Энергоблоки

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор атомной энергетики

По состоянию на 29 мая 2017 года в работе находилось 11 из 15 энергоблоков украинских АЭС. На энергоблоке №3 Запорожской АЭС — 104-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке №5 Запорожской АЭС — 21-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС — 59-е сутки среднего планового ремонта. Энергоблок №6 Запорожской АЭС 26 мая внезапно отключился — сработала автоматическая защита. Руководство станции подало заявку на внеплановый ремонт до 2 июня.

Диспетчерские графики генерации составляют: 3630 МВт (Запорожская АЭС), 2800 МВт (Ровенская АЭС), 1570 МВт (Южно-Украинская АЭС), 1995 МВт (Хмельницкая АЭС).

Украинский атом — когда реанимация?

В 2017 году украинская ядерная энергетика поставит своеобразный рекорд: сразу 8 энергоблоков продолжают работу, несмотря на истекший срок проектной эксплуатации. При этом только у 6 из них срок эксплуатации продлён после модернизации, работы на блоке №3 Запорожской АЭС и блоке №3 Ровенской АЭС ещё не завершены, хотя срок эксплуатации ЗАЭС-3 истёк в марте, а РАЭС-3 закончится в декабре. Плюс ЗАЭС-4 и Хмельницкой АЭС-1 в следующем, плюс в 2023—2025 годах сверхсрок истечёт у ЗАЭС-1, ЮУАЭС-1 и ЮУАЭС-2.

Между тем даже продление проектного срока — это не просто остановить работу блока, не обнаружить видимых повреждений конструкции и дать добро на ещё 5−10 лет эксплуатации. Это серьёзный и длительный комплекс работ, стоимость которых специалистами оценивается в 5−6 млрд грн для каждого из блоков. В лучшие годы постевромайданного периода «Энергоатом» «наскребал» только 3−4 млрд грн на капитальные инвестиции (которых, разумеется, требуют не только энергоблоки).

С блокадой Донбасса немалая роль ядерной энергетики на Украине возросла ещё более. На корпоративном сайте указывается, что «Энергоатом» — это каждая вторая лампочка страны. Сегодня правильнее говорить, что это уже 6 из 10 лампочек. При таких нагрузках, конечно же, нет возможности выводить блоки из работы на долгий срок для того, чтобы провести необходимые работы по продлению срока службы. Подкрутили — и снова в работу.

«Если частота внеплановых остановок выросла — это значит, что надёжность работы оборудования резко пошла на убыль. Снижение надежности станций — это снижение квалификации персонала. Странным является то, что при этом нет плановой замены отработанных блоков на новые — новой конструкции, нового типа. Пока что ядерная энергетика — это дойная корова, которую только доят. Если вы корову доите и не даете никакой пищи — она падает с ног, и это так и будет», — объясняет доцент кафедры гидроэнергетики, теплоэнергетики и гидравлических машин НУВХП Владимир Кочмарский для ровенского портала ЧаРівне.інфо.

Он же выделяет 3 основных фактора, делающие ситуацию опасной: изношенность оборудования, отсутствие воли признать необходимость срочных инвестиций в отрасль, отсутствие смены — с выходом на пенсию специалистов, подготовленных ещё в СССР, отрасль может остаться без кадров.

Согласен с ним и экс-директор Чернобыльской станции Михаил Уманец.

«…Показатели безопасности резко снижаются. И тому ряд причин — это как продление сроков службы, так и отсутствие ученых в самом «Энергоатоме». За 25 лет Украина так и не сделала своего научно-технического сопровождения атомной энергетики, и все решает госрегулятор, в котором нет ни единого атомщика», — сетует он в комментарии для «Вести-Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Миный Атом

Эксперты разошлись в оценке запаса прочности атомной энергетики Украины. По словам Уманца, у Украины осталось примерно 5 лет, Кочмарский даёт 10. Однако сценарий по прошествии «часа Х» примерно одинаков: резкий рост отказов оборудования, спровоцированного как устареванием, так и последствиями работы энергоблоков в режиме маневрирования (специалисты предупреждают, что топливо российского производства не проектировалось на такой режим). Фактически повторится 2016 год (когда из-за выбытия энергоблоков на плановые и внеплановые ремонты недостающую мощность приходилось добирать тепловыми станциями), но более системно.

«…Мы должны четко понимать, что после 2023, 2025 года у нас уже появится большое количество блоков, продлевать срок эксплуатации которых будет невозможно в принципе… Если мы хотим сохранить нашу энергосистему в работоспособном виде принятием решений о том, чем будут замещаться выводимые из эксплуатаций блоки атомных станций после 2023 года. Причем принимать решения нужно уже, поскольку там весь цикл достаточно длительный, и нужно очень большое капиталовложение. Я так понимаю, что, исходя из этого, что при Викторе Януковиче было принято решение о двух блоках на Хмельницкой АЭС. Но теперь это все уничтожено Минэнерго и «Энергоатомом», и я не совсем понимаю, как наша электроэнергическая система будет жить после 2023 года, если сейчас, в ближайшие полгода, не будет принято некое решение по замещению тех блоков, ресурс которых продлить будет просто невозможно», — разъясняет сроки и последствия сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире радио «Голос Столицы».

В этот раз ТЭС уже могут не справиться и предметно встанет вопрос импорта электроэнергии. И обеспечить её нужное количество могут только РФ и РБ (после достройки БелАЭС). Это даже хорошо, что Польша и Литва сегодня декларируют отказ покупать белорусскую электроэнергию, поскольку покупать её будет Украина, в том числе и по «реверсной» схеме.

Но в украинском правительстве с такими оценками не согласны. «Никакого «Армагеддона» в атомной энергетике не будет. Украина — одна из стран, которая имеет достаточно развитую отрасль атомной энергетики… Более того, сейчас у нас существует специальная Государственная инспекция ядерного контроля. В частности, все проверки происходят по мировым стандартам. Поэтому таких вещей, которые бы выходили за регламентные требования, просто нет», — отбивается от обвинений вице-премьер-министр Владимир Кистион в эфире телеканала ZIK.

«Своими действиями, в частности абсолютным нежеланием заниматься планированием, украинская власть делает невозможным в принципе какой-либо экономический рост на Украине в ближайшее десятилетие, — говорит энергетический эксперт Иван Лизан в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM. — Экономике нужно преимущество: дешёвая и квалифицированная рабочая сила, доступная энергия, легко осваиваемые месторождения полезных ископаемых. Например, ферросплавная промышленность выживала за счёт очень дешёвой электроэнергии. Теперь никакой дешёвой энергии не будет в принципе. Все будет, как в Молдавии: дорого, сурово и до первой просрочки в оплате. Украина — страна с дорогой энергией, потому у её старой промышленности нет никаких шансов. А после вывода АЭС из эксплуатации нужно будет заново проводить электрификацию Украины».

«Энергоатом»

В январе — апреле «Энергоатом» увеличил производство на 2,353 млрд кВт⋅ч (+8,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), до 31,53 млрд кВт⋅ч. Энергетики перевыполнили плановое задание, установленное для них Минэнерго, на 5,6%. Доля «Энергоатома» в структуре производства электроэнергии за эти месяцы составила 57%, а коэффициент использования установленной мощности достиг 79% (+6,6% к январю — апрелю 2016 года).

Рост производства электроэнергии позволил компании увеличить чистую прибыль. В I квартале «Энергоатом» заработал на 42,8 млн грн больше (+6,3% к аналогичному периоду прошлого года).

luctheo Электрические столбы

В конце апреля в Киеве состоялась встреча генерального директора компании «Энергоатом» Юрия Недашковского и исполнительного директора Westinghouse Electric Co. Хосе Эметерио Гутьерреса. По итогам встречи стало известно, что «Энергоатом» собирается создать запас топлива Westinghouse.

«Шесть партий мы планируем в этом году закупить. Скорее всего, часть пойдет в резерв, поскольку у нас постоянно смещаются графики ремонтов, плюс один из блоков, на который мы закупаем, становится на продление срока ремонта службы. Поэтому может получиться, что мы закупим больше, чем загрузим, но это в пределах одной партии», — заявил Недашковский.

Его визави уточнил, что поставка 6 партий топлива ежегодно зафиксирована в контракте до 2020 года. И с этой точки зрения, вероятно, дело не в стремлении создать запас, а в том, что попытка закупить меньше со ссылкой на ремонт или работы по продлению эксплуатации блоков всё равно может вызвать штрафные санкции со стороны поставщика. Тем более что после банкротства американского подразделения для Westinghouse любые деньги — не лишние. А «резерв» в данном случае — просто корректный эвфемизм неспособности «Энергоатома» отстоять свои интересы.

К слову, в I квартале Украина потратила на ядерное топливо 121 млн долл., которые почти поровну (63,8 и 57,6 млн) распределились между ТВЭЛ и Westinghouse

Чернобыльская активность

В зоне отчуждения в конце апреля всё-таки начали строить солнечную СЭС.

«По оценкам министра экологии, электроэнергия будет производиться в пределах 2,5 тысячи МВт. Инвесторы уже есть — мы получили 50 заявок», — написал в своём Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Названная им мощность впечатляет. Ещё когда в составе Украины был Крым, совокупная установленная мощность украинских СЭС составляла около 1 тыс МВт. Затем около половины осталось в уже российском Крыму, а на Украине к концу 2016 года сумели довести суммарную установленную мощность до 566 МВт.

Примерную площадь, необходимую для установки одних только фотоэлектрических модулей для чернобыльской солнечной энергетики, можно прикинуть масштабированием. Согласно оценке экспертов, для установки панелей мощностью 10 кВТ необходимо 65 кв. метров (75 вместе с технологическими проходами). Следовательно, для 2500 МВт необходимо не менее 18 750 000 кв. метров или 18,75 кв. км — сравнительно немного, учитывая общую площадь зоны отчуждения (2600 кв. км).

2500 МВт — это немногим меньше половины мощности ЗАЭС, 3 из 6 блоков которой как раз уже выработали свой проектный ресурс. Означает ли это, что Украина сможет застроить зону отчуждения солнечными электростанциями, заместив таким образом ядерную энергетику? На похожий вопрос во время недавней пресс-конференции ответил экс-директор Государственного департамента атомной энергетики Украины Георгий Копчинский:

«Расчёты ученых, в том числе датчан и тех же немцев, показывают, что если возобновляемые источники обеспечивают порядка 30% от потребления электроэнергии в стране, то для того чтобы компенсировать возможные режимы их неустойчивого функционирования, надо иметь запасные энергоисточники в объеме до 90% от суммарной мощности возобновляемых».

Поэтому строить СЭС, ВЭС и другие электростанции категории возобновляемой энергетики в зоне отчуждения можно, в особенности, если финансирует это не государство, а частный инвестор. Однако крайне глупо надеяться, что ими можно будет заменить атомные станции.

Иван Лизан отмечает, что украинские власти, бросаясь строить объекты возобновляемой энергетики, постоянно забывают главное: такие станции не могут быть основой энергосистемы.

«Альтернативную энергетику можно использовать как дополнительный источник генерации, но никак не основной. Во-первых, дорого. Во-вторых, у неё низкий КИУМ. В-третьих, у неё невысокий КПД, особенно у СЭС в ЧАЭС. Одно дело Крым, другое — север Киевской области. Т. е. проект чисто имиджевый, и главный его смысл — украсить портфолио компании-подрядчика. Надеяться на альтернативную энергетику Украине не стоит. Эффективнее, надёжнее и дешевле восстановить отношения с Донбассом и строить новые ТЭС и АЭС», — подчеркивает аналитик.

Согласен с этим и Хосе Эметерио Гутьеррес, который на вопрос журналиста об отказе от АЭС приводит в пример Германию: «Я должен с большим уважением относиться к решениям, которые принимают правительства. Но, по моему мнению, Германия допустила ошибку [Речь о решении Германии отказаться от ядерной энергетики — Ред]. И она будет платить за последствия. Ведь для такой индустриальной страны очень трудно заместить атомную энергетику благодаря восстановительной. Что сейчас делает Германия, так сжигает больше угля и газа. Это приводит к повышению цен на электроэнергию и увеличению выбросов в атмосферу. Я не понимаю, каким образом согласуются решение о закрытии АЭС и новые регуляторные нормы по охране окружающей среды», — отметил он в интервью изданию «Новое время».

СЭС — не единственное новое строительство в зоне отчуждения. В начале мая «Энергоатом» официально объявил тендер на строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Напомним, площадку для будущего строительства начали готовить ещё в конце зимы, ожидается, что к концу августа она будет готова. Само строительство займёт около 2 лет (предварительный срок сдачи — конец июля 2019 года), стоимость — порядка 1 млрд грн. Пока же Украина продолжает платить за утилизацию отработанного топлива российским специалистам.

Ra'ike Янтарь

В принципе, освоение зоны отчуждения можно только приветствовать. Однако свои негативные стороны есть и тут. С началом строительства исчезает страх, который до поры сдерживал мародёров. Сегодня зону осваивают не только строители ЦХОЯТ и установщики фотоэлементов для будущей СЭС. В Чернобыльской зоне активно заготавливают древесину: лесники фиксируют вырубки даже в 4 км от станции (что неплохо бы держать в уме российским и международным компаниям, в частности IKEA, размещающим заказы на Украине).

Также в зоне промышляют копатели янтаря и… львовские городские власти. Последние успели засеять городским мусором практически все области Украины. В зону отчуждения тоже периодически подбрасывают. Пока что по собственному почину, однако городской голова Андрей Садовой уже внёс предложение превратить Чернобыльскую зону в общегосударственный полигон ТБО. В общем, к 2019 году тут будет не только хранилище отработанного ядерного топлива и СЭС, но и обычные свалки, а также толпы заготовщиков древесины и янтаря. Для таких объектов, как ЦХОЯТ, соседство не самое лучшее. Охрана атомных станций периодически пресекает попытки «старателей» подрезать какой-нибудь кабель. И если не отвадить подобных граждан от зоны отчуждения, восстановив её охрану и патрулирование, рано или поздно «старатели» придут потрошить и те объекты, которые сегодня только строятся вблизи Чернобыля.

Производство топлива

Новый Шёлковый путь Украине не светит, это уже очевидно, поэтому участие в форуме «Один пояс — один путь» было скорее созерцательным. Впрочем, форум не прошёл для Украины вообще без результатов.

«Китайская сторона высказала заинтересованность в совместной реализации инвестиционного проекта на базе возводимой шахты на Новоконстантиновском месторождении урановых руд и готова принять участие в реализации проекта строительства на территории Украины производственных мощностей по изготовлению тепловыделяющих сборок для удовлетворения потребностей украинских АЭС», — говорится в заявлении пресс-службы Минэнерго.

Напомним, за последний год это уже третья попытка обзавестись «незалежным» заводиком по производству ТВС. Сначала министр энергетики Игорь Насалик несколько раз утверждал, что руководство Westinghouse согласилось построить такое предприятие на Украине. А руководство компании не менее настойчиво такие планы отрицало. Затем завод собирались строить совместно с Казахстаном, организовав также совместную добычу урановой руды. Теперь пришёл черёд Китая пополнить список этих проектов — список внушительный, но бесполезный. В отличие от Westinghouse, у китайских производителей нет вообще никакого опыта в производстве ТВС для реакторов ВВЭР. Самый быстрый способ эти технологии получить — купить Westinghouse (если вообразить, что американцы согласятся продать Китаю актив такой важности).

Завод, солнечные станции в Чернобыльской зоне, ЦХОЯТ — это на самом деле однопорядковые явления. В украинской энергетике крайне мало денег и критически мало времени на обновление инфраструктуры. Однако даже то немногое, что есть, тратится почему-то на безумные проекты по огораживанию отрасли от сотрудничества с РФ. Единственный зримый результат такого огораживания — риск исчезновения ядерной энергетики как таковой.

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