Гораздо лучшим названием для Всемирного дня заболеваний щитовидной железы, отмечаемого сегодня, 20 мая, кандидат медицинских наук, главный врач «Клиники щитовидной железы» (Москва) Андрей Ушаков считает «День Восстановления Щитовидной железы», передает корреспондент ИА REGNUM.

Личный архив Андрея Ушакова Кандидат медицинских наук, главный врач «Клиники щитовидной железы» (Москва) Андрей Ушаков

«Весьма странно называть какую-нибудь дату «днём заболевания» (не важно какого органа). Если уж приурочивать полезное дело к конкретному дню года, то лучше применить более позитивное название. Настраивающее на победу и здоровье, а не на согласие с болезнью. «День восстановления» даёт позитивный настрой и пациентам и врачам. Одних ориентирует на хорошую перспективу (достижимую!), других — на совершенствование лечебных методик, и всех — на профилактику», — пояснил Андрей Ушаков.

Кстати, для пациентов с заболеванием «щитовидки» он написал несколько книг, и одну из них — «Восстановление щитовидной железы. Руководство для пациентов» (2-е изд., 2011) — по случаю сегодняшней даты будут бесплатно дарить пациентам клиники.

Доктор Ушаков также напомнил, что объявить 20 мая днём усиленного внимания к заболеваниям щитовидной железы было решено в 2009 году инициативе специалистов European Thyroid Association и при поддержке других тиреоидных ассоциаций. Задачами этого мероприятия стали: информирование населения и ответственных лиц о медицинском и социальном значении поддержания здоровья щитовидной железы, информирование о методиках раннего выявления заболеваний щитовидной железы и их распространённости, распространение знаний о профилактике заболеваний щитовидной железы и современных возможностях лечения, улучшение доступности медицинской помощи при заболеваниях щитовидной железы. Но, судя по опубликованной им статье о лечении гипотиреоза «по схеме», как раз с означенными выше задачами в современной эндокринологии существуют серьезные проблемы, которые самым пагубным образом сказываются на пациентах.

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«В последний год очень часто эндокринологи необоснованно назначают при гипотиреозе гормональные препараты. Как только при анализе крови выявляется даже небольшое увеличение ТТГ (гормон гипофиза, заставляющий активнее функционировать щитовидную железу), как тут же пациенту прописывают значительную дозу гормонального средства.

Эндокринологи привыкли обращать внимание только на ТТГ. На гормоны самой щитовидной железы (Т4 и Т3) многие специалисты, как видно, вообще не обращают никакого внимания. Особенно это относится к показателю Т3св. — главному потребляемому организмом гормону (Т4св. всасывается в очень малом количестве).

Складывается впечатление, что эндокринологи бездумно назначают медикаменты всем одинаково — «по схеме». Но не в этой стандартизации заключается главная ошибка. Беспокоит другое. Врачи, таким образом, пытаются лечить не пациента, не его организм и саму щитовидную железу. Увы, они «лечат анализ крови». Другими словами — «лечат лабораторный бланк». За увеличенным ТТГ они совершенно не видят реального человека, сущность его заболевания и индивидуальные особенности его гипотиреоза.

Эта странная тактика «лечения ТТГ» пришла от американских коллег. Её переняли европейцы, а за ними и врачи России», — отмечает Андрей Ушаков. По его словам, очень часто при увеличении ТТГ количество гормонов щитовидной железы находится в норме. «Это состояние случается почти в 80% случаев!», — заявил доктор Ушаков.

Илья Репин. Хирург Е.В.Павлов в операционном зале

Напомним, ИА REGNUM уже писало о том, с какими проблемами столкнулись тысячи россиян с серьёзным поражением щитовидки (и её отсутствием). Следуя выводам Американской ассоциации эндокринологов и консенсусу о терапии Т4, как оптимальной, с 2011 года российских пациентов лишили важного лекарства — гормона щитовидной железы Т3. У многих из них не осталось выбора: или медленно угасать от недостатка гормона, либо правдами и неправдами (в 2015 году запретили ввоз незарегистрированных в Российской Федерации лекарств), за большие деньги покупать Лиотиронин заграницей, рискуя нарваться на подделку.

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Доктор Андрей Ушаков сообщил, что в сложившейся ситуации согласен со многими выводами автора приведенной выше статьи.

«Особенно в главном — необходимости всем специалистам (от врачей поликлиник до главных руководителей научных направлений) слышать пациентов, замечать факты и следовать настоящей науке, основанной на реальных законах природы, а не на выдуманных гипотезах», — подчеркнул доктор.

В этой связи он напомнил изречение известного в начале 19 века доктора С.Г. Зыбелина: «В предводительницы разума нашего и рассуждений избирать мы обязаны более саму природу, а не её пристрастных толкователей».

Объяснение тому, что лечение гормоном Т3 теперь стало «необоснованным и не имеющим ни пользы, ни преимущества при лечении препаратами Т4», доктор Андрей Ушаков видит вовсе не в том, что «международная эндокринологическая система» ополчилась против пациентов.

«Эта система идёт своим путём. Для ведущих специалистов разных уровней это путь карьеры в медицине. Он сочетается с реализацией личных амбиций. Для множества рядовых эндокринологов — это путь, по которому идёт большинство (бездумно следуют стандартам, спущенным «сверху»), это простая работа. «Международная эндокринологическая система» находится вовсе не против, а как-то параллельно и рядом с пациентами. Она не может без них, но отстаивает, прежде всего, свои собственные интересы», — заключил доктор Ушаков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по поводу отсутствия в России препарата с гормоном Т3, Минздрав РФ заявляет, что что он не зарегистрирован в России, и, более того, снят с производства в Германии, следовательно, в аптеки поставлен никак быть не может. Указано также, что на территории РФ зарегистрировано «достаточное количество лекарственных препаратов, которые можно использовать для заместительной терапии гипотиреиоза». Пациентам предложено заменить препараты с гормоном Т3 на левотироксин— препарат с гормоном Т4.