Импорт

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор авторынка Украины

Ассоциация «Укравтопром» приводит статистику ввоза автомобилей на Украину за январь-февраль 2017 года. Согласно этим данным, импорт составил 15 195 штук на сумму 205,4 млн долл. Это на 64% (по количеству) превышает показатели аналогичного периода прошлого года, при этом средняя цена автомобиля снизилась на 3 тыс. долл — до 13,5 тыс. При этом февральские показатели ощутимо больше январских: 8,5 тыс. против 6,7 тыс. автомобилей.

Свыше 74% автомобилей (11.296) на сумму 142 млн долл. были ввезены из стран Евросоюза. В основном — из Германии (4295), Франции (1454), Словакии (1093). Из стран СНГ за это же время прибыли 379 автомобилей на сумму 3,3 млн долл: РФ (288) и Узбекистан (88).

По коммерческим автомобилям ситуация немного отличается. За январь-февраль их ввезли 3270 штук (+26%) на 55,8 млн. Однако при этом их средняя таможенная стоимость выросла с 12 до 17 тыс. долл.

Импорт автомобилей с пробегом за I квартал (у Государственной фискальной службы информация чуть более оперативна, чем у «Укравтопрома») и вовсе перевалил за 11 тыс. штук, а вместе с новыми составил 21,9 тыс. на общую сумму 416,9 млн долл. Иными словами, на одну новую иномарку сегодня приходится одна б/у. Еще полгода назад ввоз автомобилей с пробегом составлял только 25−30% от общего импорта.

Продажи

Согласно данным того же «Укравтопрома», в апреле в МВД было зарегистрировано около 11 тыс. легковых автомобилей — на 75% больше, чем в апреле прошлого года. 4,5 тыс. (42%) приходятся на авто с пробегом, ввезённые из ЕС. Обозреватели отмечают, что это в 7,6 раза больше, чем в апреле 2016 года, тогда как продажи новых легковых автомобилей также выросли, однако значительно скромнее — до 6346 авто (+11%).

Генеральный директор Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко напоминает, что такая огромная разница — от эффекта низкой базы: «В январе, феврале, марте прошлого года ввозилось очень мало автомобилей с пробегом в Украину, потому что был введен экологический стандарт Евро-5», отметил он для from-ua. Редакция AUTO-Consulting уточняет, что апрель 2017 года стал 15-ым месяцем роста автомобильного рынка Украины.

Pixabay.com Игрушечный автомобиль

Пятёрка лидеров по рынку в апреле выглядит так: Toyota (901, +13% к апрелю прошлого года), Renault (768, +44%), KIA (464, +42%), Skoda (360, — 10%), Volkswagen (359, — 42%). Падение спроса на две последние марки, скорее всего, спровоцировано как раз ввозом б/у авто: учитывая жёсткие нормы к топливу, потребляемому такими автомобилями, речь идёт о моделях 2014−2015 гг., при этом покупатель экономит в среднем до 50% (на некоторых моделях и больше) в сравнении со стоимостью новой машины.

Рейтинг подержанных авто, кстати, это подтверждает. По итогам апреля наиболее популярные марки — Renault (880), Volkswagen (795), Skoda (538). Как видим, в каждом случае автомобили с пробегом опережают по продажам новые.

Впрочем эксперты, с которыми беседовал корреспондент издания «Новое время» предупреждают о подводных камнях таких покупок. Скажем, в случае угона полиция может отказать в приёме заявления (даже в том случае, если покупатель старался максимально соблюдать законодательство во время оформления автомобиля). Дело в том, что чаще всего такие машины зарегистрированы как собственность литовских компаний, а украинский покупатель по документам оформлен как представитель компании на Украине. В полиции не считают эти документы достаточным свидетельством права собственности и, соответственно, отказывают в принятии заявлений.

Коммерческие авто также показывают рост продаж. 915 автомобилей было продано в апреле (+26% к апрелю прошлого года). Тут пятёрка лидеров отличается от легковушек: Renault (171, +49% к апрелю прошлого года), Fiat (108, +35%), Ford и MAN (по 76, +95% и +660% соответственно), Mercedes-Benz (71, +6%), ГАЗ (63, — 42%). Всего же за январь-апрель было продано 3269 коммерческих авто (+43% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

Впрочем, в I квартале дела у российских брендов коммерческих автомобилей шли всё-таки лучше. Скажем ГАЗ в январе-марте наоборот нарастил продажи в сравнении с 2016 годом на 10% (примерно 300 авто, если считать с апрельскими).

Продажи автобусов в апреле, в отличие от коммерческих авто, просели на 39% к апрелю прошлого года. Из 48 проданных автобусов 37,5% (18 штук) пришлось на российский ПАЗ. Напомним, что продажи ПАЗ на Украине в 2017 году позволяют ему каждый месяц входить в тройку лидеров. Впрочем, продажи весной действительно упали: в марте-апреле было реализовано 38 автобусов, тогда как в одном только феврале — 53. Также в пятёрке лидеров по продажам украинские «Рута» и Богдан (9 и 6 штук соответственно). На 4-м и 5 — местах — УАЗ и украинский «Атаман» (5 и 4 автобуса). Всего же с января на Украине было продано 477 автобусов, что на 38% превышает показатели 2016 года.

Продажи АвтоВАЗа в 2017 году были не слишком удачны: I квартал марка завершила падением на 67,5%: продано всего 220 автомобилей, тогда как за аналогичный период прошлого года — 676. Впрочем, это объясняется тем, что с осени не было поставок новых автомобилей, а новый завоз в компании обещали только во II квартале. К тому же теперь АвтоВАЗу придётся конкурировать с дешёвым европейским авто-сэконд-хендом (в среднем 3−10 тыс. долл за автомобиль, 700−1400 долл за пакет документов и доставку автомобиля в любое место Украины).

А вот китайские производители не унывают, а лишь переходят в более высокий ценовой сегмент, справедливо рассудив, что бессмысленно воевать с б/у авто за долю рынка. Так, Chery, чьи продажи в 2015—2016 годах обвалились (сначала сказалось снижение спроса, затем — несоответствие модельного ряда нормам Евро-5) в апреле вывел на украинский рынок кроссовер Tiggo 2.

Секонд-хендовый интернационал

В материале интернет-издания «Украина криминальная» тема освещается максимально полно. За неполный год действия упрощённого ввоза на Украину автомобилей с пробегом из зоны ЕС вокруг данной процедуры сформировалась целая индустрия с чётким разделением труда:

— украинские студенты или гастарбайтеры, которые подрабатывают тем, что на месте осматривают автомобили, покупаемые затем перекупщиками под заказ либо для дальнейшей перепродажи на Украине;

— поляки — на них регистрация автомобилей, причём украинский собственник обычно вписывается как владелец 98% автомобиля (по закону эти автомобили не реже раза в год обязаны пересекать границу, поскольку считаются транзитными). Также зарабатывают на предпродажной подготовке автомобилей;

— водители, с которыми автомобили едут до границы либо даже пересекают её. Поляки в этой роли уже используются редко, поскольку берут 250 долл. за рейс. Водителями массово работают граждане Белоруссии;

Один из героев публикации — Тарас (профессионально занимается поиском, покупкой и перегоном автомобилей) — перечисляют корреспонденту издания свои накладные расходы на одной машине: «Кроме самой стоимости автомобиля, 100 долларов нужно заплатить поляку за согласие зарегистрировать на себя машину, 80 злотых ($20) — за официальное оформление, генеральную доверенность у нотариуса на право вождения для белоруса — 50 злотых ($12), 225 долларов — страховка, 300 долларов — благодарность для таможенника».

При этом даже самое аккуратное оформление, ввоз и использование такого автомобиля на территории Украины в течение более 10 суток является нарушением и закона и упрощённой процедуры, о чем продавцы честно предупреждают. Однако не является тайной и другое: количество таких автомобилей уже настолько велико, что карать за нарушение закона становится невозможно (или полиция будет заниматься только отловом таких автомобилей).

Paul Sableman Подержанные авто

Производство

Украинские производители в апреле суммарно выпустили 621 автомобиль (+107,7 к марту прошлого года). Большая их часть приходится на легковушки компании «Еврокар» (крупноузловая сборка марок компании VW Group на Украине, в основном Scoda) — 570 штук. При этом производство «Еврокара» еще и опережает рынок — +203% к прошлогодним показателям. Остальные — 51 авто — автобусы разных производителей, причём год назад они сумели выпустить только 1 автобус. Негативное же влияние на относительные данные оказало производство коммерческих авто. Нет, они, конечно, производятся, однако КРАЗ не предоставляет информации о своих показателях ещё с августа прошлого года, а другие производители в минувшем месяце грузовиков не выпускали. За январь-апрель производители выпустили 2064 автомобиля (+91,8% к аналогичному периоду прошлого года), из которых 1691 — легковые (+107,5%), 153 — коммерческие (-38,8%), 220 — автобусы (феноменальные +1900%).

У экспертов эти большие проценты вызывают лишь грустную улыбку: «Давайте называть вещи своими именами — нет никакого производства. То, что нам пытаются «продать» под видом производства им не является. У нас в стране действует только автосборочное предприятие «Еврокар», которое собирает автомобили Skoda в Закарпатье. Это лишь начальная стадия производства — сборка SKD-комплектов. Все остальные предприятия группы легковых автомобилей остановились и стоят очень давно», — констатирует генеральный директор информационно-аналитической группы «Автоконсалтинг» Олег Омельницкий для издания «Корреспондент». Директор департамента маркетинга и экономического анализа ассоциации «Укравтопром» Георгий Овсянников дополняет, что мощности украинского автопрома при всех этих оптимистических цифрах сегодня загружены не более чем на два процента.

АвтоЗАЗ

С одной стороны, специализация пошла на пользу заводу АвтоЗАЗ (руководство приняло решение с начала года свернуть выпуск легковых автомобилей и сосредоточиться исключительно на автобусах). Компании удалось выиграть тендер на поставку автобусов для городских маршрутов Польши. Запорожский производитель предложил наименьшую эксплуатационную стоимость километра и получил контракт. Впрочем, партия всё же пробная, всего 11 штук, а решение о последующих закупках будет принято после 7 лет их работы на маршрутах. С другой же, очевидно, что решение было принято не от хорошей жизни. По последним данным, Фонд гарантирования вкладов физлиц в ближайшее время собирается выставить на продажу права требования по кредиту предприятия. Это примерно 1 млрд грн. и обеспечением кредита выступают цеха и склады предприятия, административный корпус — всего около 39 тыс. кв. м. Кроме того, в залоге находится около 3 тыс. автомобилей различных марок. Иными словами, новый держатель прав очень просто может попросить заводчан освободить помещение.

Второй вариант — новый собственник. Решение пустить АвтоЗАЗ «с молотка» появилось немногим позднее визита на завод представителей немецкого концерна Daimler AG. Не то чтобы для них завод в Запорожье после 26 лет независимого хозяйствования представлял особую ценность. Однако и стартовая цена невысока — всего 344 млн грн. (13 млн долл.), примерно треть от кредитных обязательств завода. Вероятно немцы присматривают производственную площадку для региональной конкуренции с VW Group.

Электромобили

В конце апреля МВД Украины обнародовало обновлённую статистику по количеству электромобилей (регистрация в 2016 и I квартале 2017 гг.). За это время их количество выросло на 2284 штуки. Тройка лидеров по приросту — Киев (528), Одесская область (486), Харьковская область (446). Таким образом, примерное общее количество электромобилей на Украине достигло 3175 штук, к тому же темпы регистрации растут. Если в 2016 году было поставлено на учёт 1709 электромобилей, то в 2017 — уже 575.

Украинский Кабмин вслед за другими органами власти и госпредприятиями (Верховная рада, МВД, Укрпочта) также рассматривает возможность перехода на электромобили. Для этого автопредприятие хозяйственно-финансового департамента Секретариата правительства взяло в аренду два Nissan Leaf сроком на 3 месяца. По итогам тестового периода, очевидно, будет приниматься решение о том, нужны ли электромобили в автопарке Кабмина.

В Мининфраструктуре хотят довести долю продаж электромобилей до 15%. Чиновники считают такой показатель реальным, в случае, если грандиозную задумку с полным освобождением легкового транспорта от налогов с января 2018 года (см. предыдущий обзор) поддержит украинский парламент. Напомним, что, если импорт в правительстве хотят освободить от налогов только до 2023 года, то локализация производства электромобилей и зарядных станций для них будет пользоваться льготами 15 лет. Переговоры об открытии таких производств украинцы ведут с корпорацией Tesla и Posco Daewoo, однако пока всё находится на стадии предварительного изучения условий. Так, делегация из Южной Кореи ожидалась в начале мая, но пока до Украины не доехала. Впрочем, учитывая особенности украинского государства, более реально привлечь какого-либо неизбалованного производителя из КНР.

Автокредитование

Продажам электромобилей на Украине начали также содействовать банки. Скажем, «Укргазбанк» предлагает целевой кредит для покупателей электромобиля. При первичном взносе в размере 40% от полной стоимости оставшуюся сумму вносит банк, а покупателю предоставляется возможность возвращать кредит в течение 4 лет. Процентная ставка при этом составляет всего 0,001% в месяц.

Впрочем, как оказывается, это не такая уж и редкость. По партнёрским программам с автодилерами банки ещё в 2016 году снова начали предоставлять довольно льготные условия (при условии внесения первого взноса в размере 40−50%). «Начало года отмечено положительными тенденциями на рынке продаж авто, в том числе и в сфере кредитования. В этом году мы ожидаем оживления кредитных программ, предложения клиентам и партнерам новых условий сотрудничества по автокредитам. Для Ощадбанка данное направление определено как приоритетное на текущий год», — заявила директор розничного бизнеса Ощадбанка Валерия Малахова в комментарии для finance.ua. Следует отметить, что без партнёрских программ банки готовы кредитовать на куда менее приемлемых условиях. Минимальные ставки стартуют примерно с 18% годовых.

Новинки рынка

Scania позиционирует свои грузовики с упором на особые украинские условия дорожного покрытия. Производитель грузовиков утверждает, что его коммерческие автомобили оптимизированы для условий украинского бездорожья. «Прежде всего, это коробка передач с системой автоматического переключения Scania Opticruise. Благодаря установке педали сцепления, которую необходимо задействовать в режиме старт-стоп, водитель получает возможность проводить т. н. раскачку и не забуксовать», рассказывает руководитель региональных и оптовых продаж компании «Скания Украина» Владимир Островский на выставке «Автотрасса 2017»

Автопроизводитель «Богдан» предлагает ВСУ комплексную модернизацию ГАЗ-66, которые в количестве пары десятков тысяч пылятся на складах Минобороны, — большей частью в разобранном виде. Производитель оставляет родную ходовую, ставит новый двигатель и КПП производства Hyundai стандарта Евро-2, а также меняет кабину и тент. К слову, это не первая попытка превратить ГАЗ-66 в нечто ездящее: 2015 году Житомирский бронетанковый завод даже делал на базе этой модели бронеавтомобили.

Предыдущий обзор:

Европейский сэконд-хенд против электромобилей: главные новости автомобильного рынка Украины в марте-апреле 2017 года

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