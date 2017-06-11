Парк «Дельфин» — особо охраняемая природная территория на Левом берегу водохранилища, располагающаяся между улицами Остужева и Переверткина. Со стороны водохранилища парк заканчивается пляжем — одним из шести, которые Роспотребнадзор в 2017 году назвал «безопасными». Несмотря на удачное расположение и чистый воздух, бешеной популярностью, как те же «Алые паруса», он не пользуется — в том числе из-за нескольких крупных криминальных скандалов. Корреспондент ИА REGNUM — о том, как сейчас выглядит одна из некогда популярнейших зон отдыха воронежцев и как местные власти идут навстречу активистам, которые хотят «вернуть» городу парк.

Марина Каширская ИА REGNUM ДК «Электроника» (ныне — гипермаркет) и новые многоэтажки

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Марина Каширская ИА REGNUM Печально известный аквапарк Fishka

«Дельфин» наряду с «Алыми парусами» был одним из первых парков, появившихся на Левом берегу. Он открылся 1 июня 1975 года. В советское время парк «Дельфин», который находился на балансе у одного из крупнейших тогда в стране предприятий НПО «Электроника», был популярнейшим местом отдыха для жителей Железнодорожного района.

Позже рядом с парком построили еще и Дом культуры «Электроника», где работали клубы, демонстрировались фильмы. Летом в парке работали аттракционы. Однако с начала 1990-х годов, вместе с упадком электронной промышленности, «Электроника» больше не могла содержать ни парк, ни дом культуры. В первые годы администрация предприятия и района еще пыталась поддерживать парк в более или менее нормальном состоянии, но уже через несколько лет стало понятно, что парк нужен лишь горожанам. Сначала пропали аттракционы, потом парк буквально зарос мусором, затем постепенно он превратился в убежище для местных наркоманов. До последнего времени парк «Дельфин» был далеко не самым приятным местом для прогулок.

Марина Каширская ИА REGNUM Разрушенный тир

Парк несколько раз становился объектом интереса и бизнес-структур. Воронежцам памятна история с аквапарком Fishkа — здание строили и достраивали на территории парка много лет. В итоге его все же ввели в эксплуатацию, но летом 2014-го вновь закрыли: решение было принято после того, как там погиб маленький ребенок. В 2015 году здание аквапарка было выставлено на торги и продано за символическую цену — за 60 млн рублей.

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Гендиректор воронежского аквапарка ответит за гибель четырехлетнего ребенка

В 2011 году территория, прилегающая к парку, была продана местной строительной компании, которая возвела там несколько многоэтажек. Вообще, строители, судя по всему, серьезно интересуются территорией, прилегающей к парку — в январе этого года администрация Воронежа согласовала здесь строительство еще одной жилой высотки.

Привести в порядок территорию парка власти обещали не раз — например, в 2011 году, к юбилею Воронежа. Но тогда нашлись деньги лишь на асфальтовые дорожки и фонари.

Марина Каширская ИА REGNUM Заброшенная детская площадка

Два года назад воронежцы создали интернет-петицию в адрес губернатора Алексея Гордеева и мэра Александра Гусева с просьбой благоустроить парк. В 2016 году из управления экологии городской администрации пришел ответ: с 2013 года территория парка закреплена за МУП «ЭкоЦентр», которое убирает мусор с дорожек, опустошает урны и ухаживает за деревьями «в рамках выделенного финансирования». Так как это финансирование, естественно, ограничено, у мэрии был план благоустройства, для которого нужно было найти инвестора.

Марина Каширская ИА REGNUM Детей сюда продолжают водить

В план входила установка «специально оборудованной инфраструктуры для проведения семейного отдыха у воды», аттракционов, спортплощадок для бадминтона, настольного тенниса и волейбола, прокат лодок и катамаранов. Также в 2016 году было запланировано организовать полицейское патрулирование на территории парка и присвоить ему статус особо охраняемой природной территории.

Некоторые обещания были выполнены: перед входом в парк действительно появилась табличка «Особо охраняемая природная территория». Из аттракционов — только прокат детских машинок. На лодке или катамаране действительно можно прокатиться, а на пляже появились две кабинки для переодевания — наверное, именно они подразумевались под «инфраструктурой» для отдыха на воде. Правда, сам пляж состоит из смеси песка и грязи, на берегу растет высокая трава, а сам пляж, как и парк, с обеих сторон окружен зарослями. За неимением лучшего воронежцы действительно приходят на пляж загорать, устраивать пикники (мусор после которых забирают далеко не все), а самые отчаянные даже купаются. Не останавливают их даже многочисленные знаки «купание запрещено» — контролировать поведение отдыхающих все равно некому.

Марина Каширская ИА REGNUM Этот пляж одобрил Роспотребнадзор, но здравый смысл и знаки подсказывают, что купаться здесь не стоит

Другие требования из петиции — обустройство набережной, восстановление фонтанов и деревянных скульптур, установленных в советское время и теперь безвозвратно утерянных, — выполнены не были. Однако сейчас в дневное время сосновый парк полон людей. В нем гуляют мамы с колясками, для детей постарше есть детская площадка (на самом деле, их две, но вторая находится в плачевном состоянии и малышей не привлекает). Кто-то просто приходит посидеть на скамейке с книгой, кто-то выгуливает собак, рабочие с близлежащих строек и офисные работники проводят в парке обеденные перерывы.

Марина Каширская ИА REGNUM «Купаться запрещено, поэтому плавайте аккуратнее»

Из несомненных плюсов — в парке много тени и в нем можно спастись от летней жары. В нем достаточно лавочек и качелей, ходить можно не только по тропинкам, но и между деревьями — газонов в парке нет. Зато время от времени из земли «вырастают» различные пугающего вида сооружения и развалины: например, единственная стена с окошком, оставшаяся от тира, закрытый склад, больше напоминающий бомбоубежище, пустые бассейны фонтанов.

Детская площадка хорошо оборудована. Она находится рядом с кафе, к которому в 2016 году авторы петиции предъявляли претензии по поводу продажи алкоголя. Сейчас оно выглядит необитаемым — значит, «взрослые» банкеты не мешают отдыху детей. Кстати, не считая закрытого кафе, торговых точек в парке нет. Маме с ребенком, чтобы купить воды, придется идти до ближайшего супермаркета — к бывшему ДК «Электроника».

Марина Каширская ИА REGNUM Маяк на пляже

Кстати, к супермаркету и перекочевали редкие аттракционы — надувные батуты и карусели, которые на улицу Остужева привозят пару раз в год. Для их размещения отводят часть парковки — поток людей у магазина гораздо больше, да и выглядит это место менее мрачно.

Несмотря на опасения воронежцев, что новый жилой комплекс рядом с парком только добавит ему проблем, новые соседи относятся к «Дельфину» бережно — например, проводят субботники на прибрежной территории. Благодаря им же парк стал более людным, чем пару лет назад.

Однако общей картины это не меняет: «Дельфин» — не то место отдыха, в которое горожане целенаправленно едут из других районов, он не приспособлен для проведения массовых мероприятий, а в вечернее время его продолжают обходить стороной. Все лавры достались «старшему брату» — парку «Алые паруса», а «Дельфин», не уступающий ни по расположению, ни по территории, властями практически забыт.