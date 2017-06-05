Из ответов президента РФ Владимира Путина по поводу Курил на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума следует, что в руководстве страны разделяют мнение специалистов-японоведов, высказанное и на страницах ИА REGNUM:

США

Нельзя отдавать Курилы под военные базы США

Отдать Курилы Японии — значит отдать Курилы США

«Если бы Курилы отошли Японии, появилась бы возможность размещения там американских войск», — заявил президент. Он напомнил об американских авианосцах в регионе, о создании и развертывании систем ПРО на Аляске и в Южной Корее, о русофобии, которая нагнетается в США. Особо подчеркнуто: «В этих условиях даже предположить, что завтра на Курилах появятся базы какие-то или элементы той же ПРО, для нас это просто неприемлемо абсолютно».

Говоря о размещении баз или военных объектов США на Курилах в случае их гипотетической передачи Японии, президент напомнил, что это вытекает из договора между США и Японией и подписанных протоколов. «Нам их не показывают, но мы в целом знаем их содержание. Я сейчас не буду детализировать, хотя эти детали мне известны. Но возможность размещения на этих территориях американских войск есть», — отметил глава государства.

Вместе с тем Путин высказал мнение, что можно добиться демилитаризации Курильских островов, для чего необходимо снижать напряженность во всем регионе. Было заявлено: «…Но демилитаризации одних островов совершенно недостаточно. Нам нужно подумать над снижением вот этого напряжения в целом регионе. В целом и только так можно выйти на такие серьезные долгосрочные договоренности. Но какие они могут быть сейчас, просто очень сложно сказать. Но они, мне кажется, возможны».

Mil.ru Российский беспилотник на Курильских островах

Это дало повод отдельным блогерам «заподозрить» президента в намерении вести дело к демилитаризации искомых Токио островов с тем, чтобы создать условия для их сдачи Японии. К удивлению, и мой уважаемый коллега по «японскому цеху» — руководитель центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов отметил в интервью, что японцы должны радоваться подобному заявлению Владимира Путина. «С одной стороны, японцы бы не хотели [размещения американских войск], потому что это обострит отношения с Россией и ещё больше отдалит перспективу получения островов. С другой стороны, они, конечно же, хотели бы, чтобы что-то на этих островах делалось, потому что Курилы активно превращаются в наш форпост. Вообще, по поводу этого заявления японцы не должны расстраиваться потому, что явно читается, что Путин допускает передачу японцам этих островов. Это их должно радовать», — заключил эксперт.

Однако в самой Японии, неизменно тщательно анализируя каждое слово выступлений президента РФ по Курилам, отнюдь не обрадовались высказываниям российского лидера. Одна из центральных газет страны «Санкэй симбун» в озаглавленной «Путин под предлогом японо-американского договора безопасности сдерживает Японию» корреспонденции из Москвы отмечает: «Заявляя, что в случае передачи островов Японии существует возможность размещения на них американской армии, фактически Путин показывает, что (передача островов) затруднительна». При этом выделяются слова Путина о том, что «Россия хочет купировать угрозы на дальних подступах, и в этом смысле острова довольно удобны».

U.S. Missile Defense Agency Американская система ПРО

«Вместе с тем, — пишет газета, — Путин назвал «возможной» демилитаризацию северных территорий, отметив, что для этого необходимо ослабление напряженности во всем регионе. Он намекнул, что в будущем возможно достичь согласия в этом вопросе, но ничего конкретного не сказал».

Понимание же сказанного президентом России автором этих строк ближе к японскому. А именно: для России «абсолютно неприемлема» ситуация, когда американцы и их союзники будут создавать ей угрозу еще и с Курил.