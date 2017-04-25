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В пресс-центре ИА REGNUM началась конференция «Арктический диалог»

Политика

В ней примут участие дипломаты, общественные и государственные деятели, представители научного сообщества, бизнес-кругов из Норвегии, Финляндии, Дании, Москвы, Петербурга и северных городов России

Арктический диалог
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Арктический диалог

Москва, 25 апреля 2017, 10:11 — REGNUM  В пресс-центре ИА REGNUM 25 апреля началась международная конференция «Арктический диалог». Выступающие эксперты проводят комплексную внешнеполитическую экспертизу для определения как «болевых точек» международного взаимодействия, так и потенциальных возможностей для кооперации в Арктике.

В конференции примут участие дипломаты, общественные и государственные деятели, представители научного сообщества, бизнес-кругов из Норвегии, Финляндии, Дании, Москвы, Петербурга и северных городов России.

Конференция «Арктический диалог» — это разговор о взаимоотношениях государств, чьи интересы распространяются на Арктический регион. Своя политическая повестка есть у ряда крупных игроков, чьи интересы сталкиваются в Арктике: у России, США, Канады, Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции, Исландии.

Также свой интерес к региону проявляют страны Азиатско-Тихоокеанского региона — Китай, Южная Корея, Япония, Сингапур и другие. Темами конференции станут сотрудничество в Арктике, вопросы экологии и недропользования в регионе и транспортно-логистическая система.

Мероприятие проводится Русско-балтийским медиацентром, при участии фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова, ассоциации сотрудничества со странами региона Балтийского моря «Норден», информационной поддержке ИА REGNUM и ИА «Портньюс».

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Пресс-центр ИА REGNUM
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