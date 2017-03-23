Кажется, испанское правительство, наконец, догадалось, что стране угрожает опасность. Не от каких-то мифических «русских хакеров» и вполне реальных террористов-джихадистов, почти ежедневно отлавливаемых на территории страны в законспирированных «берлогах исламского экстремизма». Источник опасности — не внешний, а внутренний. Национальный, который, правда, свою принадлежность к испанской нации стремится откорректировать, считая ее «ошибкой истории». Желая закрасить черным в соответствующей графе слово «испанец» и вывести поверх этого контрастным девственно-белым «каталонец».

Иван Шилов ИА REGNUM Сторонник независимости Каталонии

А поутру они проснулись…

Два дня назад корреспондент El País Рафа де Мигель обнаружил «готовящийся каталонскими индепендентистами текст совершенно секретного закона «о мгновенном переходе и юридическом обосновании» (La ley de transitoriedad jurídica). Согласно этой норме, пока еще не только не принятой, но даже и не обнародованной, запустить механизм отделения Каталонии от Испании власти первой могут в одностороннем порядке, не важно, «будет референдум или его не разрешат». А на весь процесс «выхода из подчинения Мадриду и достижения полной независимости» потребуется всего два месяца.

Только после этой публикации лица чиновников, восседающих в кабинетах мадридского дворца Монклоа, официальной резиденции испанского правительства, перестали выражать безмятежность и надежду на то, что «все как-то само собой сложится хорошо». Руководство страны, наконец, поверило в серьезность угрозы и решило сосредоточиться на мерах противодействия процессу возможного «усечения» государства. Что поспешили заметить и испанские СМИ.

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От «неуважения» к «шантажу» и «госперевороту»

"Кабинет Рахоя повышает голос и меняет тон при общении с сепаратистами, — отмечают корреспонденты издания Итсиар Рейеро и Мариано Кальеха. — В Монклоа поняли, что нужно на полном серьезе относиться к планам Женералитата (правительство каталонской автономии) расколоть страну в течение 24 часов (так в оригинале — прим. ИА REGNUM ). В ответ на проект, предполагающий возможность объявления независимости в одностороннем порядке, с референдумом или без, из Мадрида зазвучали слова «шантаж» и «подготовка государственного переворота».

«Мариано Рахой выступил с заявлением, что глава Каталонии Карлес Пучдемонт «должен прекратить угрожать целостности Испании» и обязан прибыть в Генеральные Кортесы (испанский парламент) для аргументированной цивилизованной дискуссии и защиты своего проекта в соответствии с нормами демократии, закрепленными в Конституции страны».

«Каталонские власти хотят принять закон, позволяющий провозгласить Республику Каталония за 24 часа, — цитирует издание главу испанского правительства. — Существует ли хоть одна демократическая страна в мире, допускающая принятие своей Конституции в течение суток? Практически без обсуждения и даже не дав оппозиции озвучить свое мнение на этот счет? Такое бывает только при самых худших, самых жестких диктатурах. Но Испания в настоящий момент — демократическое государство и правовое государство, и мы обязаны предпринять шаги, направленные на предотвращение распада страны».

European People's Party Мариано Рахой

Ряд министров действующего кабинета поддержали его главу, перестав, наконец, стесняться называть вещи своими — жесткими, нетолерантными, но отражающими реальное положение вещей — именами. В речах главы оборонного ведомства Марии Долорес де Коспедаль и руководителя Министерства образования Иньиго Мендеса де Виго едва ли не впервые за время мадридско-барселонского противостояния прозвучали обороты «попытка государственного переворота» применительно к каталонским властям.

Куда исчезла улыбка короля?

То, что в Мадриде действительно поняли, что пора переходить от ничего не стоящих теоретических споров на тему «что такое демократия и как бы помягче уговорить сепаратистов успокоиться, да так, чтобы партнеры по ЕС не обвинили в нарушении норм политкорректности и проявлении неуважения к европейским ценностям», проявилось и вчера вечером на торжественной церемонии, прошедшей в зале встреч каталонского банка CaixaBank.

Председательствовавший на мероприятии король Фелипе VI вручал стипендии выпускникам вузов автономии, будущим светилам науки, отправляющимся за рубеж повышать свой образовательный уровень. Ни тени улыбки на лице монарха, ни намека на шутку — таким короля видят лишь на траурных мероприятиях. «Только в тех случаях в глазах его отражается скорбь, а на этот раз — непоколебимая решимость, — обращают внимание наблюдатели. — Даже в момент традиционного рукопожатия с Пучдемонтом дон Фелипе выглядел суровым, настроенным на бой за целостность своей страны рыцарем».

По мнению некоторых экспертов, присутствовавших при этом, глава Женералитата проявил некоторую растерянность.

Что такое «секретный план мгновенного обретения независимости»?

La ley de transitoriedad jurídica может быть принят в течение 48 часов — индепендентисты над этим сейчас работают в каталонском парламенте, проталкивая внесения изменений в регламент, которые обеспечат возможность принятия законов и подзаконных актов всего за два рабочих дня с момента представления проекта депутатами. В таких условиях время на дебаты сокращается до минимума, а если в списке желающих выступить в прениях первую десятку-двадцатку составят сторонники проекта, то оппозиции даже слово с трибуны сказать не удастся — времени не будет. Составить список подобным образом труда не составляет — на всех ключевых (да и неключевых тоже) постах в каталонском парламенте находятся сторонники независимости, причем большинство из них — деятели, склонные к радикальным мерам в стиле «здесь и сейчас», «окончательно, бесповоротно и безвозвратно».

«Закон о мгновенности», в случае провозглашения независимости, на два месяца станет «врио Конституции Каталонии» (за это время авторы проекта собираются принять окончательный ее текст). Правовые институты новой республики должны будут контролировать исполнение законов, принятых Женералитатом и парламентом Каталонии, налагая санкции на тех, кто станет подчиняться не им, а центральному правительству.

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От нарушения испанской Конституции…

Испанским Основным Законом предусмотрено, что вопрос национального самоопределения групп населения, компактно проживающих на определенных территориях, решается только на референдуме. Причем общегосударственном. То есть станет Каталония независимой или нет, определяют не только жители четырех провинций, входящих в эту автономию, но и все остальные лица, проживающие на территории всей Испании и имеющие право голоса.

Каталония на карте

В Барселоне прекрасно знают, что если действовать по Конституции, отделения им не видать. Даже не стоит тратить деньги, время и политический запал на такой референдум. Поэтому остается поставить страну перед фактом.

… К чрезвычайному положению

Должны понимать там и то, что такой постановкой перед фактом индепендентисты заставят Мадрид размышлять о необходимости введения чрезвычайного положения в Каталонии. Которое может спровоцировать акции неповиновения, имеющие перспективу плавно (или резко) перерасти в гражданскую войну. И не факт, что все силовые подразделения государства (полиция и Гражданская гвардия в особенности) будут при этом сохранять верность королю.

Упорное нежелание испанского правительства работать с властями мятежной автономии, ограничиваясь заявлениями из Монклоа «не будет никакого референдума и все об этом знают», сквозившее ранее, только повышало уверенность индепендентистов в том, что «все у нас получится». Реплики Европейской комиссии, информирующие Барселону, что «независимая Каталония рассчитывать на вступление в Евросоюз может только в общем порядке», политиков, стоящих сегодня у власти в автономии, не останавливают: мы же цивилизованные люди, мы же в ЕС столько лет до этого были, разве можно нас так легко взять и оставить на обочине?

Эфемерная независимость и реальный экономический крах

Расчеты аналитиков-экономистов, показывающие, что падение производства в новообразованной стране может составить до 20% и рост безработицы — на 15%, в Каталонии объявляют «пропагандой центра». Бегство предприятий, стремящихся сменить юридические адреса с каталонских на мадридские, валенсийские и канарские, здесь считают «следствием непатриотизма». Что до позиции двух ведущих банков Sabadell CAM и CaixaBank (оба, между прочим, в пятерке крупнейших в Испании), «не стремящихся поддерживать стремление Каталонии к независимости» вплоть до обещаний вычеркнуть эту территорию из списка сфер своих интересов, то эти заявления просто не комментируются и не воспринимаются всерьез.

Независимость даст возможность каталонским политикам, лишенным по решению суда права занимать руководящие должности «за нецелевое использование бюджетных средств» (затраты на проведение в 2014 г. референдума, названного в итоге общенародной консультацией, имевшей лишь статистическое значение и не вызвавшей никаких юридических последствий), не просто начать с чистого листа, но еще и обрести ореол мученика и борца с тиранией центра.

И «за это можно все отдать»? В смысле все благосостояние народа и обречь его на нищету?

Пожалуй, Мариано Рахой, хотя и говорит о принятии превентивных мер, все-таки противника недооценивает. Действия нынешнего каталонского руководства — не шантаж. Это уровень выше и круче. Барселона не ставит целью добиться намеками на угрозы каких-то льгот от центра. Она действительно ставит на отделение, не считаясь с потерями и собираясь превратить Испанию в новую горячую точку Европы.