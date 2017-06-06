На фоне терактов, прокатившихся по Великобритании за последние три месяца, вполне может оказаться, что результаты запланированных на 8 июня выборов, которые должны были стать успехом для Консервативной партии Соединенного Королевства, могут стать неожиданностью для консерваторов, пишет Фредди Грей в статье для The National Interest.

Graeme Maclean Вестминстерский дворец, место заседаний обеих палат парламента Великобритании

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Автор отмечает, что произошедшее 3 июня в Лондоне сродни опустошению. Вопиющие акты насилия, которые продолжают происходить в стране, достаточно ужасны, чтобы поддерживать интерес к ним граждан островного государства, однако никто уже не говорит ничего нового. Либо повторяются избитые речи о том, что нельзя дать террористам победить, либо начинается молчаливое отчаяние. Однако люди, уставшие реагировать на терроризм, не столь апатичны. В них кипит ярость, которая может вылиться в неожиданные результаты на выборах, которые пройдут в Соединенном Королевстве 8 июня.

Прежде считалось, что основной темой на этом голосовании станет выход Великобритании из состава ЕС, но теперь это не так. Похоже, что произошедшие за три месяца теракты в значительной степени изменили ландшафт, на котором будут развиваться эти выборы. Многие полагали, что террористические атаки лишь помогут нынешнему премьер-министру Великобритании одержать верх на всеобщих выборах, поскольку считается, что позиции лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина довольно слабы по вопросам исламизма и внешней политики. Тем не менее британский народ оказался более миролюбивым, нежели многие считали. Более того, в состоянии страха люди могут вести себя по-разному.

Британский народ, без сомнения, устал от того, что лидеры, которые не могут его защитить, говорят с ним как с толпой «запуганных овец». Это находит отражение в опросах общественного мнения. В частности, в одном из них, проведенном организацией YouGov, Лейбористская партия отставала от консерваторов всего лишь на одну позицию — ошеломительный показатель, если учесть, насколько широким был отрыв всего лишь месяц назад. И Тереза Мэй сказала по вопросу терроризма все, что должны говорить политики. Она в глубине души «секьюрократ» — человек, который считает, что правильным ответом на насильственный экстремизм является постоянное увеличение безопасности.

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Однако многие по-прежнему чувствуют себя незащищенными. И хотя стоит особенно поблагодарить тех, кто первым отреагировал на угрозу, за их храбрость — британская полиция показала себя довольно хорошо во время произошедшего, ликвидировав трех террористов за восемь минут, — недовольство государством нарастает. Гражданские свободы жителей островного государства сокращаются, однако безопасности по-прежнему нет. И теперь Мэй говорит о том, чтобы принять жесткие меры в интернете — шаг, который, без сомнения, станет причиной нового раунда споров.

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Хотя большинство считает Джереми Корбина безнадежным «левым нытиком», однако эти выборы уже доказали свою необычность, и менее чем через год после Brexit народ Великобритании, возможно, снова не прочь пережить «летнее безумие».

David Hunt Джереми Корбин

Поэтому Консервативная партия может быть неприятно удивлена результатами выборов. И в Вестминстере хорошо понимают, что хотя укрепление позиций вполне реально, именно в интересах Консервативной партии нагнетать разговоры об их шансах. Так, Линтон Кросби, стратег, ведущий кампанию консерваторов за щедрое вознаграждение, хочет страхом заставить среднюю Англию — представителей среднего и низшего среднего класса, который чаще всего за консерваторов, — массово прийти на выборы.

Не ясно, сработает ли это, поскольку избиратели более странные люди, нежели считает Кросби, а из-за терроризма они становятся более нестабильными. Соскучившаяся и разозленная Великобритания, возможно, окажется не прочь избрать такого «катастрофического социалиста», как Джереми Корбин.

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