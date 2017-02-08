Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, , 17:22 — REGNUM

Импорт: легковые авто

Согласно данным МВД Украины, в 2016 году в стране было продано и поставлено на учёт 65.562 новых автомобиля, при этом продажи 7.600 авто (11,5%) пришлись на декабрь. Таким образом, показатели авторынка на 41% опередили 2015 год и продолжают расти удивительными темпами. Согласно оперативной информации ассоциации «Укравтопром», за январь автодилеры успели продать 4.822 автомобиля (+51% к январю 2016 г.). Пятёрка лидеров рынка выглядит следующим образом: Toyota (495 авто, +63% к январю 2016), Renault (485,+86%), Volkswagen (443, +100%), Ford (356, в +110%), KIA (3,7, +240%).

Отметим, что росту продаж не помешало даже подорожание. По словам автодилеров, им пришлось поднять цены на 5−10% чтобы успевать за падением курса гривны. Однако в дальнейшем у розничных цен может появиться ещё один фактор роста. В конце прошлого года украинское правительство утвердило порядок временного увеличения пошлины на ввоз легковых автомобилей из зоны ЕС. В случае, если количество автомобилей из ЕС будет превышать 45 тыс. штук, Украина будет иметь право ввести до конца календарного года пошлину в размере 10%. Впрочем, даже в прошлом году этот порог пересечь не удалось. А если в ближайшие годы импортёры и будут ввозить больше, то срок действия пошлины будет составлять слишком малый срок: перед введением необходимо будет предварительно согласовать её с ЕС. Таким образом, защита собственного производителя получается не слишком эффективной.

Ещё один возможный фактор повышения цены импортных авто пока не вступил в силу. В конце прошлого года парламент Украины проголосовал за закон об установлении 5% спецпошлины на импортные авто. Однако его пока не успели согласовать с Еврокомиссией.

В деньгах рынок импортных авто выглядит так. Всего с января по ноябрь 2016 года (данных за 12 месяцев пока нет) на Украину ввезли автомобилей всех типов на сумму 1,7 млрд долл — на 720 млн больше, чем в аналогичном периоде 2015 года. Из них 1,3 млрд — легковые авто (77 606 штук), ещё в 385 млн долл обошлись 30 176 коммерческих автомобилей, ещё 25 млн стоили 1239 автобусов.

Сопоставимыми темпами растёт рынок б/у авто (без пробега по Украине) — 3054 шт в январе 2016 года (+58%). А вот структура импорта автомобилей на Украину меняется.

Сильно сократились продажи у дилеров китайских автопроизводителей. По результатам продаж импортных автомобилей в 2016 году, в топ-30 марок сумела войти только Geely (459 машин, на 70% меньше, чем в 2015 году). Причём ещё в 2014 году она входила в тройку наиболее популярных у украинцев авто. В этом случае причины иные. Во-первых, в 2016 году Украина запретила импорт автомобилей, экологический стандарт двигателей которых не соответствует норме Евро-5. Во-вторых, Geely, как представитель бюджетных марок, не выдерживает конкуренцию с импортом б/у автомобилей из Европы.

Также с осени прошлого года остановлены поставки автомобилей АвтоВАЗ. «Сегодня в наличии у дилеров осталось всего две модели — внедорожник «Нива» и универсал Largus, которые уже заканчиваются. Что же касается «Гранты» и «Калины», то их нет в продаже с 2016-го», — сообщает специализированный ресурс CarDiagram. Причин такой ситуации две. Во-первых, между Украиной и РФ больше не действует режим свободной торговли, а следовательно на российские автомобили начисляется пошлина в размере 10%. Кроме того, для российских авто с 2016 года действует специальная пошлина в размере 14,57%, т. е. суммарно таможенные сборы с продукции российского автопрома достигают почти 25%.

Импорт: автобусы и грузовики

Впрочем, пошлины не помешали российскому ПАЗ сохранить продажи на украинском рынке: 42 шт, что составляет примерно четверть рынка. В январе этого года рынок автобусов вырос (136 и 90 автобусов соответственно), однако ПАЗ по прежнему занимает 25% в его структуре. Украинский рынок автобусов, в отличие от рынка легковых автомобилей, преимущественно принадлежит украинскому производителю: доля импорта на нём в январе 2017 года составила 43,4%. Кроме ПАЗ, на нём присутствуют УАЗ, ГАЗ, Ford, Mercedes с незначительными объёмами продаж.

Что касается коммерческих автомобилей, то по данным «Укравтопрома» в январе было продано 784 грузовых и специальных автомобиля. В тройку лидеров вошли: Renault (179 авто, +140% к январю 2016 года), ГАЗ+Fiat (по 88 авто, +11% и +66%) и Ford (81 авто, +350%). К слову, рынок грузовых авто в 2016 году вырос на 46,6%, до 2085 автомобилей. Лидером продаж снова-таки стал ГАЗ — 349 шт. (+130%, 16,7% рынка), тогда как в 2015 году ГАЗ был на втором месте.

Таким образом, если российские производители утратили нишу легковых авто, то позиции в автобусах и спецтехнике они продолжают сохранять. По всей видимости, это связано не только с ценовыми факторами, но и с тем, что перевозчикам и прочим коммерческим пользователям экономически невыгодно переходить на технику других производителей, пусть и сходную по цене (возрастают расходы на обслуживание). Конкретно в случае с ГАЗ сказался также фактор Евро-5: МАЗ (лидер рынка в 2015 году) смог наладить поставки автомобилей, отвечающих новым требованиям, только во второй половине 2016 года.

Любопытная ситуация сложилась вокруг продукции КамАЗ на Украине. Как сообщалось ранее, во второй половине октября 2016 года решением Совета нацбезопасности Украины были введены санкции против ряда российских компаний (всего более 200 юрлиц). В их число попал и производитель грузовых автомобилей, что сказалось на продажах 2016 года (105 авто, — 18,6% к 2015 году). Однако согласно данным «Укравтопрома», в январе 2017 года ситуация начала выправляться и зафиксирован 3-кратный рост продаж. Больше всего по этому поводу негодует украинский производитель «АвтоКрАЗ», продавший в 2016 году на Украине всего 57 грузовиков (2,7% рынка):

»…санкции в отношении КАМАЗа в СНБО ввели как инструмент противодействия российской агрессии в Донбассе и Крыму. КАМАЗ активно поставлял и поставляет технику вооруженным силам РФ, он выигрывал многомиллиардные тендеры на поставку техники в интересах Минобороны России. Кроме того, его техника стала «символом» так называемых гумкомвоев и «братской военной помощи», колонны КАМАЗов регулярно несанкционированно пересекают границу Украины, несмотря на многочисленные протесты украинской власти. Армейские КАМАЗы стали иллюстрацией российской агрессии и явным ее доказательством», — таким невероятным по накалу «разоблачений» спичем по поводу продаж КамАЗа на украинском рынке разразились в пресс-службе «АвтоКрАЗа».

Собственное производство

По итогам 2016 года производство легковых автомобилей на Украине упало на 23,2%, до 4.340 штук. Причём эти 4 с лишним тысячи — результат работы всего двух автозаводов: «Еврокар» (крупноузловая сборка автомобилей марки Skoda на Закарпатье), на долю которого пришлось 90,7% этого производства (+94% к результату 2015 года) и «АвтоЗАЗ», у которого почти 90% падение производства.

Похоже, что «АвтоЗАЗ» как производитель постепенно умирает. В минувшем году у него упало производство по всем сегментам — вдвое по коммерческим авто (118) и в 17 раз по автобусам (5). Кроме того, с января по сентябрь прошлого года завод фактически простаивал, затем за 2 месяца выпустил те самые 427 автомобилей, с которыми и завершил год и снова ушёл в простой. В сравнении с 2015 годом производство упало в 7 раз.

Собственно, на заводе частично подтверждают этот диагноз. Несмотря на наметившийся рост продаж на рынке легковых авто, собственник решил с 2017 года отказаться от их производства, сконцентрировавшись на коммерческих автомобилях и автобусах. Такую информацию распространило издание Gazeta.zp.ua со ссылкой на пресс-службу завода.

В целом из 10 автозаводов Украины в январе 2017 года работали только 3: «Еврокар», «АвтоКрАЗ» и «Богдан» (производитель автобусов). Но если «Еврокар» сохранил производство на уровне прошлого года, то остальные показали спад.

По всем сегментам в 2016 году «Укравтопром» зафиксировал падение производства на 36% (5264 авто). Наиболее заметным в прошлом году было падение в сегменте коммерческих автомобилей. Согласно данным Госстата, их было выпущено всего 603 штуки (997 штук в 2015 году, — 65,4%). Примерно так же просело производство автобусов — 321 штука (526 штук в 2016 году, — 64%). Нужно отметить, что украинские производители не просто сдают позиции и теряют продажи, а делают это на растущем рынке. По итогам 2016 года продажи коммерческих авто выросли на 64%, автобусов — на 50%.

Электромобили

В конце прошлого года в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект, которым предлагается о 2021 года освободить от НДС и акциза импортируемые автомобили с электрической силовой установкой (-23−25% от текущей розничной стоимости). Для создания дополнительного спроса в законопроекте также содержится предложение освободить от уплаты НДС службы такси при условии, что водители будут работать на таких машинах. Кстати, в настоящее время импорт электрокаров на Украину уже льготный: до января 2020 года они не облагаются ввозной пошлиной (10% от заявленной в декларации цены).

«Мы провели расчеты. Если будет отменен НДС, то это снизит стоимость электромобилей на 4−5 тыс. евро, что приблизит Украину к Польше по стоимости таких авто», — прокомментировала гендиректор «Renault Украина» Яна Миненко для asn.in.ua. Полон оптимизма и министр энергетики Украины Игорь Насалик: «Я прогнозирую, что развитие электрокаров в Украине будет идти очень высокими темпами. Думаю, что уже через 3−4 года мы выйдем на 22−23% электромобилей в нашей стране», — утверждал он в эфире Громадське. TV

Следует отметить, что стоимость бензина и дизтоплива стимулирует автовладельцев покупать электрокары даже при неразвитости инфраструктуры. Так, за 2016 год было зарегистрировано 1709 электрокаров и ещё 884 автомобиля с гибридной силовой установкой (в 2015 году — 400). Растёт и количество заправочных (зарядных) станций. На начало года в Киеве их было 136 (в 2015 году — 38), а по Украине — 577 (153). Хотя, по словам Яны Миненко, в количестве этих заправок Украина пока опережает Беларусь и Россию.

«Основной причиной такого роста рынка электрокаров является ситуация на Украине. Экономически выгоднее покупать электромобили. Многие покупают их не потому, что хотят защищать природу, а им это экономически выгодно. Если сравнивать в абсолютных цифрах затраты при использовании бензина и при использовании электромобиля, то в Украине выгоднее использовать электромобили в 8−10 раз, в России — в 5−7 раз, а в Европе — в 3−5 раз. То есть, соответственно все малые предприятия, у которых работа в основном связана с перемещением, это доставка или какое-то сервисное обслуживание на местах, то конечно же выгоднее переходить на электромобили», — говорит председатель правления Украинской Ассоциации участников рынка электромобилей Арсений Абдураимов в комментарии для ПрессОрг24.

Наконец, в скором времени на Украине может появиться сборочное производство китайских электробусов. По словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, компания Zhongtong Bus намеревается наладить крупноузловую сборку на базе предприятия «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление»

И, пожалуй, главным аргументом в пользу того, что электромобили на Украине приживаются, стали участившиеся случаи их грабежа: добычей воров обычно становятся кабели и зарядные устройства, которые владельцы хранят в багажнике.

Электромобили для власти

К слову, одним из «драйверов» развития рынка электрокаров на Украине выступают органы власти. Так, для украинской патрульной полиции в своё время закупили партию Toyota Prius с гибридной силовой установкой. А в 2017 году патрульным и вовсе подфартит. «Согласно условиям, предложенным японской стороной, предусмотрена поставка 635 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV по цене 1 510 932 гривен, что в эквиваленте составляет 58 600 долларов США за один автомобиль», — говорится в официальном сообщении МВД Украины.

Новая партия «гибридов» уже стоила руководству МВД медиаскандала. Цену в 58,6 тыс долл министр внутренних дел Арсен Аваков назвал в конце прошлого года. За время праздников СМИ успели раскопать, что аналогичные автомобили в Европе продаются дешевле, а в Национальном антикоррупционном бюро даже начали досудебное расследование по факту возможной коррупции. После чего в МВД быстро переиграли и продемонстрировали некое допсоглашение к договору, согласно которому цена автомобиля упала на 13%, до 46,5 тыс долл за штуку. Цена контракта осталась прежней, зато количество автомобилей увеличили до 733.

Однако и на этом история не окончилась. Бизнесмен Алексей Тамразов в своём Facebook провёл следующие расчёты: «Учитывая стоимость дополнительного оборудования, примерно 50 тыс. грн, сам автомобиль стоит около 46.5 тыс. долл. А 46.5 тыс долл за базовую модель для полиции — дорого. Дорого не потому, что это глупость-покупать за такие деньги авто для полиции, а потому, что даже в 46.5 тыс. долл — около 8 тыс. долл лишних. Опять приведу сравнение с немецкой ценой, потому все другие модели Митсубиши в Украине, почему-то стоят почти одинаково с Германией. Я приобрел аналогичный автомобиль (даже лучше спецификацией, которая указана в договоре ЦОП Нацполиции) за 35 тыс. евро с учетом всех налогов в Германии, без всяких государственных дотаций. Автомобиль (именно эта модель) производится только в Японии. В Германию он преодолевает почти тот же путь, что и на Украину. В цене 35 тыс. евро, уже оплачено: 10% пошлины, 19% НДС, заработок местного импортера и дилера. У нас единственное отличие — акциз. Он составит дополнительных 600 евро с НДС. Базовый автомобиль на Украине, при аналогичных условиях продажи (я купил в розницу, одну машину под заказ с 10% предоплатой) должен был бы стоить не больше 36 тыс. евро. Это около 39 тыс. долл. Отнюдь не 46.5 тыс. 100% предоплата и заказ на 635 авто, должны были бы привести к дополнительных скидок, а не наоборот».

Если оценка бизнесмена верна, то глава МВД переплатил за партию автомобилей примерно 5,8 млн долл.

Не только в Нацполиции Украины собираются пересесть на электромобили, в парламенте также планируют со временем заменить свой автопарк (сегодня это 174 автомобиля) на электрокары или «гибриды». Причина — в высоких расходах на бензин, который, к тому же, разворовывается работниками аппарата парламента. Ожидается, что 2018−2021 году Верховная Рада получит 37 новых машин.

Поборы с автовладельцев

В соответствии с изменениями, внесёнными депутатами в Налоговый кодекс в декабре 2016 года, владельцев автомобилей ждут следующие расходы:

— налог в размере 25 тыс грн для тех, на кого зарегистрирован автомобиль с объёмом двигателя более 3 л и возрастом до 5 лет (2012 г.в. и позже);

— налог в размере 109 евро для собственников электромобиля;

— акциз для владельцев автобусов — 0,003−0,007 евро за 1 куб. см двигателя (зависит от возраста автобуса, свыше 8 лет — 0,06 евро за 1 куб. см);

— акциз для владельцев коммерческих автомобилей — 0,01−0,016 евро за 1 куб. см двигателя (зависит от возраста автомобиля, свыше 5 лет — 0,02 евро за 1 куб. см, свыше 8 лет — 0,2 евро за 1 куб. см).