Отдать Курилы Японии — значит отдать Курилы США

Токио, , 09:16 — REGNUM В том случае, если состоится передача Россией южных Курил Японии, на эти территории распространится действие американо-японского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. С таким заявлением выступил в японском парламенте министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, передаёт RT.

«По договору Японии и США, не иначе как на все районы Японии распространяется его пятая статья», — заявил Кисида. Уточняется, что, согласно договору, Вашингтон обязан защищать японскую территорию от внешних врагов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля вышло постановление премьер-министра России Дмитрия Медведева о присвоении географических названий пяти островам Курильской гряды — в соответствии с законом «О наименованиях географических объектов» и по предложению Сахалинской областной думы.

Токио выразило протест в связи с этим действием России. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Сугу заявил: «Это не отвечает позиции нашей страны и вызывает крайнее сожаление».

Напомним, Япония претендует на четыре острова Курильской гряды, которые входят в состав РФ. Москва не согласна рассматривать этот вопрос до тех пор, пока не будет подписан мирный договор.

«Сначала заключаем мирный договор, потом вступает в действие декларация [1956 года], и два острова передаются Японии», — сказал президент России Владимир Путин 13 декабря в преддверии визита в Японию.

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