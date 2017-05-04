Партия Мэй лидирует перед выборами парламента Британии — опрос YouGov

Лондон, , 04:26 — REGNUM Согласно опросу поллстера YouGov, проведенному в Великобритании 2 и 3 мая, консерваторы премьер-министра Терезы Мэй являются безусловными лидерами голосования на предстоящих выборах в парламент Великобритании, передает Reuters.

Согласно опросу, выборка которого составила 2066 взрослых граждан Великобритании, Консервативная партия имеет поддержку 48% избирателей. Консерваторы опережают своих основных конкурентов из Лейбористской партии на 19% — противников Терезы Мэй поддерживает 29% граждан.

За либерал-демократов на предстоящих выборах готовы голосовать 10% опрошенных. «Партию независимости Великобритании» поддерживает 5% избирателей.

Опрос сильно отличается от результатов того же поллстера, представленных 26 апреля. Неделю назад, по опросу YouGov, консерваторов поддерживали 45% избирателей, 29% поддерживали Лейбористскую партию. При этом тогда же в параллельном опросе Ipsos поддержка партии Терезы Мэй оценивалась в рекордные 49%.

Напомним, с 3 мая в соответствии с указом премьер-министра Терезы Мэй началась процедура роспуска парламента Великобритании.

В соответствии с законодательством, парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до проведения всеобщих выборов. Досрочные выборы в главный законодательный орган страны намечены на 8 июня.

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