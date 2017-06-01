* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Наверняка многие помнят секретный план кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа по уничтожению террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и то, как Трамп хвастался тем, что ему известно лучше, чем генералам армии США, как бороться с боевиками. Тем не менее по прошествии нескольких месяцев стало очевидно, что предвыборные слоганы Трампа в очередной раз разбились о камни реальности, пишет Брайан П. Маккеон в статье для The Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Борьба по-обамовски»

Так, администрация Трампа, яростно критиковавшая своих предшественников за подход к борьбе с радикалами, теперь приняла те же ключевые элементы стратегии Обамы против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), более того, Трамп больше не считает служивших при Обаме генералов такими уж плохими.

В частности, 19 мая, когда Вашингтон переживал очередной скандал вокруг Белого дома, Пентагон объявил о том, что председатель и вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов — генерал морской пехоты США Джозеф Данфорд и генерал ВВС Пол Селва соответственно — будут вновь назначены на свои посты на еще один срок. На своих местах останутся и командующие, возглавляющие военные кампании в Афганистане, Ираке, Северной Африке и Сирии, — места со значительным присутствием ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В тот же самый день Данфорд и глава Минобороны США Джеймс Мэттис сообщили работающему в Пентагоне журналистскому корпусу о проведении кампании против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ускорить которую им приказал Трамп. Они раскрыли лишь некоторые детали плана, представленные президенту, но даже из этого можно было сделать определенные выводы.

Данфорд и Мэттис подчеркнули два значительных изменения: передача больших полномочий командующим, находимся на земле, и смена тактики с выдавливания боевиков из безопасных для них мест на окружение их в их «цитаделях». Что важнее, Мэттис подчеркнул, что правила задействования боевых сил и средств не изменились, тогда как армия США приложит все необходимые усилия для предотвращения жертв среди мирного населения. Поэтому об обещании Трампа «забомбить» к чертям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» можно забыть. По всей видимости, можно забыть и о желании советника по национальной обороне расширить присутствие войск США в Сирии.

Эти изменения носят тактический, а не фундаментальный стратегический характер. Подход Обамы, заключавшийся в работе с партнерами в Ираке и Сирии, сохранен. Более того, продолжается кампания коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесением авиаударов по боевикам. Вашингтон также не отказывается от вооружения, подготовки и отправки советников партнерам на местах, в ходе чего лишь используется ограниченный контингент войск США. Ключевой целью США по-прежнему является захват двух оставшихся центров так называемого «халифата» — иракского Мосула и сирийской Ракки — и борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге Сирии и в долине реки Евфрат. Стоит отдать Трампу должное, поскольку он одобрил поставки оружия сирийским курдам, несмотря на противодействие своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

По всей видимости, Трамп согласился с высказыванием Обамы, что нынешний подход наиболее эффективен. Так, значительный рост численности войск США в Ираке привел бы к повышению риска для них, а также подтолкнул бы Иран и его партнеров в шиитских формированиях к более активным действиям. При этом с плеч правительства в Багдаде снималась бы необходимость самостоятельно справиться с вызовом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и создать инклюзивное правительство после поражения группировки. Так, с августа 2014 года операция по уничтожению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стоила США менее $15 млрд, тогда при ее проведении погибло всего лишь 11 граждан США. Это несравнимо с тысячами человеческих жизней и сотнями миллиардов долларов, потерянными в США в Ираке десятилетие назад.

Обама верил в максиму, что вопросы войны слишком важные, чтобы оставлять их генералам, поэтому и контролировал жестко их действия в Ираке, Сирии и других местах. Несмотря на то, что внимательный анализ Белым домом стратегии в отношении уничтожения боевиков потребует времени и сил, которые можно было бы потрать на другие важные дела, все же таким образом будет существовать гарантия, что главнокомандующий США будет готов взять на себя ответственность за просчеты — черта, которую Трамп пока не продемонстрировал.

Важно, что решение Трампа делегировать часть своих обязанностей не означает изменения в принципах выбора целей. Так, США и их партнеры могли добиться успеха в битвах за Мосул и Ракку, используя активно безразборные бомбежки — тактика, которую, как считает автор, активно применяли Россия и официальный Дамаск в Алеппо, однако это будет идти вразрез с законами ведения вооруженного конфликта и ценностями США, а также поможет ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в пропаганде и вербовке. Недавнее увеличение количества жертв среди мирного населения в Мосуле, подчеркивает автор, является, скорее всего, следствием сложности городской застройки, а не смены тактики.

Читайте также: С начала сражения за Мосул убиты более 16 тысяч мирных жителей

Более того, заключает автор, генералы США никогда не говорили, что война против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии будет простой или быстрой. Однако она дала результаты, поскольку удерживаемая ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) территория благодаря ей сократилась.