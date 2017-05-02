С начала сражения за Мосул убиты более 16 тысяч мирных жителей

Мосул, Ирак, , 23:26 — REGNUM С начала сражения за иракский город Мосул погибло более 16 тысяч мирных жителей, сообщает газета «Известия», ссылаясь на неофициальный источник в правительстве Ирака.

По информации издания, не менее девяти тысяч из числа погибших приходится на женщин и детей.

Кроме того, порядка 19 тысяч мирных людей получили ранения различной степени тяжести. При этом источник подчеркивает, что «речь идет о тех, кто пострадал не только от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и от иракской армии и международной коалиции» во главе с США.

Одновременно с этим, член комитета иракского парламента по правам человека Хабиб ат-Тарфи заявил, что количество жертв среди мирных жителей сильно завышено.

По его мнению, такие сообщения являются информационными атаками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ответ на успехи армии Ирака. При этом ат-Тарфи пояснил, что «статистические данные по жертвам среди мирного населения в ходе битвы за Мосул формируются на ежедневной и еженедельной основе», но раскрыты эти цифры будут лишь после завершения военной операции.

Тем не менее, военные эксперты считают цифру потерь среди мирного населения вполне реалистичной, так как военные США, фактически руководящие штурмом Мосула, никогда не считались с потерями среди мирных жителей, особенно если они не являются гражданами США.

Напомним, военная операция по освобождению Мосула от отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжается уже шесть месяцев. Сроки ее окончания представители коалиции во главе с США многократно сдвигались, а теперь даже не называются.

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