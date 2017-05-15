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Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Китай привлекателен. Только с 2014 по 2016 год Поднебесная заключила инфраструктурных контрактов на $304,.9 млрд, уточняет иранский телеканал Press TV.

А в ближайшие пять лет на долю 65 государств придётся до $500 млрд китайских инвестиций, что только стимулирует конкуренцию за валютные авуары КНР, которую намерен возглавить Вашингтон. Не случайно Соединённые Штаты на саммите «Шелкового пути» представляет директор восточноазиатских программ Совета национальной безопасности Мэтью Поттингер, автор совместного с Майклом Флинном доклада 2010 года по проблемам американской разведки в Афганистане, который (по оценке New York Times) играет определяющую роль в выработке азиатской стратегии Белого дома.

«Американские предприятия имеют давний и успешный опыт участия в глобальных инфраструктурных проектах. Мы готовы участвовать в строительстве Экономического пояса «Шелкового пути». Корпорации США могут дать лучшие цены на товары и услуги», — цитирует Поттингера гонконгская South China Morning Post.

Между тем роль «первой скрипки» играет Великобритания, которая называет себя «естественным союзником» Китая, посылая таким образом неформальный сигнал США. Примечательно, что международная встреча в китайской столице проходит на следующий день после двухдневного саммита министров финансов «Большой семёрки» в итальянском городе Бари и за 11 дней до саммита НАТО в Брюсселе, на котором президенту Дональду Трампу предстоит согласиться с растущей экономической мощью Китая или же противопоставить ей что-либо вразумительное.

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Хонг Жэнг. Великий шелковый путь

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не собирается огораживаться малой группой с рядом других стран в рамках претворения в жизнь инициативы «Нового шёлкового пути», поскольку это только принесет вред глобальной стабильности, передает 14 мая агентство «Синьхуа».

«Мы надеемся создать большую, гармонично сосуществующую семью. Мы надеемся достичь новой модели взаимовыгодного сотрудничества», — заявил Си в рамках основного доклада на церемонии открытия форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь».

Си добавил, что, осуществляя инициативу, Китай не будет прибегать к устаревшему геополитическому маневрированию.

Инициатива «Пояса и пути» была заявлена Китаем в 2013 году и состоит из проекта «шелкового экономического пояса» и «морского шелкового пути 21 века». Главной своей задачей инициатива ставит создание инфраструктурной сети, связывающей Европу, Азию и Африку в пределах и за пределами древнего «Шелкового пути».

К настоящему моменту, инициатива обрела поддержку более 100 стран и международных организаций, из которых более 40 подписали договоры о сотрудничестве с Китаем.

Читайте подробнее: Си Цзиньпин: «Обособление принесет лишь вред стабильности всего мира»

Китай в течение трех ближайших лет предоставит экономическую помощь в размере 60 млрд юаней ($8,7 млн) развивающимся странами и международным организациям, принимающим участие в инициативе «Нового шелкового пути» в целях улучшения благосостояния людей, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом передает агентство «Синьхуа».

Китай предоставит гуманитарную помощь едой в размере 2 млрд юаней развивающимся странам на протяжении «Нового шелкового пути» и дополнительно выделит $1 млрд Фонду помощи Кооперации юг-юг, заявил Си на церемонии открытия форума «Один пояс — один путь» в Пекине.

Китай намерен запустить 100 проектов «счастливый дом», 100 проектов борьбы с бедностью и 100 проектов защиты здоровья в странах «Нового шелкового пути».

Кроме того, причастным организациям будет выделен $1 млрд на претворение в жизнь проектов, которые принесут пользу странам «пути».

Глава КНР Си Цзиньпин 14 мая, что «Новый шелковый путь» хоть и сфокусирован на Европе, Азии и Африке, но он открыт также и странам, за пределами этих трех континентов, передает агентство «Синьхуа».

«Все страны как Азии, Европы и Африки, так и двух Америк, могут также в рамках инициативы «пояса и пути» стать международными партнерами», — заявил Си на церемонии открытия форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь», добавляя, что страны-участники проекта разделят между собой все выгоды нового начинания.

Читайте подробнее: Си Цзиньпин: «Новый шелковый путь» не ограничится Азией, Европой и Африкой

Kremlin.ru Владимир Путин с Си Цзиньпином перед заседанием круглого стола лидеров форума «Один пояс, один путь»

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил 14 апреля на открытии международного форума «Один пояс — один путь», что Россия и Китай играют непосредственную роль в защите региональной стабильности и глобального мира, передает агентство «Синьхуа».

Две державы, которые постоянно ищут политического решения сирийского кризиса и северокорейской ядерной проблемы всегда играли роль «балластных камней» в защите региональной и глобальной стабильности, а также мира, заявил Си Цзиньпин во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, который прибыл в Пекин для участия в форуме «Один пояс — один путь».

Читайте подробнее: Си Цзиньпин: Россия и Китай вместе поддерживают глобальную стабильность

Президент России Владимир Путин поприветствовал на церемонии открытия китайскую инициативу «Пояса и пути», а также призвал к укреплению евразийского партнерства, передает агентство «Синьхуа».

Называя инициативу примером сотрудничества в сферах инфраструктуры, транспорта и промышленности, российский лидер заявил, что его страна поддерживала ее с самого начала.

Он отметил, что исторический опыт сотрудничества между странами пролегает еще с времен древнего «Шелкового пути», который проходил через Азию, Европу и Африку, и в то же время, он крайне актуален в 21 веке, когда мир стоит перед «очень серьезными вызовами».

Путин призвал к большей сплоченности, стоя перед лицом глобальных вызовов вроде неравномерности развития при глобализации, бедности и региональных конфликтов, утверждая, что Россия работает со своими партнерами на развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наряду с другими.

Он также отметил что интеграция в рамках инициатив «Нового шелкового пути», ЕАЭС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заложила основу для крупного евразийского партнерства.

Кроме того, Путин призвал сконцентрировать усилия на осуществлении тех впечатляющих инициатив, которые были озвучены ранее. По его мнению, «Новый шелковый путь» был предложен Китаем «очень своевременно».

Читайте подробнее: Путин поприветствовал «Новый шелковый путь» и призвал к интеграции

Kremlin.ru Заседание круглого стола лидеров форума «Один пояс, один путь»

Турция, пользуясь преимуществами ее уникального географического положения, поддерживает инициативу создания «Шелкового экономического пояса и морского шелкового пути 21 века», заявил 14 мая президент Турции Раджеп Эрдоган на форуме в Пекине, передает агентство «Синьхуа».

Находясь на перекрестке Европы и Азии, Турция желает в полной мере использовать свое уникальное географическое положение, заявил Эрдоган на церемонии открытия международного форума сотрудничества «Один пояс — один путь», который проходит в столице Поднебесной — городе Пекине.

Турция же начала серию инфраструктурных проектов, которые позволят укрепить коммуникации между континентами, отметил турецкий лидер.

Он призвал обе стороны в лучшей мере координировать действия в рамках инициативы «пояса и пути» и турецкого проекта «Срединного коридора», который свяжет центральную Азию и Китай.

Эрдоган также предложил турецкую поддержку инициативе «пояса и пути», которая была провозглашена председателем КНР Си Цзиньпином еще в 2013 году, что позволит построить торговую и инфраструктурную сеть в рамках древних торговых путей, связывавших Европу и Азию с Африкой и за их пределами.

Читайте подробнее: Турция хочет быть вратами между Европой и Азией в «Новом шелковом пути»

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к укреплению стратегических коммуникаций и углублению двустороннего взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном, передает агентство «Синьхуа».

Свои мысли китайский лидер выразил во время встречи с его казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым, приехавшим посетить международный форум сотрудничества «Один пояс — один путь», который проходит в Пекине с 14 по 15 мая.

Си предложил Казахстану и Индонезии принять участие в китайской инициативе «Экономического пояса шелкового пути и морского шелкового пути XXI века» еще в 2013 году. Позже страны официально приняли предложение.

Читайте подробнее: КНР и Казахстан укрепят стратегическое партнерство во имя «Шелкового пути»

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании круглого стола лидеров форума «Один пояс, один путь»

Российская Федерация не только будет поддерживать проект «Один пояс — один путь», но и активно в нем участвовать. Об этом, как передает RT, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «круглого стола» во второй день форума.

«Все, что предлагается, находится в тренде современного развития, чрезвычайно необходимо и высшей степени востребовано, — заявил российский лидер. — Именно поэтому Россия не только поддерживает проект «Один пояс — один путь», но и будет активно участвовать в его реализации».

При этом Путин добавил, что создание пояса экономического развития и взаимовыгодной торговли между Азией и Европой представляется актуальной и важной инициативой, которая учитывает реальность современной экономики.

Читайте подробнее: Путин поддержал проект «Один пояс — один путь»

Порядка 50 стран выражают заинтересованность в сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом, заявил 15 мая российский президент Владимир Путин на форуме «Один пояс — один путь».

«Уверенно расширяются внешние связи ЕврАзЭС, — сказал он. — Интерес к сотрудничеству с ним проявляются около 50 государств Европы, Азии, Латинской Америки».

По словам российского президента, к настоящему моменту соглашение о сотрудничестве с ЕАЭС обсуждается с Пекином, также идут переговоры о договоренности по свободной торговле с Израилем. С Ираном, Индией, Египтом, Сингапуром и Сербией есть соглашения о запуске процесса консультаций.

Президент обратил внимание на то, что в 2015 году были приняты решения по экономическому поясу «Шелкового пути» и по интеграционным процессам в ЕАЭС. В процессе переговоров обсуждались планы организации большого Евразийского партнерства.

«Речь идет о налаживании многосторонней кооперации с участием стран Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и Ассоциации государств юго-восточной Азии», — сказал Путин.

По словам президента, такое партнерское взаимодействие осуществляется не быстро. Это «кропотливый процесс». Между тем эти шаги необходимы, поскольку откроют дорогу к формированию единого экономического пространства «от Атлантики до Тихого океана».

Читайте подробнее: Путин: Интерес к сотрудничеству с ЕАЭС проявили около 50 стран

Министерство общественной безопасности КНР и Интерпол подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках экономического проекта «Один пояс, один путь». Церемонию подписания документов посетили министр госбезопасности КНР Го Шэнькун и Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток.

«У нас есть ряд инициатив, с которыми мы готовы выступить в целях укрепления сотрудничества в области безопасности в регионе. В частности, ряд предложений касается борьбы с терроризмом и экстремизмом в Средней Азии», — заявил Юрген Сток.

Генеральный секретарь Интерпола отметил, что организация стремится объединить всех участников проекта и обеспечить глобальную платформу для обмена информацией, пишет «Жэньминь жибао».

Китайский министр поблагодарил Юргена Стока за визит в КНР, а также заявил, что власти Китая готовы оказать всеобъемлющую помощь в борьбе с международной преступностью.

В соответствии с подписанным соглашением, Китай и Интерпол будут развивать двустороннее сотрудничество в целях обеспечения безопасности в регионе, а также совместно бороться с финансовыми и другими видами преступлений.

Читайте подробнее: Интерпол обеспечит безопасность стран-участниц «Нового шелкового пути»

Kremlin.ru Участники круглого стола лидеров Международного форума «Один пояс, один путь»

В столице КНР завершает свою работу экономический форум, посвященный китайской экономической инициативе «Один пояс, один путь». Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая перед участниками экономического форума, заявил о необходимости «возродить дух Шелкового пути».

«Более двух тысяч лет назад наши предки, движимые стремлением к дружбе, открыли сухопутные и морские торговые пути, которые в дальнейшем стали именоваться Великим шелковым путем. Именно так началась эпоха обменов между различными цивилизациями», — заявил китайский лидер.

Председатель КНР подчеркнул, что мероприятие в Пекине объединило всех желающих возродить дух Шелкового пути, а также вернуться к плодотворному и выгодному сотрудничеству, пишет «Жэньминь жибао».

По словам Си Цзиньпина, новый шелковый путь является продолжением общего наследия и единственным верным путем реализации всестороннего торгового партнерства.

«Новый шелковый путь воплощает в себе стремление к межцивилизационным обменам, стремление к миру и стабильности, общему развитию и мечте о лучшей жизни», — добавил председатель КНР.

Сразу после праздничного банкета гости форума в сопровождении Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюань посетили гала-концерт в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине.

Читайте подробнее: Си Цзиньпин призвал лидеров стран к возрождению духа Шелкового пути

Выступая перед участниками международного экономического форума «Один пояс, один путь» заместитель премьер-министра Госсовета КНР Чжан Гаоли рассказал о перспективах реализации проекта «Нового шелкового пути».

По словам китайского политика, благодаря проекту «Новому шелковому пути» объем импорта КНР возрастет до $8 трлн к 2022 году, кроме того, объем иностранных инвестиций в экономику Китая возрастет до $600 млрд, пишет «Сина синьвэнь».

На фоне увеличения объема иностранных инвестиций, зарубежные инвестиции КНР достигнут отметки в $750 млрд. Чжан Гаоли уверен, что реализация экономической инициативы, предложенной Китаем в 2013 году, приведет ко всеобщему экономическому процветанию и стабильности.

«Китай, являясь одной из крупнейших экономик мира, всегда готов оказать поддержку тем странам, чья экономика испытывает временные трудности. Новый шелковый путь будет реализован по принципу широких совместных консультаций, которые неминуемо приведут к обоюдной выгоде», — заявил заместитель премьер-министра КНР.

Читайте подробнее: Объем импорта КНР возрастет до $8 трлн к 2022 году

Китайский проект «Один пояс и один путь» перекроит экономическую карту мира и сформирует новые международные отношения, заявил 15 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко во время форума международного сотрудничества «Один пояс и один путь» в Китае, сообщает пресс-служба главы Белоруссии.

По его словам, современные мировые проблемы часто «решаются с применением оружия», что ввиду новых глобальных кризисов, к каким относятся терроризм, проблемы миграции, климатические изменения и другие, указывает на необходимость «изменения модели межгосударственного взаимодействия».

Как считает президент Белоруссии, особенность китайского проекта состоит в том, что «не происходит навязывания интересов, торговой экспансии в государства». «Один пояс и один путь» и «Сообщество единой судьбы» — это «глубокая объединительная философия международного сотрудничества», уверен глава республики.

К особым преимуществам проекта Китая Лукашенко отнес потенциальную возможность «интеграции поверх блоков», «гармонизации всех экономических институтов», а также снятие «барьеров на пути свободного движения товаров, инвестиций и людей».

«Горжусь тем, что Белоруссия стала первой страной в Европе и одной из первых стран в мире, подключившихся к строительству экономического пояса Шелкового пути по целому ряду направлений», — подчеркнул глава республики.

Читайте подробнее: Лукашенко: Китай не навязывает свои интересы, а глубоко объединяет страны

Внутриполитическая борьба, которая продолжается в последнее время в США, создает «определенную нервозность» не только в политике, но и в экономике во всем мире. Об этом, как передает ТВЦ, сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам форума в Пекине.

«В США продолжается, как мы видим, острая внутриполитическая борьба, что создает определенную нервозность не только в политике, но и в экономике, — говорит Путин. — И у Евросоюза, как вы знаете, еще много проблем».

Глава государства напомнил, что в европейском сообществе все с тревогой наблюдают, что будет с Brexit (выход Великобритании из ЕС). По словам президента РФ, сейчас очень востребованы сигналы, которые «дали бы надежду на какую-то стабильность».

«В этом смысле китайская инициатива («Один пояс, один путь») очень своевременна и полезна», — отметил Владимир Путин.

Читайте подробнее: Путин рассказал о «последствиях» внутриполитической борьбы в США