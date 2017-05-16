Когда пресс-служба министерства обороны Азербайджана сообщила, что на Физулинско-Ходжевендском направлении был нанесен удар по зенитно-ракетному комплексу «ОСА» ПВО Армении под предлогом, будто бы армянская сторона хотела расширить контроль над воздушным пространством в радиусе 45 километров, сразу возник вопрос о причинах такой акции. Ведь накануне главы внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана обменялись между собой многозначительными заявлениями.

News.day.az Мальбрук в поход собрался

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Эдвард Налбандян заявил, что в июне ожидается региональный визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а после этого? «если будет необходимо, может пройти и встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана». При этом он сделал важное уточнение: «Альтернативы переговорам нет. Их нужно продолжать». На этот сигнал своеобразно и многозначительно отреагировал его азербайджанский коллега Эльмар Мамедъяров: «Следуя логике встречи в Москве (28 апреля — С.Т.) министров иностранных дел трех стран, у меня сложилось такое впечатление, что вывод войск взамен на мир или территории взамен на мир — возможно. Эта логика всего переговорного процесса за последние 12 лет. Но в дипломатии переговоры ради переговоров не существуют. Уже всем ясно, что Армения должна вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана».

Таким образом, создавалось впечатление, что во время недавней встречи 28 апреля в Москве министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении была достигнута какая-то негласная договоренность по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Налбандян и Мамедъяров доложили об этом своим президентам, и армянский министр получил санкцию на дальнейшие шаги. Но именно в этот момент Баку наносит удар по зенитно-ракетному комплексу «ОСА», что если не сорвет, то заметно осложнит в дальнейшем дипломатический диалог между Баку и Ереваном. По факту это затрудняет и деятельность Минской группы, которая накануне заявила, что «наша работа состоит в том, чтобы создать такую атмосферу доверия, которая позволила бы обеим сторонам сесть за стол переговоров». Однако такого доверия достигнуть непросто. По многим причинам.

После апрельской войны 2016 года в Нагорном Карабахе появились Венские и Санкт-Петербургские соглашения, предусматривающие введение на линии соприкосновения конфликтующих сторон системы мониторинга и международных наблюдателей. При этом страны — сопредседатели МГ ОБСЕ обязали стороны строго придерживаться условий соглашения 1994 года об установлении режима прекращении огня, под которым стоят подписи Баку, Еревана и Степанакерта. Проблема в том, что Баку отказался подписывать Венские и Санкт-Петербургские соглашения, а договоренность 1994 года объявил как документ, имеющий статус «джентльменского соглашения», утратившего «юридическую силу».

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Об этом, в частности, говорит в интервью порталу Vesti. az руководитель бакинского Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу. По его словам, «этот договор, который был подписан со ссылкой на Бишкекский протокол, давно уже не отвечает интересам Азербайджана». Возможно, но это не означает, что Баку имеет право выходить за пределы правового поля в формате идущего переговорного процесса. А если он действует или будет действовать в таком направлении, то мировое сообщество для нейтрализации негативных последствий должно использовать соответствующие правовые и иные механизмы. Понятно, что Азербайджан раздражен тем, что не получает поддержку со стороны мирового сообщества, которое не принимает предложенную им версию причин и характера нагорно-карабахского конфликта, и тем, что не сбываются его прогнозы относительно государственной дееспособности Степанакерта. Недавно появились сообщения, что Нагорный Карабах может перенести столицу в Шушу, куда переехало министерство культуры и ряд других ведомств, не исключено, что туда скоро переберется и парламент.

Более того, на днях влиятельный американский журнал Foreign Policy допустил, что Государственный департамент США прекратит оказывать финансовую помощь Азербайджану, продолжит предоставлять ее Армении, хотя и в несколько сокращенном варианте, а также и Нагорному Карабаху. Тут дело даже не в размерах, а в символе, отказе от существовавшего паритетного отношения США к Баку и Еревану. Наконец, именно Вашингтон стал выступать с предостережениями относительно возобновления войны в Нагоном Карабахе. Достаточно упомянуть доклад директора Национальной разведки США Дэниела Коутса в сенатском Комитете по разведке Конгресса США, о чем уже сообщало ИА REGNUM.

Коутс утверждал, что «возможность полномасштабных военных действий в 2017 году (в Нагорном Карабахе — С.Т.) сохраняется», объясняя это, прежде всего, «продолжающимися экономическими проблемами в Азербайджане, которые, вероятно, будут создавать сложности для действующего режима». Но при этом директор Нацразведки констатировал, что «нет попыток каких-либо внешних сил усугубить армяно-азербайджанскую конфронтацию». Тогда в чем дело? Может быть, азербайджанские военные своим ударом по армянскому зенитно-ракетному комплексу решили сорвать стремление МИД Азербайджана выйти на некие договоренности с Арменией по нагорно-карабахскому конфликту, полагая, что наступил момент для задействования силового сценария в расчете, что военный баланс сил окажется на стороне Баку?

Все может быть, ведь и апрельская война 2016 года таит в себе немало загадок. Но, как отмечает, а точнее, предупреждает немецкий политолог и специалист по Кавказу Уве Хальбах из берлинского фонда «Наука и политика», и «в последний раз у Азербайджана тоже было военное преимущество, но он все равно не достиг ожидаемых успехов». Главное сейчас в том, чтобы заставить Баку прекратить выступать с военными угрозами, выйти на приемлемый переговорный формат с участием Степанакерта, подготовить компромиссные решения, без чего невозможно двигаться дальше. Но получится ли и пожелает ли Азербайджан принять такой сценарий? Посмотрим, скоро должна наступить промежуточная разрядка.