Законопроекты, легализирующие захваты храмов УПЦ

Обзор религии, Украина

Ездить по сёлам и захватывать храмы Украинской канонической церкви по одному — непродуктивно. Поэтому Украина в очередной раз вернулась к рассмотрению законопроектов, которые в УПЦ небезосновательно называют инициативами, узаконивающими церковное рейдерство. Последний раз протащить такое решение через Верховную раду сторонники раскола и т.н. Киевского патриархата пытались в октябре прошлого года. Однако в тот раз протесты верующих повлияли на позицию руководства парламента, и голосование по законопроекту было отложено. Но не отменено.

К маю нынешнего года законопроект доработали. Впрочем, все одиозные нормы (вроде т.н. «самоидентификации» — любой человек может прийти в храм и назваться его прихожанином, т. е. членом религиозной общины) в законопроекте остались. «Этот документ законодательно закрепляет технологию «каруселей», когда заинтересованные лица будут привозить в те или иные храмы так называемых верующих и переподчинять эти храмы заказчикам. Цель этого действия проста — увеличить удельную массу приходов [так называемого] Киевского патриархата. В итоге власть, нарушая Конституцию и вмешиваясь в дела церкви, получает инструменты прямого конфессионального давления для использования их в политической ситуации», — комментировал тогда ситуацию политолог Михаил Павлив.

В очередной раз закон, упрощающий захват храмов, должен был рассматриваться на заседании парламента 18 мая. И в очередной раз он был снят с повестки в день рассмотрения — как и в октябре. По словам источника издания «Страна.ua» в силовых структурах, причиной этого стало совсем не «вразумление Господне», а банальный страх перед всеукраинским хаосом.

«Вечером в среду [17 мая — Ред] было общее совещание. Силовики все единодушно выступили против, включая Авакова. И их можно понять. Представьте, если в каждом селе и городе начнется война за переход храма из одной церкви в другую — так весь личный состав полиции, Нацгвардии и «Альфы» в придачу целыми днями только тем и будет заниматься, что разруливать эти конфликты. И не факт, кстати, что смогут разрулить. Ситуация запросто может выйти из-под контроля и привести к столкновениям по всей стране», — рассказал источник.

На повторное рассмотрение законопроектов в ВР обратила внимание миссия ОБСЕ, ранее отмечавшая, что только в Ираке, Пакистане и на Украине ситуация со свободой вероисповедания сегодня является до такой степени тяжёлой. Представители миссии Радек Градецки и Арам Арутюнян выразили надежду, что ВР не станет возвращаться к этим законопроектам.

Решительное «нет!» сказали и иерархи православных церквей, в частности патриарх Антиохийский Иоанн X, Александрийский патриарх Феодор II, митрополит Чешских и Словацких земель Ростислав, предстоятель Белорусской православной церкви, представители Сербской и Румынской Церквей. «Данное действие украинского правительства, когда оно под видом законности пытается манипулировать Православной церковью и подчинить ее государственным и политическим интересам, грубо нарушает законодательно закрепленный и за много лет устоявшийся принцип религиозной свободы», — говорится в послании Феодора II.

Обеспокоились даже в Ватикане. «К сведению народных депутатов Верховной рады Украины. Ватикан обеспокоен возможностью принятия 4128 и 4511. Вызвали нашего посла Украины при Ватикане», — проинформировал утром 18 мая протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Facebook. Так что совсем неудивительно, что депутаты в очередной раз дали задний ход. По версии руководства парламента, депутаты просто не успели рассмотреть эти законопроекты из-за слишком большой повестки дня.

Однако повторное снятие законопроекта с рассмотрения, протесты православного мира и строгий прищур Ватикана не могут гарантировать, что украинский парламент не сделает третью попытку. Ведь на Украине «царят межконфессиональный мир и согласие представителей разных конфессий» — такой оценкой удивил спикер ВР Андрей Парубий во время его выступления на VI молитвенном завтраке. И есть лишь одна опасность этой трогательной пасторали: «русские оккупанты» и их «агенты влияния». Только они стремятся разрушить межконфессиональный мир. Конечно же, Парубий в лучших традициях пообещал дать этим попыткам решительный отпор. Такие вот на современной Украине молитвы.

Каноническая православная церковь

В конце мая УПЦ отметила круглую дату — 25 лет Харьковского архиерейского собора.

«На рубеже 1991−92 гг. в Украинской православной церкви сложилась конфликтная ситуация, обусловленная стремлением тогдашнего предстоятеля митрополита Филарета (Денисенко) единолично определить путь церковного развития и безапелляционно навязывать свою волю другим. Весной 1992 года, когда митрополит Филарет откровенно встал на путь церковного раскола и нарушил канонические основания церковного бытия, украинский епископат решительно выступил против этой опасности, проявив в тяжелый переломный час настоящую пастырскую заботу о будущем Святой Церкви», — напомнил предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий во время праздничного заседания Священного Синода Украинской православной церкви.

Тогда же Филарета лишили сана и запретили в служении. Многие последующие события церковной жизни Украины, вплоть до захватов и погромов храмов, визитов СБУ к организаторам участникам крестных ходов — следствия низложения Филарета.

Свет не сошёлся клином на «церковно-рейдерских» законопроектах, есть и другие способы. Митрополит Сарненский и Полесский Анатолий обращает внимание властей, а также всех неравнодушных на ситуацию в епархии. «Максимальный срок регистрации уставов религиозных общин в новых редакциях в соответствии с законом «О свободе совести и религиозных организациях» не должен превышать трехмесячного срока. Однако, грубо нарушая законодательство, Ровенская ОГА [облгосадминистрация — Ред] игнорирует представленные документы для регистрации уставов религиозных общин Сарненской епархии в новой редакции еще с сентября 2016 года», — пишет он в открытом письме председателю Ровенской областной государственной администрации Алексею Муляренко.

Затягивание регистрации уставов — излюбленная «волынка» как местных властей, так и Госкомитета по делам национальностей и религий. С точки зрения закона есть не абстрактные прихожане, а конкретные церковные общины. Община должна иметь устав. Нет устава — нет общины.

Николай Данилевич указал для т.н. «просто христиан» (граждане, которые устали от конфликтов и не хотят идентифицировать себя как прихожан УПЦ или секты Филарета) на главное отличие между православной церковью и раскольниками.

«Даже если законопроект №4128 о свободном изменении юрисдикции будет принят, прежде всего будут легализованы захваты этих 40 храмов, которые у нас на данный момент отобраны [оценка на начало мая 2017 года — Ред.]. Потому что сейчас почти все решения судов — в нашу пользу. Раскольники столкнулись с юридической проблемой и, вероятно, решили, раз нельзя захватывать храмы законным путем, значит, надо менять закон. Вот и меняют… На основании этого закона могут быть захвачены ещё наши приходы в Западной Украине и не только. Но в то же время открываются возможности и с другой стороны: переводить в нашу Церковь приходы в Восточной и даже Центральной Украине. Как правило, общины Киевского патриархата там небольшие — 10, 20, 30 человек — и абсолютно спокойно, с помощью нового закона, их можно переводить к нам. В конце концов, я утрирую, но мы и на Владимирской собор [в нём прошёл не признанный ни одной из поместных церквей собор, на котором Филарет был избран «Патриархом Киевским и всея Руси — Украины» — Ред.] в Киеве можем претендовать. То есть и УПЦ может использовать этот закон в своих целях, но нам это не надо. Нам хватает своих храмов. И нам важны люди, а не храмы. Поэтому мы и говорим, что этот закон открывает ящик Пандоры. Ведь и у других конфессий страны есть нерешенные конфликты между собой. Мы как раз и просим, чтобы не допускать этого», — подчеркнул он в комментарии для портала «Православие и мир».

Захваты и грабёж храмов

Раскольники из села Кинахивцы Тернопольской области всё же захватили храм УПЦ. Такие попытки они предпринимали неоднократно с начала года, однако ещё зимой попытки не удались — собиралось слишком мало людей для перерегистрации церковной общины. В этот раз захватчики пришли с документами о перерегистрации (настоящими или поддельными — не сообщается), однако настоятель храма отказался передавать им ключи, и раскольникам пришлось ломать замки. Сотрудники полиции, прибывшие в село, несут охрану храма, однако это означает, что местная община УПЦ, скорее всего, его лишится. Дело в том, что на силовой захват храма в селе раскольники пошли только после того, как проиграли дело в суде: у общины есть решение суда о том, что она правомерно владеет зданием. Т. е. полиция в данном случае лишь даёт раскольникам собраться с силами.

Уже на следующий день, 16 мая, в селе Зоряное Хмельницкой области был захвачен Свято-Успенский храм УПЦ. Полиция и глава местного районного совета встали на сторону правонарушителей и никак им не препятствовали.

Обычно захваты практикуют прихожане т.н. Киевского патриархата. Однако раз в год и палка стреляет: на Троицу в Коломые (Черновицкая область) храм УПЦ попытались захватить прихожане и священники Греко-католической церкви. «В этот день активисты и священники УГКЦ организовали традиционное шествие к могиле Сечевых Стрельцов, находящейся недалеко от нашего храма. Ко мне подошел представитель СБУ и попросил дать возможность им зайти в храм и помолиться. Мы согласились. Но греко-католические священники, а их было тринадцать, сразу пошли к алтарю и начали совершать Литургию. Мы этого не ожидали», — рассказал работникам информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Василий Кобельский. В шествии принимали участие боевики радикальной организации «Чёрная сотня», поэтому воспрепятствовать им православные прихожане не смогли. В настоящее время храм опечатан, а местная власть уже готовится передать его униатам или секте Филарета.

Протоиерей Тарасий Забудько на своей странице в Facebook сообщает также, что униаты планируют также захват двух храмов в Ивано-Франковске, один из которых — кафедральный собор.

Всего же, по оценке УПЦ на начало мая, с 2014 года церковь потеряла около 40 храмов.

От храмов раскольники переходят к могилам — почему нет? Вопиющий случай описал в своём Facebook директор луцкой типографии «Инициал» Виктор Федосюк. Глава местной «епархии» т.н. Киевского патриархата Михаил Зинкевич установил торговый киоск прямо на месте захоронения украинских и польских солдат.

«Это военное захоронение, и согласно международным конвенциям мы должны его оберегать. Это же наш с вами позор, лучане! Это же Могила Неизвестного Солдата, украинского или польского, какая разница… Неужели мы с общиной не остановим этого ненормального некрофила?» — возмущается Виктор Федосюк. Также он добавил, что к Зинкевичу неоднократно обращались с просьбой не трогать могилу и остановить строительство, однако тот на обращения отреагировал своеобразно: натравил на типографию «семинаристов», которые пытались захватить помещение и едва не выбросили сотрудников на улицу. Остановило их лишь вмешательство оперативно прибывшей полиции.

Греко-католики

31 мая скончался бывший глава УГКЦ Любомир Гузар. После церемонии прощания во Львове (где он родился и где долгое время находилась резиденция главы УГКЦ) Любомира Гузара похоронили в Киеве. «Любомир был человеком простым», — рассказывал комментатор одного из телеканалов во время трансляции похорон. Хоронили простого человека на «Хаммере».

Греко-католики могут схватиться в драке за храмы не только с православными, но и с римо-католиками. По крайней мере такого развития событий опасаются прихожане УГКЦ. Причиной таких опасений стали высказывания польского священника, главы Львовской архиепархии РКЦ Мечислава Мокшицкого. Последний в интервью еженедельнику Niedziela назвал конфликт ва Донбассе карой Украине за Волынскую резню, а также в очередной раз затронул вопрос возврата храмов РКЦ, которые после распада СССР перешли в распоряжение УГКЦ. В ответ прозвучали гневные предложения уехать за krawężnik (польский аналог «поребрика»), а прихожане теперь ожидают обострения ситуации. «Может начаться война за церкви, а это может привести к большему конфликту», приводит слова львовского преподавателя Игоря Романюка «Страна.ua».

К слову, глава Харьковско-Запорожской архиепархии РКЦ Станислав Широкрадюк оперативно возразил Мокшицкому. «Я не соглашаюсь с тем, что весь народ должен нести наказание за преступления, которые кто-то когда-то совершил. Катехизис указывает четко и несомненно, что наказание падает на того, кто это сделал, а не на других людей, не на целый народ Не думаю, чтобы целый народ должен отвечать за преступления определенной группы людей, независимо от того, кто под каким флагом это делал», — ответил он на вопрос издания «Главновости».

С проблемой раскола приходится сталкиваться не только православной церкви, греко-католики с ней также знакомы. Синод УГКЦ обратился к верующим с призывом не поддаваться на проповеди секты, возглавляемой игуменом Антонием Планчаком и монахиней Марией Баран. Деятельность этой секты привела к тому, что два монастыря фактически вышли из подчинения УГКЦ.

В Синоде напоминают, что вот уже около 10 лет Мария Баран «слышит голоса святых», а Антоний Планчак записывает и распространяет её «проповеди». Однако в последнее время ситуация вышла из-под контроля, и в УГКЦ всерьёз опасаются отпадения монастырей, находящихся под влиянием секты, от церкви. Обозреватель Евгений Шамшура даже предполагает, что иерархи УГКЦ раздумывают над силовым решением проблемы, т. е. захватом монастырей и принудительной сменой их настоятелей.

Доверие

Украинский центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова опубликовал результаты исследования степени доверия граждан Украины иерархам различных конфессий. Лидером среди опрошенных стал Филарет (т.н. Киевский патриархат) с 35,9% доверяющих. Сразу же за ним — митрополит УПЦ Онуфрий (30,9%). Главе УГКЦ Святославу доверяют 23,8% опрошенных, зато у него самый низкий антирейтинг — 12,2%.

Это если брать украинских церковных лидеров, потому что абсолютным лидером опроса стал папа римский Франциск с 37,7% доверия. По недоверию он лишь немного уступил Святославу — 12,7%. К патриарху РПЦ Кириллу уровень доверия крайне невысок — 14,8% (42% не доверяют).

Любопытно, что, несмотря на события 2014−2017 гг., уровень доверия к Филарету ощутимо снизился: ещё в 2013 году он составлял 42,9%.

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