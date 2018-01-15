Для лиц, которые просят убежища от политических преследований стратегических партнеров, Грузия становится ненадежной страной. События с исчезновением скрывавшегося в Грузии от преследований властей Азербайджана журналиста Афгана Мухтарли подтверждает это предположение.

Belta.by Перо

О том, что азербайджанский журналист пропал, грузинским СМИ сообщила его супруга Лейла Мустафаева. Судя по ее рассказу, Афган Мухтарли пропал 29 мая вечером, после 18:00 часов по тбилисскому времени, так как в это время он позвонил ей по телефону и сообщил, что вместе с другом находится в кафе на улице Бараташвили. Домой он так и не вернулся. Лейла Мустафаева также сообщила, что в последнее время за ее мужем постоянно следили сотрудники азербайджанских спецслужб, о чем Афган Мухтарли регулярно информировал правоохранительные органы Грузии. Исчезновение журналиста его супруга напрямую связывает с его профессиональной деятельностью, так как он, еще будучи в Баку, открыто критиковал власти Азербайджана, а в 2015 году был вынужден переехать в Тбилиси.

Некоторое время о местонахождении Афгана Мухтарли в Грузии ничего известно не было, но затем адвокат журналиста Зибейда Захариева в беседе с Общественным телевидением Грузии заявила, что ее подзащитный был задержан в Азербайджане и находится в Баку. Со ссылкой на другого адвоката задержанного журналиста Эльчина Садыгова, грузинские телекомпании также сообщили, что 29 мая вечером на Мухтарли недалеко от его дома в Тбилиси напали неизвестные ему лица, которые избили и силой затолкнули его в автомобиль марки «Опель», надели на голову мешок и увезли. По дороге его дважды пересаживали из машины в машину, после чего доставили к границе с Азербайджаном. Здесь, как утверждают адвокаты со ссылкой на своего подзащитного, ему подложили 10 тысяч евро. И на основании этой улики журналист был задержан по обвинению в незаконном пересечении границы и контрабанде. В настоящее время, по информации адвокатов, он находится в заключении в Баку.

Такие обстоятельства похищения азербайджанского журналиста навели многих в Грузии на мысль, что без участия и причастности грузинских правоохранительных органов осуществить этот план было невозможно. Тем более, что при пересечении грузино-азербайджанской границы с обеих сторон предусмотрены определенные законом процедуры.

«Не должно быть никаких сомнений относительно того, что грузинское государство либо закрывает глаза на преступления, либо хладнокровно относится к исчезновению Афгана Мухтарли», — заявил в связи с происшедшим народный защитник Грузии Уча Нануашвили.

Омбудсмен считает, что правоохранительные органы Грузии должны были эффективно отреагировать на этот факт. Он призывает их прежде всего принять все меры для своевременного пресечения преступления, а затем — для привлечения к ответственности всех виновных в этом преступлении лиц и вынесении им адекватного наказания.

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«Грузинское государство должно полностью обеспечивать защиту прав всех проживающих на его территории лиц. Процессы, происходящие в соседних государствах, не должны оказывать влияния на уважение грузинского государства к правам человека. Все без исключения проживающие в Грузии лица должны иметь ощущение безопасности и законного, справедливого отношения», — заявляет Уча Нануашвили и ссылается на резолюцию ПАСЕ № 2141 (2017), в которой говорится о серьезных проблемах с независимостью СМИ и свободой выражения мнения в Азербайджане.

Народный защитник считает, что в любом случае в Грузии следует забить тревогу относительно защищенности лиц, которые просят у стране убежища. По его словам, если власти Грузии не знали о запланированном похищении Мухтарли, это плохо, но еще хуже, если им было известно об этом.

«Это очень печальный и тревожный факт, когда человек исчезает в центре города, а потом мы узнаем, что он находится в соседнем государстве. Он стал жертвой пыток и ненадлежащего обращения. Необходимо поставить вопрос о политической ответственности соответствующих государственных структур, если не будет дан ответ на вопрос, насколько защищена в стране безопасность каждого гражданина», — пояснил Уча Нануашвили в беседе с журналистами.

Специальное заявление в связи с фактом похищения и перевозки в Азербайджан Афгана Мухтарли распространили грузинские неправительственные организации, которые выразили крайнее беспокойство в связи со случившимся и вероятной причастностью к похищению журналиста грузинских спецслужб.

«Выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с фактом вероятно принудительного исчезновения азербайджанского активиста и журналиста Афгана Мухтарли, который, как выясняется из распространенной его адвокатом информации, был задержан в Тбилиси, у собственного дома и силой усажен в машину. По информации адвоката, задержавшие его лица не представились, но, по мнению Мухтарли, это были сотрудники грузинских спецслужб», — отмечают грузинские НПО.

В заявлении говорится, что и Мухтарли и его жена, также журналист по профессии, подвергались систематическим преследованиям со стороны властей Азербайджана за свою журналистскую деятельность и решили жить и работать в Грузии. Здесь они продолжали писать о бизнес-интересах и коррупционных схемах правительства Азербайджана и семьи Ильхама Алиева, из-за чего интерес к ним со стороны азербайджанских властей был высок и выражался в слежке за ними на территории Грузии.

Авторы заявления с сожалением отмечают, что и Лейле Мустафаевой, и ряду других азербайджанских активистов и журналистов правительство Грузии отказало в продлении вида на жительство. А в последний период фиксируется практика, когда гражданам Азербайджана, критически настроенным к правительству Алиева, Грузия отказывает в выдаче вида на жительство или присвоении статуса беженца.

«Данная практика вызывает подозрения в политической лояльности правительства Грузии к властям Азербайджана, что противоречит с фундаментальными принципами демократии и защиты прав человека. Вместо того, чтобы сделать грузинское государство безопасным пространством для преследуемых в соседних странах активистов и журналистов и таким путем содействовать развитию в регионе демократических процессов, из-за непринципиальной и лояльной политики правительство Грузии ничего не делает для защиты прав указанных лиц и незаконными и дискриминационными решениями нарушает их права», — говорится в заявлении, которое подписали 9 грузинских НПО.

Неправительственные организации уверены, что без поддержки и непосредственного участия представителей грузинского государства незаконно лишить азербайджанского журналиста свободы и тем более доставить его на территорию Азербайджана никто не смог бы.

По информации жены Мухтарли, документы похищенного журналиста, в том числе его паспорт, остались в Тбилиси, и этот факт еще больше свидетельствует о вероятной причастности грузинских служб к задержанию и перевозке в Азербайджан Афгана Мухтарли.

Неправительственный сектор призывает правительство Грузии немедленно сделать заявление, которое либо подтвердит, либо опровергнет подозрения относительно причастности представителей Грузии к похищению и выдаче азербайджанского журналиста властям Азербайджана.

Правительство Грузии также призывают неукоснительно соблюдать международное и грузинское законодательство и обеспечивать защиту прав человека, в том числе укрывающихся в Грузии от преследований иностранных граждан, а в деле Афгана Мухтарли обеспечить проведение эффективного, своевременного и независимого расследования.

На призывы НПО откликнулось МВД Грузии, которое в коротком заявлении сообщило, что по делу Афгана Мухтарли начато расследование по статье 143 УК Грузии, что предусматривает ответственность за незаконное лишение свободы.

«Параллельно ведется коммуникация с азербайджанской стороной. Как только будут установлены фактические обстоятельства, общественности будет предоставлена детальная информация», — обещает министерство.

За последние несколько дней это уже второй случай задержания в Грузии лиц, неугодных властям соседних государств, которые являются для Грузии стратегическими партнерами. Несколько дней назад в Тбилиси был задержан один из руководителей колледжа имени Демиреля Мустафа Эмре Чабук. Он был арестован на основании экстрадиционного требования властей Турции, и в Тбилиси ему была вынесена мера пресечения — предэкстрадиционное заключение. Турция обвиняет его в пособничестве терроризму. Заявления Мустафы Эмре Чабука о том, что его преследуют по политическим мотивам и что на родине его ждут пытки и бесчеловечное обращение, на решение грузинского судьи не повлияло.

(сс)3dman_eu В наручниках

И Турция, и Азербайджан провозглашены правительством Грузии главными стратегическими партнерами. Но равноправие такого партнерства, особенно на фоне последних событий, вызывает серьезные сомнения. Получается, что для лиц, которые просят у Грузии политического убежища, она становится ненадежной страной. Особенно если убежища просят граждане, неугодные властям «стратегических партнеров».

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Если арест и предэкстрадиционное заключение под стражу Мустафы Эмре Чабука прошли в Тбилиси без особых волнений, то похищение азербайджанского журналиста вызвало в стране волну протеста.

Ряд неправительственных организаций уже выразил этот протест в форме акции у посольства Азербайджана в Грузии. Организаторами акции стали «Центр по правам человека» и «42-я статья Конституции». Протестуя против действий Азербайджана, они одновременно обращаются к правительству Грузии и призывают довести расследование дела Афгана Мухтарли до конца и назвать тех лиц, которые участвовали в его похищении и выдаче властям Азербайджана.