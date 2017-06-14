Премьер-министр Индии Нарендра Моди упустил возможность договориться с населением штата Кашмир, в котором не прекращаются выступления, уже приведшие к человеческим жертвам, поэтому Нью-Дели следует готовиться к очередному непростому лету, пишет Нишанк Мотвани в статье для East Asia Forum.

Иван Шилов ИА REGNUM Офицер индийской полиции

Автор отмечает, что провал довыборов в индийском штате Джамму и Кашмир, характеризовавшихся всплеском насилия и крайне низкой явкой избирателей, вновь разжег активные дебаты в Нью-Дели о том, что ситуация, возможно, осложняется позицией премьер-министра страны. Он избегает диалога и выражает незаинтересованность в мирном процессе с населением этого штата.

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Более того, для многих жителей Кашмира победа Индийской народной партии (ИНП) на выборах в 2014 году стала тревожным сигналом из-за ее националистической направленности. В штате Джамму и Кашмир результатом выборов стала коалиция между ИНП и Народно-демократической партией (НДП), преследующими кардинально противоположные повестки дня.

Приход ИНП в политику штата Джамму и Кашмир стал сигналом для сторонников НДП, что партия отвернулась от жителей Кашмира для продвижения своих политических целей. Так, ни одно правительство в этом штате не может состояться без одобрения со стороны государственного правительства, поэтому НДП нуждалась в поддержке партии Моди. Из-за зависимости НДП от Нью-Дели партия не смогла добиться необходимых уступок по своему политическому курсу, в том числе в вопросе развития штата и начала всестороннего мирного процесса.

На фоне отсутствия мирного процесса в штате Джамму и Кашмир, обостряемого политической заносчивостью Нью-Дели, жители Кашмира испытывают все сильнее чувство безнадежности, особенно среди молодого поколения.

Особенно сильная вспышка насилия произошла после гибели 22-летнего Бурхана Мазафара Вани, известного командующего запрещенной в Индии группировки. С момента его гибели жертвами столкновений стал 91 мирный житель, около 12 тыс. получили ранения. Со стороны властей погибли 50 военнослужащих и 21 сотрудник полиции.

Посыл Вани, сражавшегося, как он сам утверждал, против несправедливости, после его смерти не потерял интенсивности, по-прежнему привлекая молодых людей к противостоянию «репрессиям» государства. И цикл насилия продлился и в 2017 году. Более того, следует ожидать, что интенсивность насилия будет нарастать из-за гибели приемника Вани — Сабзара Ахмада Бхата.

Таким образом, Нью-Дели, упустившему возможность диалога с Кашмиром, по всей видимости, из-за нежелания выглядеть слабыми или из-за убежденности, что в нем нет необходимости, стоит готовиться к восстанию разозленной молодежи, готовой умирать в стычках с силами безопасности Индии, способствовать мятежникам и установить на территории флаг Пакистана в пику Нью-Дели.