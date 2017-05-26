Новосибирские власти вновь просят денег у федерального центра на Бугринский мост — теперь уже на развязки к нему и от него. Такую информацию на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» привел мэр города Новосибирска Анатолий Локоть.

Invest.nso.ru Бугринский мост в Новосибирске

«Комиссия федеральных чиновников осматривает объекты ремонта по программе «Безопасные и качественные дороги». (…) В ходе объезда мы побывали на улице Немировича-Данченко, где полным ходом идут работы. А рядом Бугринский мост, который упирается в загруженные магистрали на двух берегах. Развязки не достроены до сих пор, средств в бюджете города на это нет. Именно поэтому эти объекты мы включили в заявку Новосибирска на финансирование по программе «Безопасные и качественные дороги» до 2025 года. Надеемся, что федеральный центр нас поддержит», — отметил Локоть.

На строительство третьего моста в Новосибирске ушло порядка 15 млрд рублей (по другим данным, более 17 млрд рублей). Затраты поделили между собой городской и областной бюджеты, из федеральной казны поступили солидные субвенции. Мост, который был сдан в октябре 2014 года, уже стал визитной карточкой не только города, но и области. Вернее сказать, его сделали визитной карточкой местные власти, которые всюду и везде позиционировали его таковым. Спорить о его уникальности, думаю, не стоит — оставим это дело профессионалам в этой сфере. Волнует сегодня больше то, что спустя даже несколько лет он не заработал не то что в полную мощность, даже в половину мощности. Оно и понятно, новый мост должен был стать составной частью Юго-Западного транзита. Об этом говорил на тот момент уже ставший губернатором региона Владимир Городецкий во время торжественных мероприятий по случаю запуска моста.

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Планы эти и по сей день остаются лишь планами, периодически озвучиваемыми то властями, то, чаще, представителями общественности.

Так, общественный активист Владимир Кириллов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM напомнил, что в наличии у представителей общественности есть документы, согласно которым на Юго-Западный транзит в Новосибирске еще несколько лет назад «Владимир Путин выделял 10 млрд рублей».

Muffi Бугринский мост

«Область, и теперь уже бывший министр транспорта Сергей Титов, должен был предоставить проектную документацию, и не сделал этого. Просчёт однозначный, неэффективная трата средств», — подчеркивает Кириллов.

При этом названный чиновник, Сергей Титов, недавно перешел из областного правительства в «Сибмост», который сейчас судится с областным центром за выплату 2,5 млрд рублей убытков при строительстве Бугринского моста.

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Ответственный секретарь Авто-Мото Ассоциации Алексей Носов рассказал ИА REGNUM, что вопрос строительства Юго-Западного транзита поднимался комитетом по транспорту Законодательного собрания области на прошлой неделе. И именно депутаты Заксобрания вновь инициировали вопрос о строительство транзита, чтобы «как минимум, зарезервировать бюджетные лимиты для составления проектно-сметной документации, потому что нет ПСД — нет денег».

«Бугринский мост, который сам по себе стоил порядка 18 млрд рублей, не рассматривался как отдельно взятый объект дорожно-транспортной инфраструктуры, он с самого начала рассматривался как один из элементов Юго-Западного транзита. И строился как раз для того, чтобы быть первым важным этапом для дальнейшей реализации всего Юго-Западного транзита — это дорога, которая будет соединять улицы Выборную и Кирова в районе Инюшенского бора, дальше соединяться с Бугринским мостом, потом уходить за улицу Ватутина в сторону улицы Мира, соединяться в районе Советской Сибири и дальше выходить на кольцо, где выезд из города в районе Хилокского рынка. Вот эта вся длинная дорога называется Юго-Западный транзит», — рассказал Носов, отметив, что с этим транзитом получилась следующая история.

По словам Алексея Носова, деньги действительно «выбивались» изначально на Бугринский мост — как на первый и фактически пусковой комплекс Юго-Западного транзита. В 2014 году, когда Владимир Городецкий стал губернатором Новосибирской области, он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, и при личной встрече с главой государства Городецкий просил деньги на Юго-Западный транзит.

«Президент дал поручение всем федеральным министрам, которые отвечают за выделение денег и за стройку дорожно-транспортных объектов в стране. На неофициальном уровне оговаривалась сумма 7−9 млрд рублей, которых на тот момент было достаточно, чтобы всю эту дорогу построить. После чего состоялось заседание, на которое пригласили министра транспорта Новосибирской области (сегодня уже бывшего министра) Сергея Титова. И для того, чтобы получить эти деньги, Титову нужно было составить проектно-сметную документацию, потому что без ПСД денег не дадут. Но получилось так, что Титов не составил проектно-сметную документацию. Поэтому мы не попали в грантовую заявку вообще. И фактически поручение президента о выделении федеральных бюджетных средств на строительство Юго-Западного транзита в Новосибирске было провалено», — указывает ответственный секретарь Авто-Мото Ассоциации, подчеркивая, что это тема для большого разбирательства как минимум полпреда и Общероссийского народного фронта, потому что «две эти структуры призваны контролировать выполнение поручений президента, а в данном случае налицо его невыполнение уже три года».

Alexey Salmin Бугринский мост из окна самолета

Носов отмечает, что деньги должны были быть выделены в 2015 году, и сейчас можно было бы говорить уже о том, что строительство Юго-Западного транзита подходит к завершению, «в том случае если бы не произошло саботажа». С чем связан саботаж — точно сказать невозможно, отметил Носов.

«Можно предположить, что подрядчик не «Сибмост», можно предположить, что на тот момент уже предполагалось строительство четвертого моста, и поэтому был выбор: либо на четвертый мост попытаться получить деньги, либо получить на Юго-Западный транзит. При том, что изначально смета строительства четвертого моста стоила 95 млрд рублей, понятно же, что здесь на кону в десять раз больше сумма, и, естественно, здесь коммерческие выгоды могли сыграть роль. И может быть, это одна из причин, по которой не была оформлена ПСД. Но в любом случае сейчас комитетом принято решение, новому министру фактически дано поручение выделить бюджетные лимиты на проектирование строительства Юго-Западного транзита. Единственное, Костылевский (Анатолий Костылевский — новый министр транспорта и дорожного хозяйства региона — прим. ИА REGNUM ) занял не очень понятную позицию — он начал говорить, что нельзя вести речь о строительстве Юго-Западного транзита до тех пор, пока у нас не сдан первый пусковой комплекс Восточного обхода. Он так и не смог ответить, как связаны Восточный обход и Юго-Западный транзит, если они нигде даже не пересекаются. В общем, региональный Минтранс продолжает мутить с этой историей, чем все дело кончится, не знаю», — высказал свою точку зрения Алексей Носов.

Пока же дело относительно Юго-Западного транзита, а точнее развязок к Бугринскому мосту и от него, оборачивается очередным выпрашиванием денег. Не слишком ли дорого обходится всем третий мостовой переход через реку Обь в Новосибирске, пусть и с рекордными размерами его главного пролетного строения? А если еще и вспомнить историю судебных тяжб муниципалитета с «Сибмостом», которая пока тоже не закончена, становится совсем печально.

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Печально от того, что ненамеренные или намеренные просчеты тех или иных структур и их представителей оборачиваются, в первую очередь для жителей муниципалитета, серьезными неудобствами — в данном случае, транспортными и, возможно, финансовыми — в данном случае 2,5 млрд рублей, которые «Сибмост» пытается высудить за несвоевременное предоставление властями Новосибирска участков при строительстве Бугринского моста — это три бюджета развития, это 10% собственных доходов Новосибирска, об этом заявляли сами городские власти.

К.Артём.1 Бугринский мост из окна самолета

Недоработанность по Бугринскому мосту также привела к тому, что из-за отсутствия развязок мост простаивает практически пустым, в то время как два других моста — Димитровский и Октябрьский — все чаще «стоят», «стоят» и улицы, ведущие к ним. Количество транспорта на городских дорогах при этом постоянно увеличивается. Смогут ли сегодняшние власти закончить дело Бугринского моста, начатое почти два десятка лет назад? Хочется верить.

Правда, еще в июле 2015 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что проект третьего моста через Обь, который был актуален в 90-е годы, предполагал немного другое его расположение: он по проекту тоже должен был проходить через Бугринскую рощу, но на него должен был быть прямой выход с «горбатого моста». Этот проект предполагал прямую связь между Советским шоссе и мостом, и поэтому функциональность того, спроектированного моста была совсем иной, чем у Бугринского. Градоначальник также подчеркивал, чтобы Бугринский мост заработал, пропуская, как планировали власти, до 180 тыс. автомобилей в сутки, в него необходимо «вкладываться и вкладываться». И, видимо, «вкладываться» в Бугринский мост, следуя из слов мэра о том, что строительство развязок включено в заявку Новосибирска на финансирование по программе «Безопасные и качественные дороги» до 2025 года, предстоит в первую очередь федеральному центру.

Напомним, третий мост через Обь соединяет Кировский и Октябрьский районы Новосибирска. Строительные работы начались в 2010 году. Объект получил поддержку на федеральном уровне. Протяженность моста составляет более 2 км. Также введены в эксплуатацию две развязки: на ул. Ватутина и ул. Большевистской. Уникальность сооруженного мостового перехода заключается в рекордных размерах его главного пролетного строения, самого большого арочного пролета в РФ, длина которого составляет 380 метров.