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МИД РФ отреагировал на арест авторов ИА REGNUM в Белоруссии

Политика
В министерстве согласны с заявлением посла Сурикова

Москва, 27 Декабря 2016, 18:12 — REGNUM  Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала заявление чрезвычайного и полномочного посла России в Белоруссии Александра Сурикова относительно арестованных в республике авторов ИА REGNUM российской точкой зрения. «МИД РФ разделяет позицию, сказанную послом», — заявила она 27 декабря в ходе еженедельного брифинга.

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«Наш посол в Белоруссии дал развернутый комментарий по поводу истории с задержанием белорусских граждан Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко. Они действительно сотрудничали и работали с российскими изданиями, в частности, с агентством REGNUM. Поэтому посол высказал нашу российскую точку зрения на этот вопрос. Я хотела бы сказать, что мы разделяем то, что было сказано послом. Употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство» в отношении Белоруссии и белорусов — конечно, недопустимо», — подчеркнула Захарова.

«Недонарод» и «недогосударство» из уст людей, которые влияют на общественное мнение — это вещи, конечно, просто абсолютно непотребные. Потому что они могут способствовать разжиганию и ксенофобии, и межнациональной… ну, если не ненависти, то проблем точно», — добавила Захарова.

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При этом официальный представитель МИД РФ уточнила, что Министерство подтверждает свою абсолютную приверженность свободе слова и необходимости защиты прав и журналистов, и людей, которые работают в качестве журналистов:

«Как опять же и сказал посол, как это следует из его комментария, мы находимся в постоянном контакте с нашими белорусскими коллегами по этому поводу. И ещё раз говорю, со своей стороны заявляем о полной приверженности необходимости защиты, как свободы слова, так и журналистов — я думаю, в этом нас заподозрить очень сложно, в несоблюдении этих норм и невнимании к судьбе журналистов».

Мария Захарова также подтвердила получение официальных запросов от ИА REGNUM относительно арестованных в Белоруссии Павловца, Алимкина и Шиптенко.

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Напомним, в начале декабря 2016 года в Белоруссии были задержаны авторы ИА REGNUM Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко, выступавшие со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. Их обвиняют в разжигании межнациональной розни, в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр информации Белоруссии Лилия Ананич в своём официальном комментарии о причинах задержания журналистов буквально признала политические мотивы репрессий.

20 декабря на пресс-конференции в Минске чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Александр Суриков заявил, что считает арестованных в республике авторов ИА REGNUM «радикальными журналистами», статьи которых «вбивали клин» в отношения двух стран.

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