капитале дочерней организации ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания»;

в июне 2016 года компания продала 49% акций АО «Транстелеком» третьей стороне;

в августе 2016 года руководство компании утвердило новую редакцию с вновь введенными выпущенными стандартами и поправками к ним, которая, по сведению компании, не повлекла существенных изменений в принципах учета, бухгалтерских суждениях, способах представления и методах расчета;

в ноябре 2016 года компания, в лице ТОО «Ремонтная корпорация «Камкор», продала 50% долю участия в совместном предприятии ТОО «СП «КазЭлектроПривод». Прибыль от выбытия доли составила 154,644 миллионов тенге (27,86 миллионов рублей);

в декабре 2016 года компания заключила договор продажи 50% акций АО «Локомотив Курастыру Зауыты»;

по состоянию на 31 декабря 2016 года задолженность по дивидендам Акционеру составила 16,42 миллиардов тенге (2,96 миллиардов тенге) в течение 2016 года компания, в лице дочерних организаций АО «KTZ Express» и АО «НК «Актауский международный морской торговый порт», осуществила дополнительный вклад без изменения доли владения в уставный капитал ассоциированного предприятия ТОО «Актауский Морской Северный Терминал» денежными средствами в размере 1,66 миллиардов тенге (299,51 миллионов рублей) и 554,09 миллионов тенге (99,84 миллионов рублей);

в течение 2016 года пакеты акций и доли участия в организация АО «Центр транспортных услуг», ТОО «Рауан-Бурабай», ООО «Региональная форвардная логистика», ТОО «Temir Zhol Electrification», ТОО «Бас-Балхаш», ТОО «Мак-Экибастуз» и АО «Астык-транс» были проданы на торгах. По состоянию на 31 декабря сделки не были завершены, активы были классифицированы как выбывающие группы, предназначенные для продажи;

в течение 2016 года была проведена реорганизация дочерних организаций компании АО «КТЖ-Грузовые перевозки» и АО «KTZ Express» путем присоединения к ним дочерних организаций АО «Локомотивный сервисный центр» и АО «Казтранссервис»;

в течение 2016 года были реализованы третьей стороне 100% акций АО «Алматинский вагоноремонтный завод» и 100% доли участия в ТОО «Магистраль кызметы» и 49% акций АО «Транстелеком».

Trading-china.ru Грузоперевозки

Напомним, неделю назад «Казахстан темир жолы» разместил на российском рынке облигации на 15 миллиардов рублей и стала первой казахстанской компанией, которая вошла на российский рынок ценных бумаг. Также это стало первым в истории СНГ корпоративным выпуском облигаций. Организаторами размещения стали такие российские компании как АО «Газпромбанк», ООО «Брокерская компания «Регион» и ООО «Ренессанс Брокер», в сотрудничестве с казахстанской компанией АО «Halyk Finance».

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