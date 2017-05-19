Недавний удар ВВС США по войскам официального Дамаска стал очередным актом агрессии против Сирии со стороны Вашингтона. Из-за того, что с каждым таким инцидентом растет вероятность ответного удара по США и втягивания их в очередную конфронтацию, Белому дому необходимо найти способы выхода из сирийского конфликта, пишет Дэниел Ларисон в статье для The American Conservative.

ВВС США над Сирией

Так, отмечает автор, один из сотрудников Минобороны США заявил, что США нанесли 18 мая удар по югу Сирии:

«Подразделение ВВС США нанесло удар по проправительственному конвою поблизости от города Эт-Танф», — отметил он, добавив, что силы коалиции действовали в городе в рамках операции по «обучению местных сил проверенной сирийской оппозиции для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

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В докладе представителя Пентагона указывалось, что, по оценкам местного командира, сирийские войска «представляли угрозу силам коалиции», поэтому он и отдал приказ о нанесении удара. Если это так, то может оказаться, что это всего лишь изолированный случай. Тем не менее случившееся показывает, насколько легко втянуть США в новый конфликт из-за поддержки Вашингтоном оппозиционных группировок на территории Сирии и решения Белого дома расширить не получившую одобрения войну против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на эту страну.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп

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Уже во второй раз за год США совершают акт агрессии против сирийского правительства и его союзников на территории этой страны, хотя Вашингтон не получил на это разрешения ни со стороны Конгресса, ни со стороны ООН. И пока США поддерживают выступающих против официального Дамаска мятежников, всегда будет опасность того, что подобный инцидент может привести к более масштабному конфликту с сирийским правительством и его сторонниками.

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Каждый раз, когда США наносят удар по сирийскому правительству или его союзникам, растет вероятность ответного удара по самим силам США в Ираке и Сирии, поэтому может оказаться так, что не успеют США и обернуться, как они окажутся втянуты в противостояние с рядом новых противников. Это одна из целого ряда причин, по которым США должны начать искать пути выхода из сирийского конфликта.