Умер известный и политолог стратег, заслуженный русофоб и матёрый антисоветчик Збигнев Бжезинский. Через всю свою жизнь он пронес убежденность в том, что от России нужно только одно — исчезнуть. И хотя покойный был ярым антикоммунистом, ненавидел он не СССР, а именно Россию, и считал, что она должна быть уничтожена как самостоятельное государственное образование. Одним словом, он прожил долгую (89 лет) и полную ненависти к России жизнь.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шанс. Он не получка, не аванс

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новый мировой беспорядок

Вскоре после его смерти, вновь желая показать свою приверженность лизоблюдным идеалам, президент Украины Петр Порошенко принес искренние соболезнования родным усопшего, называя того «настоящим другом Украины». Всячески подчеркивая свою лояльность «западным партнерам», Порошенко словно рвет на себе рубаху, обращаясь к суммарному цивилизованному собеседнику с призывом продолжать дело Бжезинского — а он, видимо, чем может — тем поможет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хоть не просыпайся

Но раз уж в Евросоюз Порошенко не берут, а войти хоть в какое-то крупное сообщество очень нужно, то перед ним вырисовывается новый прекрасный вариант «НАТО аль-араб». Правда, Порошенко не совсем арабский суннит, но зато очень мечтает о НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM У террориста нет сограждан

С послужным списком украинских вооруженных сил вполне можно претендовать на место в рядах отъявленных миротворцев. Однако два пустячка могут заставить узаконенных халифатистов побояться принимать в свои ряды украинских шахидов. Опыт бандеровщины, который приводил в ужас даже высшее руководство Третьего Рейха, и любовь к салу. А официальный Киев скорее согласится расстаться с тем, с чем приходится расставаться, окончательно принимая ислам, чем с привычкой к употреблению свиней.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Звезда Ютюба

Поэтому Порошенко ничего не остается, как показывать лояльность самой «революционной» социальной сети «Фейсбук», устраняя «ВКонтакте» и «Одноклассники», набитых «щупальцами Кремля» под завязку. Возможно, Петру Алексеевичу удастся выцыганить при продолжении такой линии поведения из арабского НАТО сколько-нибудь динаров, подброшенных запуганными арабами с целью предотвращения его вступления.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бжезинский умер? Я за него!

Главное, чтобы Порошенко не спалил опытный демократор и боец с Россией Михаил Саакашвили. Впрочем, Мишико — сторонник классических методов ведения войны чужими руками, когда маленькой стране достаточно быть провокатором во взрослой разборке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевой саудовский нефтяник

Что же касается самого проекта с весьма странным названием «Арабский Северо-Атлантический Альянс», то здесь и без Порошенко все довольно шатко. Пообщавшись с официальными лицами КНР, Дональд Трамп почувствовал, что пора вводить в массы применение лозунга, под которым Китай стал ведущей экономикой мира — «Опора на собственные силы». Вероятно, подразумевается, что при правильном применении этого девиза все экономики мира станут первыми. А если они в процессе опирания случайно убьются или поубивают друг друга, такая их доля. Остаться должен только один.

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Набравшись дзен-буддизма, Трамп решил поставить смелый опирательный эксперимент на тех, кого ему не жалко. А именно, на суннитских государствах Ближнего Востока. Замучившись отделять умеренных от неумеренных, Трамп надумал перебросить эту тягомотную работу на саудитов и сочувствующий (вероятно, уже почти суннитский) Израиль.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кошерные экстремисты

Каждая из этих стран является специалистом в своей области. Вот и будут отделять: саудиты — по отношению к нефти, а Израиль — по отношению к финансам. Созданное таким образом «Арабское НАТО» примет в свои ряды всех «кающихся» террористов.

Игра на «Великой шахматной доске» упокоившегося гроссмейстера Бжезинского продолжается. Побитым пешкам придадут новый лоск и заново бросят в бой.