Вторник, 2 Мая 2017 года
23:27:34 МСК

С начала сражения за Мосул убиты более 16 тысяч мирных жителей

Политика

Более половины из них — женщины и дети

Мосул, Ирак, 2 мая 2017, 23:26 — REGNUM  С начала сражения за иракский город Мосул погибло более 16 тысяч мирных жителей, сообщает газета «Известия», ссылаясь на неофициальный источник в правительстве Ирака.

По информации издания, не менее девяти тысяч из числа погибших приходится на женщин и детей.

Кроме того, порядка 19 тысяч мирных людей получили ранения различной степени тяжести. При этом источник подчеркивает, что «речь идет о тех, кто пострадал не только от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и от иракской армии и международной коалиции» во главе с США.

Одновременно с этим, член комитета иракского парламента по правам человека Хабиб ат-Тарфи заявил, что количество жертв среди мирных жителей сильно завышено.

По его мнению, такие сообщения являются информационными атаками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ответ на успехи армии Ирака. При этом ат-Тарфи пояснил, что «статистические данные по жертвам среди мирного населения в ходе битвы за Мосул формируются на ежедневной и еженедельной основе», но раскрыты эти цифры будут лишь после завершения военной операции.

Тем не менее, военные эксперты считают цифру потерь среди мирного населения вполне реалистичной, так как военные США, фактически руководящие штурмом Мосула, никогда не считались с потерями среди мирных жителей, особенно если они не являются гражданами США.

Напомним, военная операция по освобождению Мосула от отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжается уже шесть месяцев. Сроки ее окончания представители коалиции во главе с США многократно сдвигались, а теперь даже не называются.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Ирака заняли древний город Хатра

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Освобождение Мосула
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Путин поговорил с Трампом по телефону
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
02.05.17
«Башнефть» без Хамитова, митинговая активность: Башкирия за неделю
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
02.05.17
Российские актеры объяснили причины отказа от выступления в Крыму
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Культура
NB!
02.05.17
Эрдоган: Турция готова попрощаться с Евросоюзом
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
02.05.17
«Мадуро созывает Учредительное собрание с целью ликвидировать оппозицию»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
02.05.17
Дмитрий БуяновРоссия на пороге мятежа. Усвоим ли мы уроки истории?
МоскваРоссия Дела Алексея Навального Политика
NB!
02.05.17
Жилой дом вместо спортшколы: дело о мошенничестве в мэрии Воронежа
ВоронежРоссия Коррупция Происшествия
NB!
02.05.17
Число отравившихся детей в лагере Удмуртии выросло до 66 человек
ИжевскРоссия Массовые пищевые отравления Происшествия
NB!
02.05.17
Мэрия Москвы опубликовала список пятиэтажек, запланированных под снос
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Экономика
NB!
02.05.17
«Одесса. Помним»: В Екатеринбурге почтили память невинных жертв трагедии
ЕкатеринбургРоссия Гражданская война на Украине Общество
NB!
02.05.17
Молдавия: Нахождение войск РФ в Приднестровье признано «неконституционным»
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
02.05.17
La Vanguardia: «Путин Меркель не уступит»
МадридИспания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
02.05.17
Юрий СеливановОдесская Хатынь: забвение отменяется
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Общество
NB!
02.05.17
Украина хочет конкурировать с российскими «Северными потоками»
КиевУкраина Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
02.05.17
Минюст России отказался допросить Горбачёва
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
02.05.17
«Remember Odessa. Stop fascism»: в Москве вспоминали жертв Дома профсоюзов
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Общество
NB!
02.05.17
Путин: Донбасс никто не отделял — Украина сама его отторгла
СочиКраснодарский крайРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.05.17
За геев Чечни перед Путиным попросила Ангела Меркель
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Политика
NB!
02.05.17
В Воронежской области перезахоронят жертв «дороги на крови»
ВоронежРоссия Поиск останков погибших во время Великой Отечественной войны Общество
NB!
02.05.17
Мировое сообщество не имеет права забывать о трагедии в Одессе – Путин
СочиКраснодарский крайРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.05.17
Военный Донбасс: Обстреляна школа в ДНР, ранены трое гражданских
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
02.05.17
Что будет с ценами на нефть после продления сделки ОПЕК по нефти?
ЛондонВеликобритания Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
ещё главное