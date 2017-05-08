Режим ожидания

Lenenergo.ru Электрозаправка ПАО «Ленэнерго»

Российский рынок в апреле показал рост. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в апреле 2017 года составили 129,5 тысяч машин, что оказалось на 6,9% выше, чем в апреле прошлого года. Об этом в мае сообщили в Ассоциации европейского бизнеса. В целом в 2017 году продажи увеличились на 2,6%.

Рост во многом основан на низкой базе прошлых лет, хотя даже это можно считать успехом для российского авторынка.

Наверняка рынок рано или поздно восстановится, поэтому исход предсказуем. Другое дело — сложно предположить, когда это произойдет и кто будет работать на рынке к тому времени, — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM главный редактор журнала «Автобизнесревю» Евгений Еськов. — В любом случае рынок стабилизируется — динамика спроса улучшается от снижения темпов падения в конце 2016 до положительной вначале 2017, и это хороший знак».

По итогам апреля российский авторынок сохранил пятое место в европейском рейтинге. Лидером по продажам автомобилей в апреле стала Германия, за ней последовали Франция и Италия. Четвертое место заняла Великобритания с показателем 152 тысячи машин.

Мировой авторынок в апреле снизился на 1,4% до 7 млн 372 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей. Отрицательный результат зафиксирован впервые с августа 2015 года.

Government.ru Дмитрий Медведев

За госсчет — можно

Одним из локомотивов продаж новых автомобилей в России стала господдержка. Согласно данным Минпромторга, в целом по итогам четырех месяцев 2017 года с использованием мер стимулирования спроса реализовано более 240 тысяч автомобилей, что составляет более половины объема рынка.

Особое значение имеет льготное кредитование, и в мае этого года правительство постановило продлить программу еще на один год. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления о продлении программ льготного автокредитования и льготного лизинга колесных транспортных средств на 2017 год.

Согласно постановлению, предельная стоимость автомобиля, реализуемого по программе, увеличена с 1,15 млн рублей до 1,45 млн рублей, а скидка по автомобильному кредиту в 2017 году составит не более 6,7 процентного пункта от ставки кредита. Общий объем финансирования программы составляет 10 млрд рублей. Предполагается, что по программе будет реализовано не менее 350 тысяч автомобилей в кредит по льготной ставке, а по льготному лизингу — не менее 41,5 тысяч единиц техники.

Такая мера позволит компенсировать подорожание автомобилей в течение 2016 года, а также даст возможность расширить перечень субсидируемых марок и моделей автотранспортных средств.

Господдержка — это, пожалуй, единственное, что держит российский рынок на плаву последние несколько лет, и решение продлить программы более чем разумно, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM автомобильный эксперт Валерий Быков. — Пока рынок только на пути к восстановлению и находится всё же в шатком состоянии, несмотря на зафиксированный рост, господдержка дает хоть какую-то стабильность и позволяет дилерам и производителям почувствовать более-менее спокойно».

Ilya Plekhanov Школьный автобус

Отморозить уши назло маме

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ от 15 мая, согласно которому сроком на три года вводятся санкции в отношении ряда российских компаний, в числе которых оказались ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ» (РФ), а также входящие в нее ООО «Русские автобусы — Группа ГАЗ» (Московская обл.) и ООО «Павловский автобусный завод».

В отношении этих компаний будет применена блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капитала из Украины, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств.

В 2016 году, по данным «УкрАвтопрома», продукция российского производителя ПАЗ, который входит в группу ГАЗ, стала лидером автобусного рынка Украины.

Этим решением украинцы сделали подарок в первую очередь Белоруссии, которая конечно же будет рада продать российские запчасти на Украину, но уже по другой цене. Существующий парк автобусов все равно надо будет обслуживать, а если эти запчасти запрещено покупать в России, то их будут покупать в тех странах, которые готовы будут продать запчасти с наценкой,» — считает доктор экономики Анна Мейзер. По ее словам, такие указы никак не соотносятся с экономикой, а являются сугубо политическими — очередной попыткой Украины распрощаться со всем российским. «Порошенко совсем нет дело, на чём и как будут работать и ездить граждане его страны, главное — произвести впечатление очередным громким заявлением», — считает эксперт.

Morio Выхлопная

Дизельгейт по-американски

Владельцы автомобилей производства General Motors обвинили корпорацию в целенаправленном нарушении экологических норм на территории Соединенных Штатов. Предполагается, что в машинах компании с дизельными двигателями было установлено программное обеспечение, позволяющее обходить требования, касающиеся содержания вредных веществ в выхлопных газах. Указанное ПО могло быть установлено примерно в 705 тысячах пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra 2011−2016 модельных годов.

Коллективный иск против General Motors подала юридическая компания Hagens Berman от лица владельцев автомобилей производства концерна. Истцы требуют от GM выплаты компенсации, однако ее размер пока неизвестен. Официальные представители автопроизводителя в свою очередь заявили, что считают обвинения необоснованными, а также выразили готовность защищаться в суде.

Можно сказать, что бумеранг вернулся американцам обратно — после серьезных обвинений немецкий производителей. Экологические претензии как способ добиться различных политических и экономических результатов, становится для США оружием против самих себя. Однако не исключено, что всё же эта крупная игра и действительно является попыткой сохранить природу, а не только рычагом давления для продвижения собственных «экологичных» производителей на мировом рынке.

В нарушениях, как и GM, в прошлом месяце в США обвинили автомобильный концерн Fiat Chrysler. Также в конце мая в связи с подозрениями в манипуляции данными о вредных выбросах в атмосферу в нескольких офисах автопроизводителя Daimler немецкие правоохранители провели обыски. Сотрудников компании обвиняют в умышленном сокрытии информации и размещении рекламы, вводящей покупателей в заблуждение. При этом Daimler выразила готовность сотрудничать со следствием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года Агентство по охране окружающей среды США заявило о том, что автомобильный концерн Volkswagen Group использовал программные методы для занижения показателей уровня выбросов вредных веществ во время тестирования автомобилей с дизельным двигателем. В связи с этим Министерство юстиции Соединенных Штатов начало расследование в отношении немецкой компании. «Дизельгейт» был признан самым масштабным и самым затратным скандалом в автомобильной индустрии. Общие затраты концерна из-за дизельного скандала уже превысили $19,2 млрд.

Lenenergo.ru Электрозаправка ПАО «Ленэнерго»

Заправка для ценителей

В Санкт-Петербурге 30 мая открыли сразу 15 заправочных станций для электромобилей ПАО «Ленэнерго». Об этом сообщили на сайте компании. В торжественной обстановке автовладельцы получили «Карты клиента» для активации процесса заряда — всего в городе насчитывает 47 машин на электрическом двигателе.

Создание сети электрозаправочных станций в Петербурге является частью всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта, которую реализует ПАО «Россети». Предполагается, что в рамках проекта до 2020 года будет сформирована сеть зарядных станций для общественного и частного транспорта сначала в ключевых регионах, а затем и в масштабах всей России.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проект «Ленэнерго» является пилотным. Кроме существующих станций, до конца 2017 года — начала 2018 года планируется открыть для публичного пользования еще не менее 10 электрозаправок, отмечают в «Ленэнерго».

Популяризация электротранспорта связана с тем, что выбросы от таких транспортных средств равны нулю, что положительно скажется на экологии. Однако эффект лишь локальный — в конкретный момент на конкретной улице. В целом же электромобили не избавят атмосферу от выбросов — не учитывается вред от аккумуляторов электротранспорта. Батареи можно перерабатывать, но переработка является энергоемким процессом, в котором для извлечения металлов тратится от 6 до 10 раз больше энергии, чем требуется для производства материалов другими способами. Более того, аккумуляторы имеют ограниченный срок службы и содержат в большом количестве высокотоксичный литий, а также содержат тяжелые металлы (в большинстве типов кобальт), высокодисперсный углерод, обладающий канцерогенным действием и другое.

Кроме того, электромобили работают на той же энергии, что и автомобили с ДВС, — от сгоревшего ископаемого топлива (уголь, нефть, газ). Разве что в случае с электромобилями топливо сжигается на ТЭС, и энергия через систему электропроводов, с большими потерями, сильно вырастая в цене, поступает в электромобиль. Так что экологичность таких автомобилей сильно преувеличена.

Pinsdaddy.com Автомобиль Milano Red

Сами себе иномарки

Российские и австрийские специалисты договорились о совместной работе над новым спортивным автомобилем. Соглашение было подписано в прошлом месяце в Симферополе. Компании группы «ПИК Вектор» будут осуществлять конструкторскую работу для австрийского производителя Milan automobile GMBH. Опытно-конструкторское бюро «Цель» является разработчиком облика и аэродинамической конструкции спорткара, а само производство модели будет налажено в Австрии. Новый автомобиль получит название Milano Red, и его мощность составит не менее 1000 лошадиных сил.

Первоначально будет выпущен предсерийный вариант спорткара, а уже финальная версия выйдет уже к осени 2018 года. Модель будет выпускаться примерно по 20 автомобилей в год. Считается, что российско-австрийский автомобиль сможет составить конкуренцию Ferrari, Lamborghini и Porsche.