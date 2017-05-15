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Уильям Блейк. Большой красный Дракон и Зверь из моря

Так, автор отмечает, что дни славы террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ставшей законодателем всемирного исламизма в 2014 году, уже прошли. Её члены вынуждены после поразивших всех территориальных приобретений перейти к обороне, сражаясь за свое существование. Территория, находящаяся под контролем ее боевиков в Ираке и Сирии, сократилась, как и поток иностранных новобранцев и финансирования, тогда как потери стали расти. Более того, пропагандистский ресурс группировки Al-Hayat (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже не столь активен, как какой-то год назад.

В свою очередь, группировка «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), бывшая непререкаемым лидером исламизма до 2014 года, оказалась в столь же плачевном состоянии в Афганистане и Пакистане. После гибели своего лидера Усамы бен Ладена группировка потеряла свой запал, став исламистским движением-изгоем. Лишь 50−60 боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему действуют в афгано-пакистанском регионе, тогда как другие были либо уничтожены, либо арестованы, либо перебрались на Ближний Восток. Более того, за последние семь лет, подчеркивает автор, группировка не совершила ни одного крупного теракта, став лишь сноской в ежегодных отчетах по оценке угроз безопасности. На данный момент группировка полагается на свой йеменский филиал «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для получения финансирования, а также своих союзников в движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для защиты, прибежища и помощи в передвижении.

В сложившейся ситуации лидерство международного исламизма в очередной раз находится под вопросом. Более того, такое развитие событий привело к активному обсуждению возможных последствий ослабления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В частности, на какие шаги пойдет ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ): переместит деятельность с Ближнего Востока, станет идеологическим децентрализованным движением по образу «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после 11 сентября 2001 года или пойдет на слияние с этой группировкой?

В этом контексте 18 апреля вице-президент Ирака Айяд Аллауи заявил, что между представителями лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади и главой «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айманом аз-Завахири состоялась встреча. Он тем не менее не уточнил, в чем состояла её цель.

С другой стороны, в ходе конференции по безопасности в Москве глава ФСБ России Александр Бортников отметил, что, столкнувшись с угрозой поражения в Ираке и Сирии, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие исламистские группировки начали переговоры о формировании новой широкомасштабной террористической сети по всему миру. Бортников подчеркнул, что и группировки создают новые укрепленные позиции от Афганистана до Йемена и в Африке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оппозиция

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На этом фоне недавнее заявление Завахири носит немаловажный характер: «Объединяйтесь и сплачивайте ряды со своими мусульманскими братьями и муджахидинами, не только в Шаме [Сирии], но и во всем мире, поскольку против мусульман повсюду ведется единая кампания крестоносцев», — заявил он.

Призыв Завахири, по всей видимости, является непрямым приглашением к объединению с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для противостояния общему врагу. И не впервые Завахири выступает с подобным заявлением, однако этот призыв от прежних отличает то, что он был сделан на фоне встречи представителей двух исламистских организаций в Ираке.

Довольно тревожная картина возникает, если представить себе последствия объединения «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для глобальной безопасности и того, что обе организации смогут добиться после слияния. На данный момент возможность взаимодействия перевешивает риск конфронтации, тогда как идеологические точки соприкосновения намного более значительны, нежели различия.

Например, и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разделяют единое мировоззрение превосходства суннизма, а также стремятся создать всемирный халифат. Подобным образом обе группировки хотят бороться с Западом — дальним врагом и исламскими режимами клятвопреступников — ближним врагом. И та, и другая придерживаются глобального джихада и отвергают существующий миропорядок, считая, что исламу грозит опасность.

Основное противоречие между ними состоит в лидерстве, стратегии и иерархии приоритетов. Во-первых, они яростно расходятся по вопросу о том, кто является истинным преемником Усамы бен Ладена — Завахири или Багдади. Естественная или насильственная смерть одного из них может сделать примирение и слияние их более вероятными.

Во-вторых, они преследуют различные стратегии создания утопического исламского халифата. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступает за превентивный наступательный подход к джихаду, в котором создание протогосударства является лишь началом. Напротив, «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) следует постепенной стратегии, в которой основное внимание уделяется уничтожению врагов и созданию условий — победы в борьбе за умы и сердца — для создания глобального мусульманского халифата.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воплощение

По убеждениям «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) халифат, состоявшись, не может разрушиться, поскольку он не только выражает чистейшую форму ислама, но и является непобедимым воплощением его глобального доминирования. Наконец, «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в отличие от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выступает против вопиюще жестокой тактики борьбы против шиитов и других религиозных меньшинств.

Если не обратить внимания на условия, способствующие сращиванию «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в единого монстра, международному сообществу, вероятно, придется сражаться с плодом брака по расчету этих двух группировок. Поэтому крайне важную роль играет идеологическое противодействие, стабилизация конфликтов в Ираке и Афганистане, а также нахождение действенного решения сирийской гражданской войны.

Главное, заключает автор, состоит в том, чтобы с помощью ослабления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выиграть войну, а не очередную битву.