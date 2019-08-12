В городе Фэрбанксе (штат Аляска, США) 11 мая Финляндия сменила США на посту руководителя Арктического совета. В Арктический совет входят восемь государств — постоянных членов: Россия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия. Кроме того, шесть организаций, представляющих коренные народы Арктики, имеют статус Постоянных участников в Арктическом совете. Категория Постоянных участников была создана, чтобы обеспечить активное участие и учет точки зрения коренных народов Арктики в работе совета. Арктический совет предоставляет статус наблюдателя неарктическим государствам, межправительственным и межпарламентским организациям, а также всемирным, региональным и неправительственным организациям, которые, с точки зрения Совета, могут внести вклад в его работу. Наблюдатели Арктического совета вносят вклад главным образом, участвуя в деятельности Совета на уровне рабочих групп.

Айтен Юран Индия. У входа в храм

arctic_council Флаги государств — участников Арктического совета

Одной из стран-наблюдателей в Арктическом совете является Индия. Зачем же горячей и тропической Индии, лежащей далеко к югу от полярного круга, Арктика? После министерской встречи на Аляске на этот вопрос изданию Alaska Dispatch News отвечал индийский дипломат Радж Кумар Шривастава, участвовавший во встрече в Фэрбанксе. По его мнению, высокие широты Земли имеют сходство с высокогорьями Гималайского региона Индии, включая быстрое потепление и постоянное отступление льдов.

«Мы считаем, что земной шар состоит из трех полюсов — Антарктики, Арктики и Гималаев», — сказал Радж Кумар Шривастава. И Индия, которая имеет достаточно сильную полярную исследовательскую программу, рассматривает Арктический совет как хороший пример для создания гималайского совета, который сможет рассматривать вопросы региональных научных и экологических проблем, отметил Шривастава.

«Это пример, образец для подражания, он показывает, как страны, имеющие различный взгляд на вопросы международной внешней политики, могут сидеть за одним столом и работать на общее благо», — сказал он.

Айтен Юран Гималаи. Перевал

Индия получила статус наблюдателя в 2013 году, успешно доказав, что три десятилетия исследований в Антарктике и ее недавно созданная арктическая исследовательская программа делают ее достойным участником (в статусе наблюдателя) Арктического совета.

Швейцария оказалась единственным национальным правительством, получившим статус наблюдателя на министерском совещании в Фэрбанксе. Швейцария придерживается позиции, что, подобно Индии, она имеет параллели с Арктикой в ее высокогорных районах и схожие проблемы, возникающие при таянии ледников. Швейцарское правительство подчеркнуло свою работу в области изменения климата и химического загрязнения, которые также имеют решающее значение для Арктики.

В число наблюдателей из Азиатско-Тихоокеанского региона также входят Китай, Южная Корея, Япония и Сингапур, страны, которые напрямую не связаны с Арктикой.

Интересы этих стран связаны с коммерческой заинтересованностью, направленной на использование Северного морского пути, а также с потенциальным использованием природных ресурсов, добытых в Арктическом регионе. Эти страны также заинтересованы в экологической повестке Арктического региона. По данным экологических организаций, государства-члены и страны-наблюдатели выделяют подавляющее большинство выбросов углекислого газа в мире, и быстрое потепление в Арктике, связанное с этими выбросами, сказывается на южных странах-наблюдателях.

М. Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Айсберг, о. Гукера

Дальше в беседе с индийским дипломатом поднимается тема, которая обсуждалась на недавней международной конференции «Арктический диалог», проходившей в конце апреля в Москве. По мнению Шриваставы, арктическое потепление имеет большие последствия для Индийского субконтинента, в том числе существует мнение, что муссоны связаны с Арктикой и ускоренным таянием морских льдов.

На конференции Сергей Семенов, доктор физико-математических наук, профессор, директор ФГБУ «Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН», подробно рассказал о причинах и следствиях климатических изменений в Арктике. Если оставить в стороне споры между сторонниками и противниками теории глобального потепления, профессором Семеновым было отмечено, что при общемировом повышении температуры быстрее изменения происходят в Арктике. То есть Арктика является наиболее уязвимой частью процесса потепления в те временные промежутки, когда оно происходит, а не его причиной.

М. Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Мыс Льюис-Пул

Подобные индийским взгляды высказывают эксперты из Китая и Южной Кореи.

В Китае, например, все больше приводят доводов в защиту тезиса, что загрязнение воздуха, поражающее его восточные города, усугубляется таянием арктического морского льда и его воздействием на глобальные атмосферные модели. На взгляд экспертов-практиков из арктических стран, происходит некоторое смешение причин и следствий процесса потепления.

У участников Арктического совета сложился определенный консенсус по основным вопросам повестки совета, в том числе и по вопросам причин и следствия потепления в Арктике. А для донесения этой точки зрения с аргументами и результатами исследований не только до участников Совета, но и до экспертного сообщества заинтересованных стран, как подчеркивалось на конференции «Арктический диалог», необходимо общение среди экспертов и представителей научного сообщества разных стран и на различных площадках. И заинтересованность индийской стороны в исследованиях Арктики, безусловно, является позитивным фактором деятельности Арктического совета, несмотря на отдельные несовпадения взглядов на некоторые вопросы.